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सुपरकार प्रेमींसाठी खुशखबर! Ferrari Amalfi Spider ची भारतात एंट्री; अवघ्या 3.3 सेकंदांत गाठते 100 किमीचा वेग

Updated On: Jul 18, 2026 | 11:48 AM IST
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सारांश

Ferrari Amalfi Spider: फेरारी इंडियाने भारतीय बाजारात आपली नवीन लक्झरी कन्व्हर्टिबल सुपरकार Amalfi Spider लॉन्च केली आहे. दमदार V8 इंजिन, अवघ्या 3.3 सेकंदांत 100 किमी प्रतितास वेग आणि फोल्डिंग रूफसारख्या प्रीमियम फीचर्समुळे ही सुपरकार चर्चेत आली आहे.

सुपरकार प्रेमींसाठी खुशखबर! Ferrari Amalfi Spider ची भारतात एंट्री; अवघ्या 3.3 सेकंदांत गाठते 100 किमीचा वेग

सुपरकार प्रेमींसाठी खुशखबर! Ferrari Amalfi Spider ची भारतात एंट्री; अवघ्या 3.3 सेकंदांत गाठते 100 किमीचा वेग

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विस्तार
  • फेरारीने भारतात Amalfi Spider सुपरकार 4.60 कोटी रुपयांच्या एक्स-शोरूम किमतीत लॉन्च केली आहे.
  • 640hp पॉवरच्या V8 इंजिनमुळे ही कार अवघ्या 3.3 सेकंदांत 0 ते 100 किमी प्रतितास वेग गाठते.
  • फोल्डिंग फॅब्रिक रूफ, ADAS, वायरलेस ॲपल कारप्ले आणि 320 किमी प्रतितास टॉप स्पीड ही या कारची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.
फेरारी इंडियाने त्यांची नवीन कार अमाल्फी स्पायडर अखेर भारतात लाँच केली आहे. कंपनीने लाँच केलेल्या या नवीन गाडीची एक्स-शोरूम किंमत 4.6 करोड रुपये आहे. अमाल्फी स्पायडर हे फेरारी अमाल्फी ग्रँड टूररचे कन्व्हर्टिबल मॉडेल आहे. मार्च 2026 मध्ये जागतिक पदार्पण केल्यानंतर कंपनीची ही गाडी आता भारतात देखील लाँच करण्यात आली आहे. अतिरिक्त पर्यायांशिवाय तिच्या कूप मॉडेलची किंमत अतिरिक्त पर्यायांशिवाय तिच्या कूप मॉडेलची किंमत 4.08 करोड रुपये आहे.

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इंजिन आणि पावर

अमाल्फी स्पायडरमध्ये त्याच्या कूपप्रमाणेच 3.9 लीटरचे ट्विन-टर्बो V8 इंजिन दिले आहे. हे इंजिन 640hp आणि 670nm चे टॉर्क जनरेट करते. ही शक्ती 8-स्पीड ड्युअल-क्लच ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्सद्वारे मागील चाकांपर्यंत पोहोचवली जाते. फेरारीने दावा केला आहे की, ही गाडी केवळ 3.3 सेकंदात 0 ते 100kmph ची स्पीड गाठू शकते आणि याची टॉप-स्पीड 320kmph आहे.  (फोटो सौजन्य: Ferrari) 

इंटीरियर आणि फीचर्स

अमाल्फी स्पायडरचे इंटीरियर लेआउट याच्या कूपे मॉडेलसारखेच आहे. फीचर्सबद्दल बोलायचं झालं तर, यामध्ये तुम्हाला 10.25 इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, पॅसेंजरसाठी 8.8 इंच डिस्प्ले, ड्राइवरसाठी 15.6 इंच डिजिटल डिस्प्ले, पावर्ड एडजस्टेबल स्पोर्ट्स सीटें, थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, कर्व्ड एसी वेंट्स आणि एल्युमीनियमपासून बनवलेले सेंटर टनल मिळणार आहे.

आराम आणि सेफ्टी फीचर्स

अमाल्फी स्पायडरमध्ये वायरलेस ॲपल कारप्ले आणि अँड्रॉईड ऑटो, ॲडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम (ADAS), ॲडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमॅटिक क्लाइमेट कंट्रोल आणि वायरलेस चार्जिंग पॅड जसे अनेक फीचर्स देण्यात आले आहेत. पर्सनलाइजेशनच्या अनेक पर्यायांच्या मदतीने ग्राहक या गाडीची अपहोल्स्ट्री, ट्रिम पीस आणि कलर स्कीम तुमच्या आवडीच्या हिशोबाने निवडू शकतात. कारच्या बूट स्पेसविषयी बोलायचे झाल्यास, छप्पर बंद असताना 255 लिटर आणि छप्पर दुमडल्यावर 172 लिटरची बूट स्पेस मिळते. ही स्पाइडर कार पूर्णपणे त्याच्या कूपे मॉडेलसारखीच आकर्षक आणि स्लीक दिसते.

फोल्डिंग फॅब्रिक रूफ

या गाडीची मुख्य विशेषत: याचे फोल्डिंग फॅब्रिक रूफ आहे. हे रूफ ताशी 60 किमी पर्यंतच्या वेगातही, केवळ 13.5 सेकंदात पूर्णपणे उघडता किंवा बंद करता येते. हे रूफ चार वेगवेगळ्या रंगांमध्ये उपलब्ध आहे.

केबिनमध्ये शांत ठेवण्यासाठी 5-लेयर तंत्रज्ञान

फेरारीचं असं म्हणणं आहे की, याचे रूफ 5-थरांपासून तयार करण्यात आले आहे. जे गाडीमध्ये आवाज, कंपन आणि धक्के कमी करून हार्ड-टॉप मॉडेलप्रमाणे शांत वातावरण प्रदान करते.

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विंड डिफ्लेक्टर्स

याच्या मागील सीटच्या पाठीमागे अतिरिक्त विंड डिफ्लेक्टर्स बसवण्यात आले आहेत. जे छप्पर उघडे ठेवून गाडी चालवताना केबिनमधील हवेचा आवाज नियंत्रित ठेऊ शकते.

खास कलर स्कीम

या स्पाइडर मॉडेलला एक विशेष आणि सर्वात वेगळी ओळख देण्यासाठी कंपनी एक एक्सक्लूसिव ‘रोसो ट्रामोंटो’ एक्सटीरियर कलर देखील ऑफर करत आहे.

Web Title: Ferrari amalfi spider supercar launched in india read features price and other details

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Published On: Jul 18, 2026 | 11:48 AM

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