सोमवार, 29 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Wai News: सुरूर-पोलादपूर रस्त्याची दयनीय अवस्था; लोकप्रतिनिधी गप्प, थेट वाहतूक पोलिसानेच हातात फावडे घेऊन बुजवला खड्डा

Updated On: Jun 29, 2026 | 02:47 PM IST
जाहिरात
सारांश

वाई-महाबळेश्वर-पाचगणी पर्यटनस्थळाला जोडणाऱ्या सुरूर-पोलादपूर रस्त्याची अवस्था बिकट झाली आहे. प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे अखेर वाई वाहतूक पोलीस हवालदार गोरखनाथ दाभाडे यांनी स्वतः खड्डा बुजवत यंत्रणेचे वाभाडे काढले आहेत.

Wai News: सुरूर-पोलादपूर रस्त्याची दयनीय अवस्था; लोकप्रतिनिधी गप्प, थेट वाहतूक पोलिसानेच हातात फावडे घेऊन बुजवला खड्डा
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • सुरूर–पोलादपूर रस्त्याचा बोजवारा
  • ट्रॅफिक पोलिसाने हातात फावडे घेत बुजवला खड्डा
  • निकृष्ट कामावर संतापाचा उद्रेक
वाई: महाबळेश्वर–पाचगणी या जागतिक कीर्तीच्या पर्यटनस्थळाकडे जाणाऱ्या सुरूर–पोलादपूर मार्गाची अवस्था दिवसेंदिवस अधिकच दयनीय होत असून, शासनाच्या आशीर्वादामुळेच संबंधित ठेकेदारावर कोणतीही कारवाई होत नसल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या रस्ते कामात निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम झाल्याने प्रवाशांचे हाल होत असून, प्रशासनाच्या निष्क्रियतेविरोधात वाई तालुक्यात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

या रस्त्यावरील मोठमोठे खड्डे आणि धोकादायक परिस्थितीमुळे वाहनचालकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. याच पार्श्वभूमीवर वाई वाहतूक शाखेचे पोलीस हवालदार गोरखनाथ दाभाडे यांनी स्वतः हातात फावडे घेऊन खडी टाकत मोठा खड्डा बुजवला. वाहतुकीचा धोका कमी करण्यासाठी पोलिसाला रस्ता दुरुस्त करण्याचे काम करावे लागणे ही संबंधित यंत्रणा आणि ठेकेदारासाठी मोठी शरमेची बाब असल्याची प्रतिक्रिया नागरिकांनी व्यक्त केली.

गांधी पेट्रोल पंपाजवळ सुरू असलेल्या रस्ते कामावरही नागरिकांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. टप्प्याटप्प्याने सुरू असलेल्या या कामात निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरण्यात आल्याचा आरोप होत असून, कामाची गुणवत्ता अत्यंत सुमार असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकाराविरोधात एकाही लोकप्रतिनिधीने किंवा राजकीय नेत्याने ठोस भूमिका घेतलेली नसल्याने संताप अधिकच वाढला आहे.

शिरवळमध्ये १५ ग्रॅम एमडी जप्त; पाठलाग करून २१ वर्षीय युवकाला अटक

प्रसारमाध्यमांनी वारंवार या रस्त्याच्या दयनीय अवस्थेवर प्रकाश टाकूनही संबंधित ठेकेदारावर कोणतीही प्रभावी कारवाई होत नसल्याने “या ठेकेदाराच्या पाठीशी नेमका कोणाचा वरदहस्त आहे?” असा सवाल वाई शहरासह संपूर्ण तालुक्यात चर्चेचा विषय ठरत आहे. संबंधित कामाची तसेच त्यामागील प्रशासकीय व राजकीय जबाबदारीची सखोल चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे. या रस्त्याच्या कामामुळे गेल्या वर्षी परिसरात धुळीचे साम्राज्य निर्माण झाले होते. शेतातील सोयाबीनसह इतर पिकांवर धुळीचा जाड थर साचल्याने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला होता. मात्र तरीही परिस्थितीत कोणतीही सुधारणा झालेली नाही.

महाबळेश्वर पाचगणीकडे जाणारे अनेक पर्यटक आता या मार्गाचा वापर टाळून पर्यायी मार्गाने प्रवास करत असल्याने पर्यटनावरही विपरीत परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. पर्यटनाचा दर्जा उंचावण्याच्या घोषणा करणाऱ्या शासनाने प्रत्यक्षात या महत्त्वाच्या रस्त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे.

“सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय” या ब्रीदवाक्याला साजेसा आदर्श ठेवत वाहतूक सुरळीत ठेवण्याबरोबरच अपघात टाळण्यासाठी स्वतः रस्त्यावर उतरून खड्डा बुजवणारे ट्रॅफिक पोलीस हवालदार गोरखनाथ दाभाडे यांच्या कार्याचे सर्व स्तरांतून कौतुक होत आहे. मात्र पोलिसांनी रस्ते दुरुस्त करावेत आणि संबंधित यंत्रणा मात्र हातावर हात धरून बसावी, ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर असल्याचे मत नागरिक व्यक्त करत आहेत.

