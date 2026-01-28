Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

व्हायरल चारकोल मास्क तुमच्या त्वचेसाठी घातक? तज्ज्ञांंचा इशारा

Charcoal Face Mask : चेहऱ्याचे सौंदर्य वाढवण्यासाठी चारकोल फेस मास्क सध्या फार चर्चेत आहे. पण तुम्हाला माहिती आहे का? याचा वापर तुमच्या त्वचेला आणखी खराब करू शकते. याऐवजी डॉक्तरांनी सांगितलेले पर्याय निवडा.

Updated On: Jan 28, 2026 | 08:15 PM
व्हायरल चारकोल मास्क तुमच्या त्वचेसाठी घातक? तज्ञांचा इशारा

(फोटो सौजन्य: istock)

  • चारकोल पील-ऑफ मास्क त्वचेच्या बॅरियलला नुकसान करतो.
  • याच्या वारंवार वापरामुळे त्वचेच्या समस्या वाढू शकतात.
  • चारकोल मास्कऐवजी काही दुसरे पर्याय चेहऱ्यासाठी अधिक फायदेशीर ठरतील.
ज्याप्रमाणे त्वचेवर डाग आणि टैनिंग सामान्य आहे, त्याचप्रमाणे ब्लॅकहेड़ आणि व्हाइटहेड देखील सामान्य आहेत. गेल्या काही काळापासून सोशल मीडियावर पील-ऑफ चारकोल मास्क व्हायरल होत आहेत. ज्यात ब्लॅकहेड़ आणि तेलकट त्वचेवर त्वरित उपाय देण्याचा दावा केला जात आहे. त्वचारोग तज्ञ चेतावणी देतात की हा मास्क कॅमेऱ्यावर प्रभावी दिसत असला तरी, तो दीर्घकाळात तुमच्या त्वचेच्या आरोग्याला हानी पोहोचवू शकतो.

तुम्हालाही Breast cancer तर नाही? कपडे घालताना ही गोष्ट नक्की तपासा, वेळीच टाळता येईल गंभीर समस्या

तज्ज्ञांंचा असा विश्वास आहे की ज्यांना पील-ऑफ मास्कच्या वेदनाशिवाय तेल आणि रक्तसंचय (Congestion) व्यवस्थापित करायचे आहे, त्यांच्यासाठी एक्सफोलिएशन हा एक चांगला पर्याय आहे. हे केवळ अशुद्धता काढून टाकत नाही तर त्वचेच्या बॅरियल संरक्षण देखील करते.

त्वचेच्या बॅरियलला नुकसान होऊ शकते

चारकोल मास्क तुमच्या छिद्रांमधील घाण काढून टाकण्यासाठी प्रभावी ठरू शकतात, परंतु या मास्कची शारीरिक क्रिया मानवी चेहऱ्यासाठी अनेकदा खूप कठोर असते. अनेक चारकोल पील केवळ घाण काढून टाकत नाही तर त्वचेचा बरिअल देखील जबरदस्तीने काढून टाकते. यामुळे एपिडर्मिस, बॅक्टेरिया आणि ओलावा कमी होण्यापासून त्वचेचे संरक्षण करणारा संरक्षक थर काढून टाकला जातो. एकदा हा पाया कमकुवत झाला की त्वचेच्या समस्या वाढू शकतात.

डॉक्टरांच्या मते, जेव्हा तुम्ही वारंवार चारकोल मास्क वापरता तेव्हा ते तुमच्या त्वचेचा संरक्षणात्मक थर काढून टाकते. ज्यामुळे ती खूप संवेदनशील बनते. यामुळे असमान पोत, टॅनिंग, लालसरपणा आणि जळजळ यासारख्या समस्यांचे व्यवस्थापन करणे कठीण होते खरं तर, बरेच लोक ते नियमितपणे वापरतात, परंतु त्यांना हे कळत नाही की ते तुमचे संरक्षण करण्यासाठी असलेल्या बॅरियल नैसर्गिक तेले किती लवकर काढून टाकतात. कालांतराने, त्वचेवर वारंवार चारकोल मास्क लावल्याने त्वचेवर ताण येऊन जळजळ होऊ शकते.

सर्दी खोकल्यामुळे हैराण झाला आहात! मग चमचाभर मधात मिक्स करा ‘हा’ शक्तिशाली पदार्थ, कफ होईल कायमचा गायब

दीर्घकाळ टिकणाऱ्या स्वच्छ त्वचेसाठी खास टिप्स

  • जास्त स्वच्छ करणारी किंवा जळजळ निर्माण करणारी उत्पादने टाळावे. त्याऐवजी, अशी उत्पादने वापरा जी स्वच्छ करतात आणि त्याचबरोबर तुमच्या त्वचेचा
  • संरक्षणात्मक अडथळा देखील राखतात.
  • जर तुमची त्वचा तेलकट असेल तर तेल नियंत्रित करण्यासाठी सैलिसिलिक, ग्लायकोलिक किवा लॅक्टिक ॲसिड निवडावे.
  • जर त्वचा निरोगी ठेवायची असेल तर व्हायरल प्रोडक्ट न वापरता स्किनवर टेस्ट करुन वापरावे.
डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

