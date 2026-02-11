Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Washim News :ब्रह्मीमध्ये महिलांचा ऐतिहासिक कौल; दारूविक्री परवाना रद्द करण्याच्या बाजूने स्पष्ट मत

वाशिम जिल्ह्यातील ब्रह्मी येथे देशी-विदेशी दारूविक्री परवाना रद्द करण्यासाठी महिलांचे विशेष मतदान घेण्यात आले. ८१४ पैकी ५५३ महिलांनी मतदानात सहभाग घेतला.

Updated On: Feb 11, 2026 | 07:22 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

वाशिम जिल्ह्यातील ब्रह्मी (ता. वाशिम) येथे देशी व विदेशी दारूविक्रीच्या मंजूर अनुज्ञप्ती रद्द करण्यासाठी सोमवारी (दि. ९) महिलांचे विशेष मतदान घेण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार ही संपूर्ण प्रक्रिया पार पडली. या मतदानात केवळ महिलांनाच मतदानाचा अधिकार देण्यात आला होता. गावातील तरुणी, विवाहित तसेच ज्येष्ठ महिलांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत मोठ्या संख्येने मतदानात सहभाग घेतला आणि दारूविक्री बंद करण्याच्या बाजूने ठाम कौल दिला. निकाल जाहीर होताच गावात महिलांनी जल्लोष करत आनंदोत्सव साजरा केला.

Satara News : आव्हाने पेलणारे शिक्षण द्यायला पाहिजे; वारणा महाविद्यालयातील राष्ट्रीय परिषदेत तज्ज्ञांची मागणी

ब्रह्मी गावात देशी व विदेशी दारूविक्रीचा परवाना देण्यात आला होता. संबंधित दुकान हे गावातील मुख्य रस्त्यावर तसेच बसस्थानकाजवळ असल्याने महिलांना, विशेषतः शाळकरी मुलींना ये-जा करताना अस्वस्थता जाणवत होती. काही वेळा दारूच्या नशेत असलेल्या व्यक्तींमुळे त्रास होण्याची शक्यता निर्माण होत असल्याची तक्रार ग्रामस्थांनी प्रशासनाकडे केली होती. गावातील महिलांनी पुढाकार घेत परवाना रद्द करण्याची ठाम मागणी केली. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी महिलांचा कौल जाणून घेण्यासाठी मतदान घेण्याचा निर्णय घेतला.

सोमवारी सकाळपासून मतदान प्रक्रियेला सुरुवात झाली. मतदान केंद्रावर शिस्तबद्ध वातावरणात प्रक्रिया पार पडली. सायंकाळपर्यंत शांततेत मतदान झाले. त्यानंतर सायंकाळी ५.३० वाजता मतमोजणीला सुरुवात करण्यात आली. एकूण ८१४ महिला मतदारांपैकी ५५३ महिलांनी मतदानाचा हक्क बजावला. यापैकी तब्बल ५२३ महिलांनी दारूचे दुकान हटविण्याच्या बाजूने मत दिले, तर केवळ १४ महिलांनी दुकान कायम ठेवण्याच्या बाजूने मतदान केले. १६ मते अवैध ठरली.

या मतदान प्रक्रियेसाठी तहसीलदार नीलेश पळसकर यांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून मार्गदर्शन केले. नायब तहसीलदार व इतर कर्मचाऱ्यांनी नियोजनबद्ध पद्धतीने प्रक्रिया पूर्ण केली. निकाल जाहीर होताच दारूविक्री परवाना रद्द करण्यासंदर्भात दारूबंदी विभागाला आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत.

Dharashiv News: महायुतीच्या विजयानंतर राजकीय हालचालींना वेग; पालकमंत्र्यांची मुंबईत सदिच्छा भेट

महिलांनी दिलेला हा स्पष्ट आणि एकमुखी कौल लक्षात घेता प्रशासनाकडून लवकरच अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे गावात सुरक्षित वातावरण निर्माण होईल, अशी अपेक्षा महिलांनी व्यक्त केली असून, संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष आता प्रशासनाच्या अंतिम निर्णयाकडे लागले आहे.

