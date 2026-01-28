Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Ajit Pawar Plane Crash: "दादा गेले हे दुःख बघवत नाही…", मनोज जरांगे पाटील बारामतीत भावूक; व्यक्त केला शोक

अजित पवारांच्या पार्थिवाचे अंत्यदर्शन घेतल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मनोज जरांगे पाटील चांगलेच भावूक झाले. ते म्हणाले, अजितदादा म्हणजे या राज्याचा आणि राज्यातील गोरगरिबांचा मोठा आधार होते.

Updated On: Jan 28, 2026 | 08:39 PM
मनोज जरांगे पाटील बारामतीत भावूक; व्यक्त केला शोक (photo Credit- X)

मनोज जरांगे पाटील बारामतीत भावूक; व्यक्त केला शोक (photo Credit- X)

  • “दादा गेले हे दुःख बघवत नाही…”
  • मनोज जरांगे पाटील बारामतीत भावूक
  • व्यक्त केला शोक…
Ajit Pawar Plane Crash News Marathi: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या निधनाच्या वृत्ताने संपूर्ण महाराष्ट्र सुन्न झाला आहे. बारामती विमानतळावर झालेल्या भीषण विमान अपघातात दादांचा अंत झाल्याचे वृत्त समजताच राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील दिग्गजांनी बारामतीकडे धाव घेतली आहे. या दु:खद प्रसंगी मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी बारामतीत दाखल होत अजित पवारांना श्रद्धांजली वाहिली. यावेळी त्यांना अश्रू अनावर झाले होते.

“अजितदादांसारखा नेता पुन्हा होणे नाही” – मनोज जरांगे पाटील

अजित पवारांच्या पार्थिवाचे अंत्यदर्शन घेतल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मनोज जरांगे पाटील चांगलेच भावूक झाले. ते म्हणाले, अजितदादा म्हणजे या राज्याचा आणि राज्यातील गोरगरिबांचा मोठा आधार होते. जे मनात असायचे तेच ते स्पष्ट बोलायचे. असा सडेतोड नेता आता पुन्हा होणे नाही. दादा आपल्यात नाहीत, यावर अजूनही विश्वास बसत नाहीये. त्यांच्या जाण्याने समाजाचे आणि राज्याचे कधीही भरून न निघणारे नुकसान झाले आहे. जरांगे पाटील पुढे म्हणाले की, “या कठीण काळात आम्ही पवार कुटुंबासोबत आहोत. त्यांचे दुःख बघवत नाही, आज शब्दही फुटत नाहीयेत.”

Ajit Pawar Funeral: अजित पवारांचे पार्थिव कुठे ठेवणार? शासकीय इतमामात अंत्यसंस्काराची तयारी

शरद पवारांची प्रतिक्रिया: “हा निव्वळ अपघात, राजकारण नको”

दुसरीकडे, ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनीही या घटनेवर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. अजितच्या निधनामुळे महाराष्ट्राची जी हानी झाली आहे, ती कधीही भरून येणार नाही. हा निव्वळ एक दुर्दैवी अपघात होता, यामध्ये कोणतेही राजकारण नाही, असे म्हणत त्यांनी अफवांना पूर्णविराम दिला आहे. शरद पवार स्वतः बारामतीत उपस्थित राहून परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत.

नेमकी घटना काय होती?

अजित पवार हे मुंबईहून बारामतीला जात असताना त्यांच्या खाजगी विमानाचे नियंत्रण सुटले आणि लँडिंगच्या वेळी भीषण अपघात झाला. जमिनीला धडकताच विमानाने पेट घेतला, ज्यामध्ये अजित पवारांसह दोन वैमानिक आणि दोन अंगरक्षकांचा मृत्यू झाला.

What is Black Box: ब्लॅक बॉक्स देणार अजित पवारांच्या अपघाताचे उत्तर! काय आहे ही टेक्नॉलॉजी? कशी उलगडणार विमानाची रहस्ये?

Published On: Jan 28, 2026 | 08:39 PM

