Riteish Deshmukh : अभिनेत्याने नावात एक्स्ट्रा ‘I’ टाकण्यामागे अर्थ काय? ‘या’ कारणामुळे रितेशने बदलली नावाची स्पेलिंग

अभिनेता Riteish Deshmukh च्या नावाची खरी spelling Ritesh Deshmukh अशी आहे. तरीही रितेश त्याच्या नावाची स्पेलिंग Riteish असे लिहतो. मुलाखतदाराने याचे कारण विचारले असता, रितेशने एक किस्साच सांगितला आहे.
काय म्हणाला Riteish Deshmukh?
रितेश म्हणतो “मी Masti सिनेमाच्या Shooting मध्ये व्यस्थ होतो. हा सिनेमा करताना, आमच्यासोबत डॉक्टर नीरज होते. ते असिस्टंट चीफ होते. त्यांना अंकशास्त्राचे ज्ञान आहे. त्यांनी एकदा मला Call केला होता आणि सांगितलं की जर मी माझ्या नावाच्या Spelling मध्ये एक्स्ट्रा I add केला की माझ्या आयुष्यात बदल होईल. माझं त्यावेळी या सगळ्यागोष्टींवर विश्वास नव्हता तरीही त्यांनी मला विनंती केली.” रितेशने पुढे सांगितले की, “जेव्हा Masti Film Process मध्ये होती, तेव्हा त्यांचा मला पुन्हा Call आला आणि मला ते म्हणाले की आता सांग ‘नावात बदल करू की नको?’ तेव्हा मी त्यांना सहजच उत्तर दिलं की, “ठीके, करून टाका!”
या सगळ्या गोष्टी ऐकून मुलाखतदार सहजच रितेशला म्हणाला की “आणि हो! नावात बदल करून खरंच आयुष्यात खूप बदल झालेला आहे” तेव्हा रितेश म्हणाला “हो, हो! नक्कीच… Masti चित्रपटही खूप चालला!”
सिनेक्षेत्रात फक्त Riteish नव्हे तर Hrithik Roshan ने ही नावात बदल करून घेतला आहे. Marathi अभिनेता Raqesh Bapat ने ही त्याच्या नावात बदल करून घेतला आहे.