Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Does Bollywoods Sultan Sign Films Without Even Reading The Script Salman Khan Himself Reveals His Method For Choosing Movies See More Details

बॉलिवूडचा ‘सुलतान’ स्क्रिप्ट न वाचताच करतो फिल्म साईन? Salman Khan ने स्वतःच केला चित्रपट निवडण्याच्या पद्धतीबाबत खुलासा!

सामान्यतः असे मानले जाते की ते प्रत्येक चित्रपट साइन करण्यापूर्वी स्क्रिप्ट बारकाईने वाचत असतील. मात्र अलीकडेच या सुपरस्टारने आपल्या काम करण्याच्या पद्धतीबद्दल खुलासा करत सांगितले की त्यांनी आयुष्यात आजपर्यंत कधीही स्क्रिप्ट वाचलेली नाही, तर ती फक्त ऐकली आहे,

Updated On: May 17, 2026 | 05:09 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Salman Khan says he has ‘never read a script’ : सलमान खान याने भारतीय सिनेमात अशा सुपरस्टारची ओळख निर्माण केली आहे, ज्यांच्या चित्रपटांनी बॉक्स ऑफिसवर अनेक विक्रम मोडले आहेत आणि अनेक पिढ्यांमध्ये प्रचंड चाहतावर्ग तयार केला आहे. सलमान खानला अनेकदा असा स्टार मानले जाते की ते स्वतःही लेखन प्रक्रियेशी जोडलेले आहेत. त्यामुळे सामान्यतः असे मानले जाते की तो प्रत्येक चित्रपट साइन करण्यापूर्वी स्क्रिप्ट बारकाईने वाचत असतील. मात्र अलीकडेच या सुपरस्टारने आपल्या काम करण्याच्या पद्धतीबद्दल खुलासा करत सांगितले की त्यांनी आयुष्यात आजपर्यंत कधीही स्क्रिप्ट वाचलेली नाही, तर ती फक्त ऐकली आहे, जेणेकरून दिग्दर्शक आणि लेखकाचा व्हिजन अधिक चांगल्या प्रकारे समजू शकेल.

Kiara Advani : हे काय म्हणाली कियारा? “प्रत्येकाशीच मी लग्न करणार…” नात्यांबद्दल व्यक्त केले मत, लेकीला देणार प्रेमाची शिकवणी

मी कधीच स्क्रीप्ट वाचलेली नाही – सलमान खान

सलमान खान म्हणाला, “मी माझ्या संपूर्ण आयुष्यात कधीच स्क्रिप्ट वाचलेली नाही. मी त्या लिहिल्या आहेत, पण कधी वाचल्या नाहीत. मी स्क्रिप्ट ऐकतो. मला स्क्रिप्ट लेखक किंवा दिग्दर्शकाकडून ती ऐकायला आवडते, जेणेकरून तो कोणत्या प्रकारचा चित्रपट बनवत आहे आणि त्याचा व्हिजन काय आहे हे मला समजू शकेल. जर मी ती वाचली, तर माझ्या डोक्यात माझाच एक वेगळा व्हिजन तयार होईल आणि तो दिग्दर्शक किंवा लेखकाच्या व्हिजनपेक्षा वेगळा असेल.”

नवीन चित्रपट चर्चेत

सलमान याच्या कामाबद्दल बोलायचे झाले तर ते त्यांच्या पुढील मोठ्या चित्रपट Matrubhoomi: May War Rest in Peace साठी तयारी करत आहेत. या चित्रपटाची निर्मिती Salman Khan Films आणि सलमान खान याने केली आहे, तर दिग्दर्शन Apoorva Lakhia करत आहेत. Matrubhoomi: May War Rest in Peace हा चित्रपट धैर्य, बलिदान आणि जिद्दीची निडर आणि प्रभावी कथा म्हणून सादर केला जात आहे. या चित्रपटात Chitrangada Singh देखील महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत.

नवीन लूकमुळेही चर्चेत

दरम्यान, सलमानने दाक्षिणात्य दिग्दर्शक वामशी पैडीपल्लीसोबत आपल्या नवीन प्रोजेक्टवर काम सुरू केले आहे . शुक्रवारी हा अभिनेता एका नवीन, आकर्षक आणि क्लीन शेव्ह केलेल्या लूकमध्ये क्वचितच दिसला. या चित्रपटात अभिनेत्री नयनतारा मुख्य नायिकेची भूमिका साकारणार आहे. २०२३ मध्ये शाहरुख खानच्या ‘जवान’ चित्रपटातून पदार्पण केल्यानंतर, बॉलिवूडमधील हा तिचा दुसरा प्रोजेक्ट आहे.

