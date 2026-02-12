Washim News: बस अपघात; ३७ प्रवासी बचावले! सापळी फाट्यानजीकची घटना

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
वाशिम जिल्ह्यातील सापळी फाट्यानजीक एसटी बस उलटल्याची घटना बुधवारी घडली. उमरखेड आगाराची बस ३७ प्रवासी घेऊन जात असताना अपघात झाला, मात्र सर्व प्रवासी सुखरूप बचावले.

Updated On: Feb 12, 2026 | 08:17 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

वाशिम जिल्ह्यातील अनसिंग मार्गावर सापळी फाट्यानजीक बुधवारी (दि. ११) दुपारी एसटी बस उलटल्याची घटना घडली. उमरखेड आगाराची शेगाव ते उमरखेड दरम्यान धावणारी ही बस अपघातग्रस्त झाली. सुदैवाने या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही; मात्र चालक आणि वाहक गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

टायर फुटला, शालेय सहलीची बस पलटी; जखमींचा आकडाही आला समोर

एमएच-१४/बीटी ४३६२ क्रमांकाची ही बस वाशिम येथून उमरखेडकडे ३७ प्रवासी घेऊन निघाली होती. दुपारच्या सुमारास बस अनसिंगजवळील सापळी फाट्याजवळ पोहोचताच अचानक नियंत्रण सुटून उलटली, अशी प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. अपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून तांत्रिक बिघाड किंवा रस्त्याची परिस्थिती कारणीभूत असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

अपघात होताच बसमधील प्रवाशांमध्ये काही काळ भीती आणि गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. मात्र स्थानिक नागरिक आणि प्रवाशांच्या मदतीने सर्वांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले. विशेष म्हणजे बसमधील सर्व ३७ प्रवासी सुखरूप बचावले असून कोणालाही गंभीर दुखापत झालेली नाही. किरकोळ दुखापत झालेल्या काही प्रवाशांना घटनास्थळीच प्राथमिक उपचार देण्यात आले. घटनेची माहिती मिळताच उमरखेड आगाराचे वाहतूक नियंत्रक पांडुरंग यादव यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी तत्परता दाखवत जखमी चालक संजय शिवदास धाये आणि वाहक धनेश्वर भाऊराव थाटबड्वे यांना उपचारासाठी जवळच्या रुग्णालयात हलवले. दोघांची प्रकृती चिंताजनक नसल्याची प्राथमिक माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.

मावळच्या टाकवेत देशातील पहिली ‘ADAS टेस्ट सिटी’; भारताच्या वाहन तंत्रज्ञानात ऐतिहासिक टप्पा

अपघातामुळे काही काळ वाशिम–अनसिंग मार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली होती. रस्त्यावर बस उलटल्याने दोन्ही बाजूंनी वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. मात्र पोलिस आणि एसटी प्रशासनाने तत्काळ मदतकार्य सुरू करून वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न केले. काही वेळातच क्रेनच्या सहाय्याने बस बाजूला करण्यात आली आणि मार्गावरील वाहतूक पूर्ववत करण्यात आली. या घटनेनंतर एसटी प्रशासनाने अपघाताची चौकशी सुरू केली असून तांत्रिक तपासणीसाठी बस ताब्यात घेण्यात आली आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक ती सर्व खबरदारी घेतली जाईल, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. एकूणच, मोठी दुर्घटना टळल्याने सर्वांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे. ३७ प्रवाशांचे प्राण वाचल्याने ही घटना थोडक्यात निभावली असली तरी चालक-वाहकांच्या जखमी होण्यामुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.

Published On: Feb 12, 2026 | 08:17 PM

