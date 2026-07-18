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डेळेवाडी-गमेवाडी मार्गावर संशयास्पद रसायनाचे तीन टँकर जप्त; आरोग्य विभागाच्या सतर्कतेमुळे कारवाई

Updated On: Jul 18, 2026 | 11:40 AM IST
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सारांश

शुक्रवारी सकाळच्या सुमारास डेळेवाडी-गमेवाडी रस्त्यावर चिपळूण येथील एका कंपनीचे मळीच्या रसायनाने भरलेले तीन टँकर उभे असल्याचे आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले.

डेळेवाडी-गमेवाडी मार्गावर संशयास्पद रसायनाचे तीन टँकर जप्त

डेळेवाडी-गमेवाडी मार्गावर संशयास्पद रसायनाचे तीन टँकर जप्त

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कराड : कराड तालुक्यातील डेळेवाडी-गमेवाडी मार्गावर संशयास्पदरीत्या उभ्या असलेल्या रसायनाने भरलेल्या तीन टँकरांवर आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि कराड तालुका पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करत ते ताब्यात घेतले. टँकरमधील रसायनाचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात आले असून, अहवाल आल्यानंतर पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.

शुक्रवारी सकाळच्या सुमारास डेळेवाडी-गमेवाडी रस्त्यावर चिपळूण येथील एका कंपनीचे मळीच्या रसायनाने भरलेले तीन टँकर उभे असल्याचे आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले. टँकर संशयास्पद स्थितीत उभे असल्याने त्यांनी चालकांकडे वाहतुकीसाठी आवश्यक परवानग्या व कागदपत्रांची चौकशी केली. मात्र, चालकांकडून समाधानकारक माहिती मिळाली नाही.

परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आरोग्य सहाय्यकांनी तातडीने वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अमित ठिगळे यांना याची माहिती दिली. त्यांच्या सूचनेनुसार आरोग्य विभागाने तत्काळ पोलिस प्रशासन आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाशी संपर्क साधला.

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यानंतर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी अमोल सातपुते, आरोग्य विभागाचे अधिकारी आणि कराड तालुका पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. तिन्ही टँकर कराड तालुका पोलिस ठाण्यात आणण्यात आले. तेथे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी टँकरची सखोल पाहणी करून रसायनाचे नमुने संकलित केले. हे नमुने रासायनिक विश्लेषणासाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले आहेत.

दरम्यान, या प्रकरणाची नोंद कराड तालुका पोलिस ठाण्यात करण्यात आली असून रसायनाची ने-आण, त्यासाठीची परवानगी, तसेच टँकर तेथे कोणत्या कारणासाठी उभे होते, याचा तपास सुरू आहे. प्रयोगशाळेचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर संबंधितांवर पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

धाराशिव जिल्ह्यात खतांचे मोठं रॅकेट उघड

दुसरीकडे, खरीप हंगामाच्या तोंडावर धाराशिव जिल्ह्यात बनावट रासायनिक खतांचे मोठे रॅकेट उघडकीस आले असून, शेतकऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे सुमारे 400 ते 500 पोती संशयित खत जप्त करण्यात आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे खताच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना चक्क लालसर मातीची विक्री केली जात असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी केला आहे. या प्रकरणामुळे जिल्ह्यातील कृषी विभाग, खत विक्रेते आणि संबंधित कंपनीच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

खरीप हंगामाआधी शेतकऱ्यांची फसवणूक ! 400 ते 500 पोती संशयित खत जप्त, कृषी विभाग आणि विक्रेत्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

Web Title: Three tankers containing a suspicious chemical seized on the delewadi gamewadi route

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Published On: Jul 18, 2026 | 11:09 AM

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