वाढत्या तापमानात “या” टिप्स ठरतील तुमच्या कारसाठी उपयोगी

अनेक शहरांमध्ये तापमान ४० अंश सेल्सिअसच्या पुढे जात असल्याने त्याचा परिणाम वाहनांवरही मोठ्या प्रमाणात होत आहे. विशेषतः कारच्या इंजिन, बॅटरी, टायर आणि एसी सिस्टिमवर उष्णतेचा अतिरिक्त ताण येतो.

Updated On: May 17, 2026 | 05:45 PM
भारतामध्ये दरवर्षी उन्हाळ्याची तीव्रता वाढताना दिसत आहे. अनेक शहरांमध्ये तापमान ४० अंश सेल्सिअसच्या पुढे जात असल्याने त्याचा परिणाम वाहनांवरही मोठ्या प्रमाणात होत आहे. विशेषतः कारच्या इंजिन, बॅटरी, टायर आणि एसी सिस्टिमवर उष्णतेचा अतिरिक्त ताण येतो. त्यामुळे वेळेवर काळजी घेतली नाही तर वाहन अचानक बंद पडणे, मायलेज कमी होणे किंवा मोठ्या दुरुस्तीचा खर्च येण्याची शक्यता वाढते. उन्हाळ्यात कार सुरक्षित आणि उत्तम स्थितीत ठेवण्यासाठी काही महत्त्वाच्या गोष्टींकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. सर्वात आधी इंजिन कूलंटची तपासणी करणे गरजेचे ठरते. जास्त तापमानामुळे इंजिन लवकर गरम होते. कूलंटचे प्रमाण कमी असल्यास इंजिन ओव्हरहिट होऊन नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे लांब प्रवासापूर्वी कूलंट योग्य प्रमाणात आहे का हे तपासणे आवश्यक आहे.

टायरची काळजी घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. उन्हाळ्यात रस्त्याचे तापमान खूप वाढते. त्यामुळे टायरमधील हवेचा दाब वाढू शकतो. टायर प्रेशर जास्त झाल्यास टायर फुटण्याचा धोका निर्माण होतो. कंपनीने सुचवलेल्या मापानुसार टायर प्रेशर ठेवणे आणि टायरमध्ये क्रॅक किंवा जास्त झीज दिसल्यास वेळेवर बदलणे गरजेचे आहे. कारची बॅटरीही उष्णतेमुळे प्रभावित होते. जास्त तापमानामुळे बॅटरी फ्लुइड कमी होऊ शकतो आणि चार्जिंगवर परिणाम होतो. त्यामुळे कार स्टार्ट होण्यास अडचणी निर्माण होतात. बॅटरी टर्मिनल्स स्वच्छ ठेवणे आणि वेळोवेळी तपासणी करणे आवश्यक ठरते.

उन्हाळ्यात एसीचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने एसी सिस्टिम व्यवस्थित असणे गरजेचे आहे. एसी फिल्टर घाण झाल्यास कूलिंग कमी होते आणि इंधनाचा वापर वाढतो. त्यामुळे उन्हाळ्यापूर्वी एसी सर्व्हिस करून घेणे फायदेशीर ठरते. याशिवाय, कार शक्यतो सावलीत पार्क करणेही महत्त्वाचे आहे. थेट उन्हात पार्क केल्यास कारच्या आतील तापमान खूप वाढते. यामुळे डॅशबोर्ड, सीट कव्हर आणि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स खराब होण्याची शक्यता असते. विंडशील्ड सनशेड किंवा कार कव्हरचा वापर केल्यास कारचे संरक्षण होऊ शकते.

तज्ज्ञांच्या मते, उन्हाळ्यात कारमध्ये लायटर, पॉवर बँक किंवा परफ्युमसारख्या ज्वलनशील वस्तू ठेवणे टाळावे. जास्त तापमानामुळे अशा वस्तूंमध्ये स्फोट होण्याचा धोका असतो. एकंदरीत, उन्हाळ्यात कारची योग्य देखभाल केल्यास वाहनाचे आयुष्य वाढते आणि प्रवास अधिक सुरक्षित बनतो. नियमित तपासणी आणि छोट्या काळजीमुळे भविष्यातील मोठा खर्च टाळता येऊ शकतो.

Published On: May 17, 2026 | 05:45 PM

May 17, 2026 | 05:45 PM
May 17, 2026 | 05:35 PM
May 17, 2026 | 05:12 PM
May 17, 2026 | 05:09 PM
May 17, 2026 | 05:07 PM
May 17, 2026 | 05:03 PM
May 17, 2026 | 04:59 PM

May 17, 2026 | 02:15 PM
May 16, 2026 | 08:15 PM
May 16, 2026 | 08:10 PM
May 16, 2026 | 08:06 PM
May 16, 2026 | 08:01 PM
May 16, 2026 | 07:48 PM
May 16, 2026 | 07:32 PM