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UP Crime : एक वर्ष केली फुल प्रुफ प्लॅनिंग, पत्नीने बाॅयफ्रेंडच्या मदतीने काढला पतीचा काटा; सापाच्या दंशाने केली हत्या

Updated On: Jul 18, 2026 | 11:36 AM IST
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सारांश

Murder Case : उत्तर प्रदेशातील मेरठमध्ये घडलेल्या एका मृत्यू प्रकरणाने मोठी खळबळ उडवली आहे. सुरुवातीला नैसर्गिक वाटणाऱ्या या घटनेचा तपास पुढे सरकताच धक्कादायक कट आणि अनेक महत्त्वाचे पुरावे समोर आल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे.

UP Crime : एक वर्ष केली फुल प्रुफ प्लॅनिंग, पत्नीने बाॅयफ्रेंडच्या मदतीने काढला पतीचा काट; सापाच्या दंशाने केली हत्या

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • उत्तर प्रदेशातील एका मृत्यू प्रकरणाने खळबळ उडाली.
  • तपासात वर्षभर रचलेल्या कटाचे धक्कादायक धागेदोरे समोर आले.
  • डिजिटल पुराव्यांमुळे प्रकरणाला अनपेक्षित वळण मिळाले.
उत्तर प्रदेशच्या मेरठमधून हत्येचे एक नवीन प्रकरण समोर येत आहे. पतीचा काटा काढण्यासाठी पत्नी वर्षभर प्लॅनिंग करत राहिली आणि अखेर प्रियकराच्या मदतीने तिने पतीची हत्या केली. मुख्य म्हणजे ही हत्या नैसर्गिक वाटावी यासाठी तिने एका सापाची मदत घेतली. माहितीनुसार, महिला वर्षभर पतींच्या हत्या प्रकरणावर लक्ष ठेवून होती. इंटरनेटवर परफेक्ट खूनाची माहिती हाती लागल्यानंतर तिने प्लॅनिंग करत पतीचा काटा काढण्याचा निर्णय घेतला. मागील प्रकरणांमध्ये आरोपींना पकडण्यासाठी पोलिसांनी वापरलेल्या पद्धतीही तिने बघून ठेवल्या होत्या. अशात मेरठमधील साप घटनेची पुनरावृत्ती करणे तिला अधिक सोपे वाटले. महिलेने दुधात झोपेच्या गोळ्या मिसळून पतीला दूध पिऊ घातलं आणि मग सापाच्या दंशाने त्याचा खून केला. हत्येच्या या कटात तिचा बाॅयफ्रेंड देखील सामील होता.

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पतीसोबत केला होता लव्ह मॅरेज

२०२९ साली आरोपी पत्नी दामिनी आणि पती अतुल यांनी प्रेमविवाह केला. लग्नाच्या सुरुवातीचे काही वर्ष दोघांंमध्येही सर्वकाही सुरळीत चालले होते. पण दोन वर्षांनंतर अतुलने दामिनीला मारहाण करायला सुरुवात केली. दामिनीने दिलेल्या जबाबानुसार, अतुल वेगवेगळ्या प्रकारे तिला त्रास देत असायचा आणि याचाच राग मनात ठेवून तिने पतीच्या हत्येचा कट रचला. साधारण एक वर्षांपूर्वी दामिनी तुषार नावाच्या तरुणाला भेटली, त्यांचे अफेअर सुरु झाले आणि दोघांनी मिळून अतुलला रस्त्यातून दूर करण्याचा प्लॅन बनवला.

वर्षभर दामिनी इंटरनेटवरील देशभरातील पतींच्या हत्यांच्या सर्व हाय-प्रोफाईल प्रकरणांचा काळजीपूर्वक अभ्यास करण्यास करत होती. ती प्रत्येक घटनेवर नजर ठेवून वर्तमानपत्र देखील वाचत होती. मेरठमधील नीळा ड्रम हत्याकांडावर देखील तिची नजर होती. बहसुमामधील सर्प प्रकरणाचे संपूर्ण प्रकरण आणि इंदूरच्या राजा रघुवंशीला त्याची पत्नी सोनम राजवंशीने मेघालयाला नेऊन त्याची हत्या कशी केली, हे देखील तिने पाहिले. केतनची वधू सिया गोयलने तिचा प्रियकर चेतन चौधरीसोबत मिळून त्याला पुण्यातील एका किल्ल्यावरून कसे ढकलले होते, हेदेखील तिला माहीत होते. या सर्व घटनांची माहिती गोळा करुन तिने पतीच्या हत्येसाठी फुल प्रुफ प्लॅन तयार केला.

मागील प्रकरणांतील चुकांची पुनरावृत्ती केली नाही

पूर्वीच्या साप प्रकरणात अमितला पत्नी रविता आणि तिचा प्रियकर अमरदीप याने गळा दाबून मारले. यानंतर त्यांनी सर्पदंश देत मृत्यू नैसर्गिक कारणाने घडल्याचे भासवले. तथापि चाैकशीत स्पष्ट झाले की, सापाच्या दंशाने मृत्यू होऊ शकत नाही, कारण तो साप विषारी नव्हता. दुसरीकडे अमितच्या पोस्टमार्टम रिपोर्टमध्ये मृत्यू गुदमरुन झाल्याचा खुलासा झाला. या सर्व गोष्टींनंतर पोलिसांनी आरोपी रविता आणि तिचा प्रियकर अमरदीप यांना अटक केली. अशात दामिनीने या घटनेतील चुकांवर लक्ष देत प्लॅनिंग केली आणि पतीला मारण्यासाठी सर्वात विषारी साप मागवला. तिने आधी पतीला झोपेच्या गोळ्या दिल्या आणि मग विषारी सापाच्या दंशाने त्याचा खून केला. अतुल झोपलेा असताना त्यांनी सापाला त्याच्या कपड्यांमध्ये सोडले. दोघांना वाटलं की ते पकडले जाणार नाहीत पण घडलं भलंतच.

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अशाप्रकारे दोघांना झाली अटक

साप घरात कसा घुसला आणि खोलिच्या आत अतुल बेडपर्यंत कसा पोहचला याची संशय पोलिसांना आला. जेव्हा पोलिसांनी दामिनीच्या कॉल डिटेल्सची तपासणी केली, तेव्हा तुषारसोबतचे तिचे सततचे संभाषण आणि मेसेजेस उघडकीस आले. तुषारच्या मोबाईलची चाैकशी करताच त्याला एका नंबरवरुन सापाचा फोटो पाठवण्यात आल्याचे समजले. हा फोटो सोनू नावाच्या व्यक्तीने पाठवला होता. पोलिसांनी त्याची चाैकशी करताच सर्व घटना उघडकीस आली. सर्पमित्राने सांगितले की, त्याने विषारी साप तुषारच्या ताब्यात दिला होता.

Web Title: Meerut murder case wife and boyfriend arrested after alleged snake bite murder plot

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Published On: Jul 18, 2026 | 11:36 AM

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