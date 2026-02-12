Washim News :कुतूहल प्रदर्शनाने जिल्ह्यात इतिहास घडविला! ४० हजार विद्यार्थ्यांनी दिली भेट

वाशिम येथे नागपूर विज्ञान भारती आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘कुतूहल’ विज्ञान प्रदर्शनीला जिल्हाभरातून तब्बल ४० हजार विद्यार्थ्यांनी भेट दिली. शुक्रवार (दि. ६) ते रविवार (दि. ८) दरम्यान पार पडलेल्या या प्रदर्शनीने वाशिम जिल्ह्यात इतिहास घडविला असून विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करण्यास मोठी मदत झाली, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी केले.
स्थानिक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रांगणात रविवारी आयोजित समारोपीय कार्यक्रमात अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. यावेळी अधिष्ठाता डॉ. सतीन मेश्राम, आयएमए अध्यक्ष डॉ. वसंत खडतकर, विवस्वान हेंबाळकर, विज्ञान प्रदर्शनीचे उपाध्यक्ष डॉ. हरीश बाहेती, वाशिम अर्बन बँकेच्या अध्यक्षा शीला राठी, कुतूहलचे मुख्य समन्वयक रोहित गनोरकर, विज्ञान भारतीचे नरेंद्र सातफळे, विदर्भ कोषाध्यक्ष गिरीश जोशी, शिक्षणाधिकारी मंगलताई धुपे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
कार्यक्रमाची सुरुवात भारतमातेच्या प्रतिमेचे पूजन व दीपप्रज्वलनाने करण्यात आली. त्यानंतर मान्यवरांचा सन्मानचिन्ह व पुस्तक देऊन सत्कार करण्यात आला. आपल्या भाषणात जिल्हाधिकारी कुंभेजकर यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांनी विज्ञानाकडे केवळ अभ्यासाचा विषय म्हणून न पाहता, दैनंदिन जीवनात वैज्ञानिक दृष्टिकोन स्वीकारणे गरजेचे आहे. अशा प्रदर्शनांमुळे जिज्ञासा वाढते, प्रश्न विचारण्याची सवय लागते आणि नवोन्मेषाची बीजे रोवली जातात.
यावेळी जिल्ह्यातील विविध शैक्षणिक संस्थांतील शिक्षकांचा गौरव करण्यात आला. विजय भड, ललित भुरे, संतोष गिन्छे, शैलेश चव्हाण, इमरान हुसेन, माधव ढोले, किशोर उंडाळ, सुशील अपूर्वा, मनीष गावंडे आणि राजेश वाघ यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. तसेच प्रदर्शनीच्या यशस्वी आयोजनासाठी योगदान देणारे राजेश गोरुळे, सामाजिक कार्यकर्ते निलेश सोमाणी, अॅड. भारती सोमाणी, डॉ. संजय तोष्णीवाल, उद्योजक अभिषेक मुंदडा, शेखर बंग, अॅड. दीपक कलवार, राजेंद्र कलवार, नगरसेवक पुरणमल बदलानी आणि मोहित कर्नावट यांचाही सन्मान करण्यात आला.
सीपीआर प्रशिक्षणातून राष्ट्रीय विक्रम
प्रदर्शनीदरम्यान डॉ. हर्षाली जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली सात हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना सीपीआर (हृदय-फुप्फुस पुनर्जीवन) प्रशिक्षण देण्यात आले. या उपक्रमातून वाशिम जिल्ह्याने राष्ट्रीय विक्रम प्रस्थापित केला. प्रशिक्षणात उत्कृष्ट सहभाग घेणाऱ्या पाच विद्यार्थ्यांना लक्ष्मीबाई गोरुळे संस्था व राजेश गोरुळे यांच्या वतीने प्रत्येकी एक हजार रुपयांचे रोख पारितोषिक जाहीर करण्यात आले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक डॉ. हरीश बाहेती यांनी केले. संचालन मृणाल वाकडे व प्राची राऊत यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन राजेश गोरुळे यांनी मानले. ‘वंदे मातरम्’ गीताने कार्यक्रमाची सांगता झाली. एकूणच, कुतूहल विज्ञान प्रदर्शनीने विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक जाणीव जागृत करून जिल्ह्यात एक नवा आदर्श निर्माण केला आहे.