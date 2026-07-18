Pune Sucide News : पुण्यात गॅलरीतून उडी मारून मुलीची आत्महत्या; घरातील सर्वजण झोपले अन्…

पुणे : राज्यासह देशभरात आत्महत्येच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली असून, अशातच आता पुण्यातून एक मोठी घटना समोर आली आहे. इमारतीच्या पाचव्या माजल्यावरून उडी मारून एका १७ वर्षीय मुलीने आत्महत्या केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. ही घटना धनकवडी येथील निर्मल पार्क सोसायटीत गुरुवारी पहाटे साडेपाचच्या सुमारास घडली आहे. या घटनेमुळे हळहळ व्यक्त केली जात असून कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
रिद्धी रवी केडिया (वय १७, रा. निर्मल पार्क सोसायटी, चव्हाण नगर, धनकवडी) असे आत्महत्या केलेल्या मुलीचे नाव आहे. सहकारनगर पोलिसांनी याप्रकरणी अकस्मात मृत्यूचा गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, रिद्धीने नुकतीच बारावीत प्रवेश केला होता. ती शनिवारवाडा येथील एका महाविद्यालयात शिक्षण घेत होती.
सर्व जण झोपले असताना उडी मारल्याची शक्यता
बुधवारी रात्री नेहमीप्रमाणे जेवण झाल्यानंतर घरातील सर्व जण झोपी गेले. रिद्धी तिच्या आजीजवळ झोपायची. पहाटे आजीला जाग आली तेव्हा त्यांना रिद्धी दिसली नाही. त्यांनी कुटुंबीयांना सांगितले. पहाटे सर्वजण जागे झाले. त्यांनी घरात शोधाशोध केली. मात्र, ती घरात आढळून आली नाही. घराचा दरवाजा पाहिला असता तो आतून कडीकोयंडा लावून बंद होता. त्यामुळे घराच्या गॅलरीमध्ये जाऊन पाहिले असता त्यांना एक स्टूल तेथे ठेवलेले दिसला.
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कुटुंबीयांनी तात्काळ इमारतीच्या खाली धाव घेतली. पार्किंग व मोकळ्या जागेत शोध घेतला असता रिद्धी निपचित पडलेली दिसली. कुटुंबीयांनी तात्काळ रुग्णवाहिका आणि पोलिस नियंत्रण कक्षाला फोन करून मदत मागितली. पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होत तिला रुग्णालयात हलवले. मात्र, डॉक्टरांनी तिला उपचारांपूर्वीच मृत घोषित केले. दरम्यान, पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा केला असून अकस्मात मृत्यूचा गुन्हा दाखल केला. पोलिसांनी तिचा मोबाईल आणि वह्या, पुस्तके ताब्यात घेतली आहेत. पुढील तपास सहकारनगर पोलिस करीत आहेत.
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बांधकाम व्यावसायिक खलील शेख यांची गळफास घेऊन आत्महत्या
पुण्यात एका बांधकाम व्यावसायिकाने गळफास घेऊन आत्महत्या केली आहे. माजी आमदार रविंद्र धंगेकर यांच्या पत्नीसोबत या व्यवसायिकाची भागिदारी होती. खलील शेख असं या बांधकाम व्यावसायिक आणि कंत्राटदार असलेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. आत्महत्येपूर्वी तयार केलेल्या व्हिडीओमध्ये खलील शेख यांनी माजी आमदार रविंद्र धंगेकर यांचं नाव घेतलं आहे.