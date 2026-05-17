महाराष्ट्रात ‘कर्करोग ग्रीड’ तयार करणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा

पुणे महापालिकेने सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतून उभारलेले कर्करोग रुग्णालय आरोग्य क्षेत्रासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

Updated On: May 17, 2026 | 05:08 PM
पुणे/ आकाश ढुमेपाटील : राज्यात कर्करोगाच्या आजाराचे प्रमाण वाढत आहे. वेळेत निदान आणि उपचार मिळाल्यास हा आजार पूर्णपणे बरा होऊ शकतो. यासाठी महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर ‘कर्करोग ग्रीड’ तयार करण्यात येत आहे. पुणे महापालिकेने सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतून उभारलेले कर्करोग रुग्णालय आरोग्य क्षेत्रासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

 

पुणे महानगरपालिका आणि ‘ आपुलकी’ हेल्थकेअर यांच्या संयुक्त उपक्रमातून उभारण्यात आलेल्या कर्करोग रुग्णालयाचे लोकार्पण मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, महापौर मंजुषा नागपुरे, उपमहापौर परशुराम वाडेकर, सभागृहनेते गणेश बिडकर, स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले, महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम, खासदार मेधा कुलकर्णी, आमदार भीमराव तापकीर, आमदार राहुल कुल आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कर्करोगाच्या उपचारात विलंब झाल्यास रुग्णांना दीर्घकाळ उपचार घ्यावे लागतात. त्यासाठी मोठा आर्थिक खर्चही करावा लागतो. हीच बाब लक्षात घेत सर्वसामान्य नागरिकांना वेळेत उपचार मिळावेत यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने विविध आरोग्य योजनांमध्ये कर्करोग उपचारांचा समावेश केला आहे. महानगरपालिकेच्या जागेवर सामाजिक बांधिलकी जपत उभारण्यात आलेले अत्याधुनिक कर्करोग रुग्णालय हे आरोग्य क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण आणि प्रेरणादायी पाऊल असून, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतून निर्माण झालेले हे केंद्र महत्त्वाची भूमिका बजाविणार आहे.

राज्यभरातील आरोग्य सेवा अधिक प्रभावी आणि समन्वयित करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. यासाठी कर्करोग ग्रीड महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना सरकारी दरामध्ये पुणे महापालिकेने सुरू केलेल्या या रुग्णालयामध्ये उपचार मिळणार असल्याबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महापालिका प्रशासनाचे आणि संबंधित संस्थेचे कौतुक केले. स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाने यांच्या पुढाकारातून हे रुग्णालय सुरू करण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी आवर्जून नमूद केले.

नक्की कोठे आहे रुग्णालय?

बाणेर येथे सुमारे एक एकर महापालिकेच्या जागेत हे उभारण्यात आले आहे. हा १६५ कोटी रुपयांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून, यामध्ये पुणे महापालिकेने १४ कोटी रुपयांची जमीन उपलब्ध करून दिली आहे. उर्वरित गुंतवणूक, व्यवस्थापन आणि कर्मचारी खर्चाची जबाबदारी संबंधित संस्था म्हणजेच अपुलकी मेडिकल केअर सेंटर पार पाडणार आहे. हा देशातील कोणत्याही महानगरपालिकेचा पहिला पीपीपी मॉडेल कर्करोग सेंटर असल्याचे विशेष नमूद केले जात आहे. सुमारे १५० खाटांची क्षमता या रुग्णालयाची आहे.

छत्रपती संभाजी महाराजांच्या शिल्पाचे अनावरण

पुणे महानगरपालिकेच्या वतीने शिवाजीनगर येथील संभाजी महाराज उद्यान येथे उभारण्यात आलेल्या छत्रपती संभाजी महाराजांच्या १० फूट उंचीच्या भव्य कांस्य शिल्पाचे अनावरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. ‘बुधभूषण’ हा संस्कृत ग्रंथ रचतानाच्या रूपातील हे जगातील पहिलेच शिल्प आहे. सुमारे ५ कोटी रुपये खर्चून साकारलेल्या या प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणजे महाराजांनी लिहिलेले ९ निवडक श्लोक १० भव्य दगडी भिंतींवर मराठी व इंग्रजी अर्थासह कोरण्यात आले आहेत. शिल्पाच्या परिसरात आकर्षक कारंजे, शोभीवंत झाडे आणि विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे. याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते. महाराजांचे संस्कृत भाषेवरील प्रभुत्व आणि त्यांचा गौरवशाली इतिहास जगासमोर आणून त्यातून नागरिकांना प्रेरणा मिळावी, या उद्देशाने हे देदीप्यमान शिल्प उभारण्यात आले आहे.

Published On: May 17, 2026 | 05:07 PM

CSK Vs SRH Live: आज ‘थाला’ खेळणार? ऋतुराजने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय

“रस्त्यावर नमाज पडणे हा शौक नाही, तर…”, नमाजच्या निर्णयावर अबू आझमींचा भाजपवर घणाघाती हल्ला

Karjat News : पर्यावरण वाचवण्यासाठी कर्जतकर उतरले रस्त्यावर; एक दिवसीय धरणे आंदोलनात 2000 हून नागरिकांच्या सह्या

कोण स्टार्क अन् कोण बुमराह? Vaibhav Suryvanshi समोर सगळेच फेल; दिल्लीविरुद्ध केली वादळी खेळी

NEET पेपरफुटी प्रकरणी मुंबई युवक काँग्रेसची मुंबई मेट्रोमध्ये जनजागृती मोहीम, भाजपच्या संरक्षणाखालीच पेपरफुटीचे आरोप

Shrikant Shinde : मतदार यादी पुनरीक्षणासाठी शिवसेना सज्ज; राज्यभर 288 मतदारसंघांत BLA नियुक्तीवर भर

Tighee Marathi Movie : डोळ्यात पाणी आणणारं तिघींचं जग; मराठीचा डंका सातासमुद्रापार वाजवणारा सिनेमा

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