CM Joseph Vijay यांच्या यशाचा Rajinikanth यांना धक्का? घेतली विशेष Press Conference, म्हणाले “मी त्याला अभिनंदनही…”

Web Title: Does bollywoods sultan sign films without even reading the script salman khan himself reveals his method for choosing movies see more details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 17, 2026 | 05:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Matheran News : मिनी नावाखाली जमिनी लाटण्याचा प्रयत्न ? माथेरानमध्ये नेमकं चाललंय तरी काय ?
1

Matheran News : मिनी नावाखाली जमिनी लाटण्याचा प्रयत्न ? माथेरानमध्ये नेमकं चाललंय तरी काय ?

FD, Mutual Fund की Gold? 5 वर्षांसाठी 5 लाख रुपये गुंतवल्यास कोण देईल सर्वात तगडा रिटर्न?
2

FD, Mutual Fund की Gold? 5 वर्षांसाठी 5 लाख रुपये गुंतवल्यास कोण देईल सर्वात तगडा रिटर्न?

Satara News : ठेवीदारांनी ‘या’ तारखेपर्यंत सातारा आर्थिक गुन्हे शाखेशी संपर्क साधा, पोलीस निरीक्षक हेमंतकुमार शहा यांचं आवाहन
3

Satara News : ठेवीदारांनी ‘या’ तारखेपर्यंत सातारा आर्थिक गुन्हे शाखेशी संपर्क साधा, पोलीस निरीक्षक हेमंतकुमार शहा यांचं आवाहन

UAE मध्ये बंदी, जनहित याचिकेनंतरही भारतात धुमाकूळ घालतेय ‘Aakhri Sawal ’, राष्ट्रपती भवनात होणार विशेष प्रक्षेपण
4

UAE मध्ये बंदी, जनहित याचिकेनंतरही भारतात धुमाकूळ घालतेय ‘Aakhri Sawal ’, राष्ट्रपती भवनात होणार विशेष प्रक्षेपण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बॉलिवूडचा ‘सुलतान’ स्क्रिप्ट न वाचताच करतो फिल्म साईन? Salman Khan ने स्वतःच केला चित्रपट निवडण्याच्या पद्धतीबाबत खुलासा!

बॉलिवूडचा ‘सुलतान’ स्क्रिप्ट न वाचताच करतो फिल्म साईन? Salman Khan ने स्वतःच केला चित्रपट निवडण्याच्या पद्धतीबाबत खुलासा!

May 17, 2026 | 05:09 PM
महाराष्ट्रात ‘कर्करोग ग्रीड’ तयार करणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा

महाराष्ट्रात ‘कर्करोग ग्रीड’ तयार करणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा

May 17, 2026 | 05:07 PM
Railway Recruitment: रेल्वेत २२,१९५ जागांसाठी मेगा भरती! १० वी, १२ वी पास असणाऱ्यांना सुवर्णसंधी; पाहा कोणत्या पदाला किती पगार..

Railway Recruitment: रेल्वेत २२,१९५ जागांसाठी मेगा भरती! १० वी, १२ वी पास असणाऱ्यांना सुवर्णसंधी; पाहा कोणत्या पदाला किती पगार..

May 17, 2026 | 05:03 PM
Hormuz Tension : भारताला मोठा दिलासा! २० हजार टन LPG घेऊन सिमी जहाज गुजरातमध्ये दाखल

Hormuz Tension : भारताला मोठा दिलासा! २० हजार टन LPG घेऊन सिमी जहाज गुजरातमध्ये दाखल

May 17, 2026 | 04:59 PM
झिशान सिद्दीकी यांची आमदारकी धोक्यात? तटकरेंच्या एका सहीमुळे सगळं फिस्कटणार?

झिशान सिद्दीकी यांची आमदारकी धोक्यात? तटकरेंच्या एका सहीमुळे सगळं फिस्कटणार?

May 17, 2026 | 04:59 PM
Parenting Tips: पालकांनो! मुलांना स्मार्ट आणि हुशार बनवायचंय? मग आजच करा ‘या’ गोष्टी

Parenting Tips: पालकांनो! मुलांना स्मार्ट आणि हुशार बनवायचंय? मग आजच करा ‘या’ गोष्टी

May 17, 2026 | 04:56 PM
प्रिन्स इज बॅक! पराभव झाला तरी Shubhman Gill चर्चेत, विराट अन् सचिनच्या ‘या’ रेकॉर्डशी केली बरोबरी

प्रिन्स इज बॅक! पराभव झाला तरी Shubhman Gill चर्चेत, विराट अन् सचिनच्या ‘या’ रेकॉर्डशी केली बरोबरी

May 17, 2026 | 04:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM