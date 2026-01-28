व्हायरल चारकोल मास्क तुमच्या त्वचेसाठी घातक? तज्ज्ञांंचा इशारा

तुम्हालाही Breast cancer तर नाही? कपडे घालताना ही गोष्ट नक्की तपासा, वेळीच टाळता येईल गंभीर समस्या
तज्ज्ञांंचा असा विश्वास आहे की ज्यांना पील-ऑफ मास्कच्या वेदनाशिवाय तेल आणि रक्तसंचय (Congestion) व्यवस्थापित करायचे आहे, त्यांच्यासाठी एक्सफोलिएशन हा एक चांगला पर्याय आहे. हे केवळ अशुद्धता काढून टाकत नाही तर त्वचेच्या बॅरियल संरक्षण देखील करते.
त्वचेच्या बॅरियलला नुकसान होऊ शकते
चारकोल मास्क तुमच्या छिद्रांमधील घाण काढून टाकण्यासाठी प्रभावी ठरू शकतात, परंतु या मास्कची शारीरिक क्रिया मानवी चेहऱ्यासाठी अनेकदा खूप कठोर असते. अनेक चारकोल पील केवळ घाण काढून टाकत नाही तर त्वचेचा बरिअल देखील जबरदस्तीने काढून टाकते. यामुळे एपिडर्मिस, बॅक्टेरिया आणि ओलावा कमी होण्यापासून त्वचेचे संरक्षण करणारा संरक्षक थर काढून टाकला जातो. एकदा हा पाया कमकुवत झाला की त्वचेच्या समस्या वाढू शकतात.
डॉक्टरांच्या मते, जेव्हा तुम्ही वारंवार चारकोल मास्क वापरता तेव्हा ते तुमच्या त्वचेचा संरक्षणात्मक थर काढून टाकते. ज्यामुळे ती खूप संवेदनशील बनते. यामुळे असमान पोत, टॅनिंग, लालसरपणा आणि जळजळ यासारख्या समस्यांचे व्यवस्थापन करणे कठीण होते खरं तर, बरेच लोक ते नियमितपणे वापरतात, परंतु त्यांना हे कळत नाही की ते तुमचे संरक्षण करण्यासाठी असलेल्या बॅरियल नैसर्गिक तेले किती लवकर काढून टाकतात. कालांतराने, त्वचेवर वारंवार चारकोल मास्क लावल्याने त्वचेवर ताण येऊन जळजळ होऊ शकते.
