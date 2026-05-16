Riteish Deshmukh : अभिनेत्याने नावात एक्स्ट्रा ‘I’ टाकण्यामागे अर्थ काय? ‘या’ कारणामुळे रितेशने बदलली नावाची स्पेलिंग

Riteish Deshmukh सध्या त्याच्या नव्या चित्रपटामुळे चर्चेत असून, एका मुलाखतीत त्याने नावाच्या स्पेलिंगमागचं खास कारण उलगडलं आहे. सुरुवातीला विश्वास नसतानाही रितेशने तो बदल स्वीकारला.

Updated On: May 16, 2026 | 06:22 PM
  • एका मुलाखतीत त्याने त्याच्या नावाची बदलेली Spelling, त्याचे कारण आणि त्याचा अर्थ, दोन्ही स्पष्ट केले आहे
  • फक्त Riteish नव्हे तर Hrithik Roshan ने ही नावात बदल करून घेतला
  • Raqesh Bapat ने ही त्याच्या नावात बदल करून घेतला
अभिनेता रितेश देशमुख सध्या त्याच्या नव्या चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. रितेशने केवळ सिनेमा काढला नाही तर सिनेमा गाजवलासुद्धा! रितेशनेराजा शिवाजीया सिनेमाचे दिग्दर्शन केले आहे तसेच सिनेमात तो छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भूमिकेत झळकला आहे. दरम्यान, चित्रपटाच्या मुहूर्तावर गेल्या अनेक दिवसांपासून अभिनेता विविध वाहिन्यांना मुलाखती देत आहे. अशामध्ये एका मुलाखतीत त्याने त्याच्या नावाची बदलेली Spelling, त्याचे कारण आणि त्याचा अर्थ, दोन्ही स्पष्ट केले आहे.

अभिनेता Riteish Deshmukh च्या नावाची खरी spelling Ritesh Deshmukh अशी आहे. तरीही रितेश त्याच्या नावाची स्पेलिंग Riteish असे लिहतो. मुलाखतदाराने याचे कारण विचारले असता, रितेशने एक किस्साच सांगितला आहे.

काय म्हणाला Riteish Deshmukh?

रितेश म्हणतोमी Masti सिनेमाच्या Shooting मध्ये व्यस्थ होतो. हा सिनेमा करताना, आमच्यासोबत डॉक्टर नीरज होते. ते असिस्टंट चीफ होते. त्यांना अंकशास्त्राचे ज्ञान आहे. त्यांनी एकदा मला Call केला होता आणि सांगितलं की जर मी माझ्या नावाच्या Spelling मध्ये एक्स्ट्रा I add केला की माझ्या आयुष्यात बदल होईल. माझं त्यावेळी या सगळ्यागोष्टींवर विश्वास नव्हता तरीही त्यांनी मला विनंती केली.” रितेशने पुढे सांगितले की, “जेव्हा Masti Film Process मध्ये होती, तेव्हा त्यांचा मला पुन्हा Call आला आणि मला ते म्हणाले की आता सांगनावात बदल करू की नको?’ तेव्हा मी त्यांना सहजच उत्तर दिलं की, “ठीके, करून टाका!”

या सगळ्या गोष्टी ऐकून मुलाखतदार सहजच रितेशला म्हणाला कीआणि हो! नावात बदल करून खरंच आयुष्यात खूप बदल झालेला आहेतेव्हा रितेश म्हणालाहो, हो! नक्कीच… Masti चित्रपटही खूप चालला!”

सिनेक्षेत्रात फक्त Riteish नव्हे तर Hrithik Roshan ने ही नावात बदल करून घेतला आहे. Marathi अभिनेता Raqesh Bapat ने ही त्याच्या नावात बदल करून घेतला आहे.

Published On: May 16, 2026 | 06:22 PM

