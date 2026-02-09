Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
चक्क ढाब्यावर दिसून आल्या ईव्हीएम मशीन; राष्ट्रवादीसह शिवसेनेचे पदाधिकारी आक्रमक

ईव्हीएम मशीन सापडलेल्या ढाब्यासमोर रात्री उशिरापर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी ठिय्या मांडला. ईव्हीएम मशीन सोलापूर-पुणे महामार्गावर आढळून आल्याने हाय व्होल्टेज ड्रामा पाहायला मिळाला.

Updated On: Feb 09, 2026 | 09:03 AM
चक्क ढाब्यावर ईव्हीएम मशीन

सोलापूर : सोलापूर-पुणे महामार्गावर असलेल्या मोहोळजवळील एका ढाब्यावर शनिवारी रात्री ११ वाजता दोनव्हीएम मशीन आढळल्याची घटना घडली. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक काळात ईव्हीएम मशीन एका धाब्यावर आढळूल्याने सोलापुरात खळबळ उडाली आहे.

महामार्गावरील ईव्हीएम मशीन सापडलेल्या ढाब्यासमोर रात्री उशिरापर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी ठिय्या मांडला. ईव्हीएम मशीन सोलापूर-पुणे महामार्गावर आढळून आल्याने हाय व्होल्टेज ड्रामा पाहावयास मिळाला. दरम्यान, ढाब्यावर सापडलेल्या दोन्ही मशीन या झोनल अधिकाऱ्यांकडे होत्या. त्या दोन्ही पेट्या अतिरिक्त होत्या. मतदानासाठी त्या मशीन वापरल्या नव्हत्या, असा दावा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी केला आहे. दोन्ही पेट्या पोलिस ठाण्याकडे घेऊन जाऊ असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र, कार्यकर्ते मशीन देण्यात तयार नव्हते.

तसेच, या पेट्या ज्या अवस्थेत सापडल्या आहेत, त्यावरून निवडणुकीचे निकाल काय लागणार हे स्पष्ट होत आहे. प्रशासनाचा हा कारभार अत्यंत संशयास्पद असून, हा प्रकार रिझर्व्ह बँकेच्या नोटा छापण्याचे मशीन पळवण्यासारखाच गंभीर आहे. ज्या पेट्या सुरक्षित ठेवाव्या लागतात, त्या रस्त्यावर सापडणे ही लोकशाहीची थट्टा आहे. यावरून महाराष्ट्राने समजून घेतले पाहिजे. या पेट्या माझ्या कुरुल जिल्हा परिषद गटाच्याच आहेत, असा आक्रमक पवित्रा कार्यकर्त्यांनी घेतला.

…तोपर्यंत पेट्या हलू देणार नाही

घटनास्थळावर जोपर्यंत जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षक येत नाहीत. तोपर्यंत इथून पेट्या मी हलवू देणार नाही, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील यांनी घटनास्थळी घेतली. शिवसेना पदाधिकारीही आक्रमक झाल्याचे दिसून आले.

सिल्लोडमध्येही कार्यकर्त्यांचा राडा

दुसऱ्या एका घटनेत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निडणूक मतदानादरम्यान, काही ठिकाणी पोलिस आणि उमेदवार प्रतिनिधी यांच्यात शाब्दिक चकमक पाहायला मिळाली. बिडकीन मतदान केंद्रावर विनाकाम महिला गर्दी करत असल्याने पोलिसांनी महिलांना बाहेर काढल्याने वाद चिघळला होता. एका ठिकाणी भाजप उमेदवाराचा आणि शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांसह नागरिकांचा गोंधळ पाहायला मिळाला.

Bihar Crime: चार मित्रांनी एकत्र घेतलं उचललं टोकाचं पाऊल; एकाच कंपनीत करायचे नोकरी; काय घडलं नेमकं?

Published On: Feb 09, 2026 | 09:03 AM