Web Title: The historical voice of women in brahmi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 11, 2026 | 07:22 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कोल्हापुरी बंधाऱ्यात पाणी अडविण्यात अपयश! अनेक बंधारे कोरडे; प्रशासनाचा दुर्लक्षितपणा पाणीटंचाईस कारणीभूत
1

कोल्हापुरी बंधाऱ्यात पाणी अडविण्यात अपयश! अनेक बंधारे कोरडे; प्रशासनाचा दुर्लक्षितपणा पाणीटंचाईस कारणीभूत

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पराक्रमी इतिहास कुणाला किती माहिती? ‘श्री शिव छत्रपती ज्ञानस्पर्धा’चे आयोजन
2

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पराक्रमी इतिहास कुणाला किती माहिती? ‘श्री शिव छत्रपती ज्ञानस्पर्धा’चे आयोजन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sadabhau Khot on Jayant Patil: “जयंत पाटील म्हणजे राजकारणातील शकुनी मामा”; सदाभाऊ खोतांचा खळबळजनक आरोप

Sadabhau Khot on Jayant Patil: “जयंत पाटील म्हणजे राजकारणातील शकुनी मामा”; सदाभाऊ खोतांचा खळबळजनक आरोप

Feb 11, 2026 | 08:04 PM
Maharashtra Politics: “…हे आपले कर्तव्य”; सुनेत्रा पवारांच्या भेटीनंतर अमित शहांची प्रतिक्रिया

Maharashtra Politics: “…हे आपले कर्तव्य”; सुनेत्रा पवारांच्या भेटीनंतर अमित शहांची प्रतिक्रिया

Feb 11, 2026 | 07:59 PM
Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Feb 11, 2026 | 07:56 PM
ICC T20 Rankings : ICC टी-20 क्रमवारीत पाकच्या साहिबजादा फरहानचा धुमाकूळ! अभिषेक-वरुण जोडीचे पहिले स्थान शाबूत  

ICC T20 Rankings : ICC टी-20 क्रमवारीत पाकच्या साहिबजादा फरहानचा धुमाकूळ! अभिषेक-वरुण जोडीचे पहिले स्थान शाबूत  

Feb 11, 2026 | 07:54 PM
Ahilyanagar News: जामखेडमध्ये राष्ट्रवादीचे बेमुदत उपोषण! निकृष्ट व नियमबाह्य प्रकल्पाला विरोध

Ahilyanagar News: जामखेडमध्ये राष्ट्रवादीचे बेमुदत उपोषण! निकृष्ट व नियमबाह्य प्रकल्पाला विरोध

Feb 11, 2026 | 07:53 PM
Abhishek Sharma Health Update: भारतासाठी दिलासादायक बातमी! अभिषेक शर्माला रुग्णालयातून डिस्चार्ज; पुढच्या सामन्यात संधी मिळणार?

Abhishek Sharma Health Update: भारतासाठी दिलासादायक बातमी! अभिषेक शर्माला रुग्णालयातून डिस्चार्ज; पुढच्या सामन्यात संधी मिळणार?

Feb 11, 2026 | 07:50 PM
Ratnagiri News : चिपळूणच्या राजकीय वर्तुळात उलथापालथ; दोन बड्या नेत्यांची अनपेक्षित भेट

Ratnagiri News : चिपळूणच्या राजकीय वर्तुळात उलथापालथ; दोन बड्या नेत्यांची अनपेक्षित भेट

Feb 11, 2026 | 07:44 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Feb 11, 2026 | 07:19 PM
Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Feb 11, 2026 | 07:06 PM
Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Feb 11, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Feb 11, 2026 | 05:38 PM
Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Feb 11, 2026 | 05:34 PM
Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Feb 11, 2026 | 03:02 PM
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता यांनी स्वीकारला मीरा भाईंदरच्या महापौर पदाचा पदभार

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता यांनी स्वीकारला मीरा भाईंदरच्या महापौर पदाचा पदभार

Feb 11, 2026 | 02:58 PM