दरम्यान, शासनाने संबंधित ठेकेदाराच्या निकृष्ट कामाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, संपूर्ण रस्ता दर्जेदार पद्धतीने पुन्हा तयार करावा आणि या कामाला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांनाही जाब विचारावा, अशी जोरदार मागणी वाई शहरासह संपूर्ण तालुक्यातून होत आहे.

Satara News : वाई मुख्य रस्त्याला नदीचे स्वरूप, नगरपालिकेची बंदिस्त गटारे योजना सपशेल फेल

Web Title: Wai mahabaleshwar highway potholes traffic police gorakhnath dabhade repairs road

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 29, 2026 | 02:47 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Satara News : कास पठारावरील बांधकामांवरून नवा वाद; सिमेंट वापराच्या आरोपांमुळे जागतिक वारसा दर्जावर प्रश्नचिन्ह?
1

Satara News : कास पठारावरील बांधकामांवरून नवा वाद; सिमेंट वापराच्या आरोपांमुळे जागतिक वारसा दर्जावर प्रश्नचिन्ह?

शिरवळमध्ये १५ ग्रॅम एमडी जप्त; पाठलाग करून २१ वर्षीय युवकाला अटक
2

शिरवळमध्ये १५ ग्रॅम एमडी जप्त; पाठलाग करून २१ वर्षीय युवकाला अटक

पाचगणी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पल्स पोलिओ मोहीम संपन्न! पर्यटन स्थळवरील पर्यटक मुलांसाठी चार केंद्रावर डोस
3

पाचगणी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पल्स पोलिओ मोहीम संपन्न! पर्यटन स्थळवरील पर्यटक मुलांसाठी चार केंद्रावर डोस

Satara News : वाई मुख्य रस्त्याला नदीचे स्वरूप, नगरपालिकेची बंदिस्त गटारे योजना सपशेल फेल
4

Satara News : वाई मुख्य रस्त्याला नदीचे स्वरूप, नगरपालिकेची बंदिस्त गटारे योजना सपशेल फेल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND Vs IRE: ‘…असा लाजिरवाणा निकाल देणे, हे अद्भुत काम’; आइसलँड क्रिकेटने Gautam Gambhir ची काढली लाज

IND Vs IRE: ‘…असा लाजिरवाणा निकाल देणे, हे अद्भुत काम’; आइसलँड क्रिकेटने Gautam Gambhir ची काढली लाज

Jun 29, 2026 | 03:28 PM
Indian Navy: चीनच्या ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ला भारताचे चोख उत्तर; सेशेल्सच्या असम्प्शन बेटावर नौदल तळ उभारण्याबाबत मोठी घडामोड

Indian Navy: चीनच्या ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ला भारताचे चोख उत्तर; सेशेल्सच्या असम्प्शन बेटावर नौदल तळ उभारण्याबाबत मोठी घडामोड

Jun 29, 2026 | 03:20 PM
CBSE चा मोठा निर्णय! यंदाच्या १० वीच्या विद्यार्थ्यांना तिसऱ्या भाषेचा पेपर द्यावा लागणार का? जाणून घेण्यासाठी एकदा वाचाच..

CBSE चा मोठा निर्णय! यंदाच्या १० वीच्या विद्यार्थ्यांना तिसऱ्या भाषेचा पेपर द्यावा लागणार का? जाणून घेण्यासाठी एकदा वाचाच..

Jun 29, 2026 | 03:20 PM
Nasarapur Case: चिमुरडीच्या हत्याऱ्याला फाशी मिळताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले- ‘अशा नराधमांना…’

Nasarapur Case: चिमुरडीच्या हत्याऱ्याला फाशी मिळताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले- ‘अशा नराधमांना…’

Jun 29, 2026 | 03:10 PM
Nasrapur Case: नसरापूर प्रकरणातील आरोपीला फाशीची शिक्षा; पीडित चिमुकलीच्या वडिलांची पहिली प्रतिक्रिया समोर

Nasrapur Case: नसरापूर प्रकरणातील आरोपीला फाशीची शिक्षा; पीडित चिमुकलीच्या वडिलांची पहिली प्रतिक्रिया समोर

Jun 29, 2026 | 03:05 PM
HSRP Number Plate : वाहनधारकांसाठी महत्त्वाची सूचना! HSRP नंबर प्लेटची मुदत आज संपणार; १ जुलैपासून कारवाई, अनेक RTO सेवा होणार बंद

HSRP Number Plate : वाहनधारकांसाठी महत्त्वाची सूचना! HSRP नंबर प्लेटची मुदत आज संपणार; १ जुलैपासून कारवाई, अनेक RTO सेवा होणार बंद

Jun 29, 2026 | 03:03 PM
फॅशन आयकॉन नीता अंबानींच्या साड्यांचा शाही अंदाज! साड्या केवळ फॅशन नसून भारतीय हातमाग कलेचे जिवंत प्रदर्शन, जाणून घ्या वैशिष्ट्य

फॅशन आयकॉन नीता अंबानींच्या साड्यांचा शाही अंदाज! साड्या केवळ फॅशन नसून भारतीय हातमाग कलेचे जिवंत प्रदर्शन, जाणून घ्या वैशिष्ट्य

Jun 29, 2026 | 03:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Jun 28, 2026 | 03:38 PM
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

Jun 27, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा