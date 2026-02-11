Washim News :ब्रह्मीमध्ये महिलांचा ऐतिहासिक कौल; दारूविक्री परवाना रद्द करण्याच्या बाजूने स्पष्ट मत

वाशिम जिल्ह्यातील ब्रह्मी (ता. वाशिम) येथे देशी व विदेशी दारूविक्रीच्या मंजूर अनुज्ञप्ती रद्द करण्यासाठी सोमवारी (दि. ९) महिलांचे विशेष मतदान घेण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार ही संपूर्ण प्रक्रिया पार पडली. या मतदानात केवळ महिलांनाच मतदानाचा अधिकार देण्यात आला होता. गावातील तरुणी, विवाहित तसेच ज्येष्ठ महिलांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत मोठ्या संख्येने मतदानात सहभाग घेतला आणि दारूविक्री बंद करण्याच्या बाजूने ठाम कौल दिला. निकाल जाहीर होताच गावात महिलांनी जल्लोष करत आनंदोत्सव साजरा केला.
ब्रह्मी गावात देशी व विदेशी दारूविक्रीचा परवाना देण्यात आला होता. संबंधित दुकान हे गावातील मुख्य रस्त्यावर तसेच बसस्थानकाजवळ असल्याने महिलांना, विशेषतः शाळकरी मुलींना ये-जा करताना अस्वस्थता जाणवत होती. काही वेळा दारूच्या नशेत असलेल्या व्यक्तींमुळे त्रास होण्याची शक्यता निर्माण होत असल्याची तक्रार ग्रामस्थांनी प्रशासनाकडे केली होती. गावातील महिलांनी पुढाकार घेत परवाना रद्द करण्याची ठाम मागणी केली. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी महिलांचा कौल जाणून घेण्यासाठी मतदान घेण्याचा निर्णय घेतला.
सोमवारी सकाळपासून मतदान प्रक्रियेला सुरुवात झाली. मतदान केंद्रावर शिस्तबद्ध वातावरणात प्रक्रिया पार पडली. सायंकाळपर्यंत शांततेत मतदान झाले. त्यानंतर सायंकाळी ५.३० वाजता मतमोजणीला सुरुवात करण्यात आली. एकूण ८१४ महिला मतदारांपैकी ५५३ महिलांनी मतदानाचा हक्क बजावला. यापैकी तब्बल ५२३ महिलांनी दारूचे दुकान हटविण्याच्या बाजूने मत दिले, तर केवळ १४ महिलांनी दुकान कायम ठेवण्याच्या बाजूने मतदान केले. १६ मते अवैध ठरली.
या मतदान प्रक्रियेसाठी तहसीलदार नीलेश पळसकर यांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून मार्गदर्शन केले. नायब तहसीलदार व इतर कर्मचाऱ्यांनी नियोजनबद्ध पद्धतीने प्रक्रिया पूर्ण केली. निकाल जाहीर होताच दारूविक्री परवाना रद्द करण्यासंदर्भात दारूबंदी विभागाला आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत.
महिलांनी दिलेला हा स्पष्ट आणि एकमुखी कौल लक्षात घेता प्रशासनाकडून लवकरच अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे गावात सुरक्षित वातावरण निर्माण होईल, अशी अपेक्षा महिलांनी व्यक्त केली असून, संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष आता प्रशासनाच्या अंतिम निर्णयाकडे लागले आहे.