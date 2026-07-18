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Chandrapur Crime: पोलीस ठाण्यात विष प्राशन; सराईत गुन्हेगाराचा मृत्यू, मृत्यूपूर्वी व्हिडिओत पोलिसांवर गंभीर आरोप

Updated On: Jul 18, 2026 | 12:04 PM IST
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सारांश

चंद्रपूर सिटी पोलीस ठाण्यात चौकशीसाठी आलेल्या सराईत गुन्हेगार व गांजा विक्रेता दिलीप यादव (44) याने विष प्राशन केले. उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. मृत्यूपूर्वीच्या व्हिडिओत त्याने काही पोलिसांवर त्रास दिल्याचा आरोप केला आहे. या आरोपांसह संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • चौकशीसाठी आलेल्या दिलीप यादवने पोलीस ठाण्यात विष प्राशन केले; उपचारादरम्यान मृत्यू.
  • मृत्यूपूर्वीच्या व्हिडिओत काही पोलिसांवर त्रास दिल्याचा गंभीर आरोप.
  • व्हायरल व्हिडिओ आणि सीसीटीव्हीच्या आधारे पोलिसांकडून सखोल चौकशी सुरू.
चंद्रपूर: चंद्रपूर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका सराईत गुन्हेगारानेच पोलिसांवर गंभीर आरोप करत विष पियुन आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. त्याने चंद्रपूर सिटी पोलीस ठाण्याच्या आवारात विष प्यायले होते. मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. यामुळे खळबळ उडाली आहे.

काय नेमकं प्रकरण?

गांजा विक्री करणारा सराईत गुन्हेगार दिलीप यादव (४४) असे मृत्यू झालेल्या व्यक्तीची नावे आहेत. चंद्रपूर शहरात बाबुपेठ परिसरात चार दिवसांपूर्वी गांजा विक्री प्रकरणी सिटी पोलिसांनी धाड टाकली होती. या धाडीत आरोपीने दिलीप यादवकडून गांजा विकत घेतल्याची माहिती पोलिसांना दिली. त्यावरून दिलीप यादव याला पोलिसांनी चौकशीसाठी बोलविले. मात्र आज तो चौकशीसाठी पोलीस ठाण्यात पोहोचताच त्याने विष प्यायल्याची घटना घडली.

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दिलीप यादव याने विष घेतल्याचे लक्षात आल्यावर तातडीने पोलीस कर्मचाऱ्यांनी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल केले. त्याच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. त्याने आत्महत्येपूर्वी व्हिडीओ तयार केलेला. तो आता व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये त्याने माझी कुठलीही चूक नसताना मला सिटी पोलीस ठाण्यातील काही कर्मचाऱ्यांनी त्रास दिल्याचे त्याने व्हिडिओत म्हंटले आहे. या घटनेनंतर रुग्णालय परिसरात मोठा तणाव पसरला असून पोलीस अधिक तपास करत आहे.

पोलिसांनी काय म्हंटल?

मृतक व्यक्ती आधीच विष घेऊन आला होता, याबाबतचे सीसीटीव्ही फुटेज आमच्याकडे आहेत. आता, त्या आधारावर आम्ही तपास करू, मृतकावर याआधी काही गुन्हे दाखल आहेत, सोबतच मृतकाने मृत्यूपूर्व जो व्हिडिओ व्हायरल केला आहे. त्यामध्ये ज्या पोलीस कर्मचाऱ्यांची नावे घेतली आहे त्याबाबत देखील पोलीस तपास करेल, असे चंद्रपूर जिल्हा पोलीस अधीक्षक आयुष्य नोपाणी यांनी म्हटले.

संतापजनक! ६१ वर्षीय सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याने केलं चिमुकलीवर अत्याचार; पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

चंद्रपूर शहरातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका वसाहतीत ५ वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अत्याचार करणारा आरोपी हा सेवानिवृत्त कर्मचारी आहे. या प्रकरणात पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. ही घटना चंद्रपूर जिल्ह्यातील पाडोली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली.

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Frequently Asked Questions

  • Que: मृत व्यक्तीचे नाव काय आहे?

    Ans: दिलीप यादव.

  • Que: दिलीप यादवने कुठे विष प्राशन केले?

    Ans: चंद्रपूर सिटी पोलीस ठाण्यात.

  • Que: पोलिसांनी पुढे काय सांगितले?

    Ans: सीसीटीव्ही आणि व्हिडिओच्या आधारे संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केली जाईल.

Web Title: Chandrapur crime habitual criminal dies after consuming poison at police station makes serious allegations against police in video recorded before death

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Published On: Jul 18, 2026 | 12:04 PM

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