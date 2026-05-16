Cup Bashi New Movie : एक वेगळा हट्ट! ‘सासूशी जुळावी पत्रिका, तरच करणार लग्न’; Teaser Lunch, विनोदाचा हंगाम

Cup Bashi हा मराठी चित्रपट पारंपरिक लग्नसंस्थेला आधुनिक विचारांची भन्नाट फोडणी देणारा ठरणार आहे. दिग्दर्शक Vaibhav Ramkrishna Chinchalkar यांच्या दिग्दर्शनाखाली साकारलेला हा चित्रपट १९ जून रोजी प्रदर्शित होणार आहे.

Updated On: May 16, 2026 | 05:29 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

Cup Bashi New Movie : पारंपरिक लग्नसंस्थेला आधुनिक विचारांची भन्नाट फोडणी देणारा Cup Bashi हा मराठी चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. दिग्दर्शक Vaibhav Ramkrishna Chinchalkar यांच्या दिग्दर्शनाखाली साकारलेल्या या चित्रपटाचा टीजर नुकताच प्रदर्शित झाला असून, येत्या १९ जून रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात हा चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे. अनोख्या कथानकामुळे आणि हटके विषयामुळे या चित्रपटाने टीजरपासूनच प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

Sukalp Chitra निर्मित या चित्रपटाचे निर्माते Kalpak Sadanand Joshi आहेत. तसेच Big Brain Productions प्रस्तुत या चित्रपटाची कथा, पटकथा आणि संवाद Chetan Saindane यांनी लिहिले आहेत. चित्रपटाच्या तांत्रिक बाजूलाही तितकाच भक्कम आधार लाभला आहे. विशेष म्हणजे, मराठी चित्रपटसृष्टीत प्रथमच ज्येष्ठ संगीतकार Uttam Singh यांचे संगीत या चित्रपटाला लाभले आहे. गीतलेखन Guru Thakur यांनी केले असून, छायांकन Balu Dahiphale यांनी सांभाळले आहे.

चित्रपटात Nirmiti Sawant, Pooja Sawant, Rishi Manohar, Nayana Apte, Anant Jog, Anand Ingle आणि Anand Kale यांच्यासह अनेक कलाकारांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिका आहेत. विशेषतः Rishi Manohar आणि Pooja Sawant यांची फ्रेश जोडी प्रेक्षकांसाठी खास आकर्षण ठरत आहे.

चित्रपटाची कथा पारंपरिक विवाहपद्धतीवर आधारित असली तरी त्यात आधुनिक विचारांची अनोखी मांडणी करण्यात आली आहे. लग्न ठरवताना नवरा-नवरीच्या पत्रिका जुळवण्याची प्रथा अनेक ठिकाणी अजूनही पाळली जाते. मात्र, या कथेत नवरी मुलगी होणाऱ्या सासूसमोरच एक आगळीवेगळी अट ठेवते — सासू आणि सुनेची पत्रिका जुळली पाहिजे! या विचित्र पण भन्नाट अटीमुळे पुढे काय गोंधळ आणि धमाल उडते, हे चित्रपटात पाहायला मिळणार आहे.

टीजरमध्ये खुसखुशीत संवाद, हलकाफुलका विनोद आणि कौटुंबिक नात्यांवर भाष्य करणारे प्रसंग पाहायला मिळतात. आधुनिक काळातही परंपरा, श्रद्धा आणि कौटुंबिक अपेक्षांभोवती फिरणारी ही कथा प्रेक्षकांना नक्कीच भावेल, अशी चिन्हे टीजरमधून दिसून येतात. त्यामुळे आता १९ जून रोजी प्रदर्शित होणाऱ्या या चित्रपटाबद्दल प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

Published On: May 16, 2026 | 05:29 PM

