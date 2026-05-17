Ravi Mohan : “मला रक्ताच्या उलट्या…” प्रसिद्ध तामिळ अभिनेत्याने पत्नीवर केले गंभीर आरोप; घेतला मोठा निर्णय!

Ravi Mohan सध्या पत्नी Aarthi Ravi यांच्यासोबतच्या घटस्फोटामुळे चर्चेत आहेत. पत्रकार परिषदेत त्यांनी पत्नी आणि तिच्या कुटुंबावर मानसिक दबाव, सायबर छळ आणि वैयक्तिक आयुष्यात हस्तक्षेप केल्याचे गंभीर आरोप केले.

Updated On: May 17, 2026 | 05:48 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

  • पत्रकार परिषदेत त्याने त्याच्या पत्नीवर तसेच तिच्या कुटुंबावर अनेक गंभीर आरोप केले
  • Aarthi च्या कुटुंबीयांनी हे आरोप फेटाळून लावले
  • रवीने मोठा निर्णय जाहीर केला
अभिनेता Ravi Mohan तामिळ सिनेक्षेत्रातील फार मोठे नाव आहे. परंतु, अभिनेता सध्या एका मोठ्या त्रासाला सामोरा जात आहे. रवी आणि त्याची पत्नी Aarthi Ravi, सध्या एकेमेकांपासून वेगळे होण्याच्या कायदेशीर प्रक्रियेला सामोरे जात आहेत. दोघेही एकमेकांपासून घटस्फोट घेत आहेत. दरम्यान, अभिनेत्याने पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले आहे. या पत्रकार परिषदेत त्याने त्याच्या पत्नीवर तसेच तिच्या कुटुंबावर अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. विशेष म्हणजे Aarthi च्या कुटुंबीयांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

काय म्हणाला अभिनेता Ravi Mohan?

अभिनेता Ravi Mohan ने Press Conference घेतली. त्यात त्याने अनेक मुद्दे मांडले. तो म्हणतो की, “माझ्यावर मानसिक दबाव टाकला जात होता. माझ्यावर सायबर छळ केला जात आहे. तसेच माझ्या वैयक्तिक आयुष्यात हस्तक्षेप केला जात आहे.” Ravi म्हणतो की “मला रक्ताच्या उलट्या होत आहेत. Aarthi तसेच तिच्या कुटुंबीयांनी, याआधीही माझ्यावर काळा जादू केला होता.”

यादरम्यान, अभिनेता Ravi Mohan रागामध्ये दिसून आला. त्याचे म्हणणे आहे की विनाकारण त्याला अपमान सहन करावा लागत आहे आणि याला कारणीभूत स्वतः त्याची पत्नी आहे. तो रागात म्हणतो की, ” गेल्या अनेक वर्षांपासून मला गुलामाची वागणूक मिळाली. मी गप्पा राहिलो. पण मी आता गप्प राहणार नाही.” या संपूर्ण पत्रकार परिषदेत Ravi Mohan भावुक दिसून आला.

Ravi ने जाहीर केला मोठा निर्णय

पत्रकार परिषदेत रवीने मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. तो म्हणाला आहे की, “जोपर्यंत मी या त्रासातून मुक्त होत नाही. जो पर्यंत माझा Divorce होत नाही, तोपर्यंत मी अभिनय करणार नाही.” त्याच्या या वक्तव्यामुळे त्याच्या चाहत्यांमध्ये दुःखाचे वातावरण आहे. अभिनेता रवी सिनेक्षेत्रातून काही काळ ब्रेक घेणार आहे.

Published On: May 17, 2026 | 05:48 PM

