बॉलिवूडचा ‘सुलतान’ स्क्रिप्ट न वाचताच करतो फिल्म साईन? Salman Khan ने स्वतःच केला चित्रपट निवडण्याच्या पद्धतीबाबत खुलासा!

Salman Khan says he has ‘never read a script’ : सलमान खान याने भारतीय सिनेमात अशा सुपरस्टारची ओळख निर्माण केली आहे, ज्यांच्या चित्रपटांनी बॉक्स ऑफिसवर अनेक विक्रम मोडले आहेत आणि अनेक पिढ्यांमध्ये प्रचंड चाहतावर्ग तयार केला आहे. सलमान खानला अनेकदा असा स्टार मानले जाते की ते स्वतःही लेखन प्रक्रियेशी जोडलेले आहेत. त्यामुळे सामान्यतः असे मानले जाते की तो प्रत्येक चित्रपट साइन करण्यापूर्वी स्क्रिप्ट बारकाईने वाचत असतील. मात्र अलीकडेच या सुपरस्टारने आपल्या काम करण्याच्या पद्धतीबद्दल खुलासा करत सांगितले की त्यांनी आयुष्यात आजपर्यंत कधीही स्क्रिप्ट वाचलेली नाही, तर ती फक्त ऐकली आहे, जेणेकरून दिग्दर्शक आणि लेखकाचा व्हिजन अधिक चांगल्या प्रकारे समजू शकेल.
सलमान खान म्हणाला, “मी माझ्या संपूर्ण आयुष्यात कधीच स्क्रिप्ट वाचलेली नाही. मी त्या लिहिल्या आहेत, पण कधी वाचल्या नाहीत. मी स्क्रिप्ट ऐकतो. मला स्क्रिप्ट लेखक किंवा दिग्दर्शकाकडून ती ऐकायला आवडते, जेणेकरून तो कोणत्या प्रकारचा चित्रपट बनवत आहे आणि त्याचा व्हिजन काय आहे हे मला समजू शकेल. जर मी ती वाचली, तर माझ्या डोक्यात माझाच एक वेगळा व्हिजन तयार होईल आणि तो दिग्दर्शक किंवा लेखकाच्या व्हिजनपेक्षा वेगळा असेल.”
सलमान याच्या कामाबद्दल बोलायचे झाले तर ते त्यांच्या पुढील मोठ्या चित्रपट Matrubhoomi: May War Rest in Peace साठी तयारी करत आहेत. या चित्रपटाची निर्मिती Salman Khan Films आणि सलमान खान याने केली आहे, तर दिग्दर्शन Apoorva Lakhia करत आहेत. Matrubhoomi: May War Rest in Peace हा चित्रपट धैर्य, बलिदान आणि जिद्दीची निडर आणि प्रभावी कथा म्हणून सादर केला जात आहे. या चित्रपटात Chitrangada Singh देखील महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत.
दरम्यान, सलमानने दाक्षिणात्य दिग्दर्शक वामशी पैडीपल्लीसोबत आपल्या नवीन प्रोजेक्टवर काम सुरू केले आहे . शुक्रवारी हा अभिनेता एका नवीन, आकर्षक आणि क्लीन शेव्ह केलेल्या लूकमध्ये क्वचितच दिसला. या चित्रपटात अभिनेत्री नयनतारा मुख्य नायिकेची भूमिका साकारणार आहे. २०२३ मध्ये शाहरुख खानच्या ‘जवान’ चित्रपटातून पदार्पण केल्यानंतर, बॉलिवूडमधील हा तिचा दुसरा प्रोजेक्ट आहे.
