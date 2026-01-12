सुनील ग्रोव्हर की आमिर? बसला धक्का…तोतया आमिर ओळखणे झाले कठीण; पाहा Funny Video

120 Bahadur OTT Release: १२० बहादूर’ हा चित्रपट या दिवसापासून ओटीटीवर प्रदर्शित होणार, जाणून घ्या तारीख
“हॅपी पटेल: डेंजरस जासूस”, वीर दास, इम्रान खान आणि मिथिला पालकर अभिनीत, १६ जानेवारी रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे. चित्रपटाचा टीझर आणि ट्रेलर खूपच मनोरंजक आहे आणि चाहत्यांना तो खूप आवडला आहे. आमिर खान त्याच्या चित्रपटाचे अथक प्रमोशन करत आहे आणि तो या चित्रपटातही दिसणार आहे. आता, त्याने सुनील ग्रोव्हरसोबत एक मजेदार व्हिडिओ तयार केला आहे, परंतु सुनीलने आमिर खानच्या व्यक्तिरेखेची नक्कल केल्याने चाहत्यांना पुन्हा एकदा आश्चर्य वाटले आहे.
आमिर खान बनून वाटले चेक
व्हिडिओमध्ये, आमिर खानची भूमिका करणारा सुनील ग्रोव्हर वीर दासला चेक देताना दिसतो. व्हिडिओची सुरुवात वीर दास विचारतो, “आमिर खान, तू थोडा वेगळा दिसतोस?” ज्यावर आमिरची भूमिका करणारा सुनील उत्तर देतो, “अरे, मी कसरत करत होतो, म्हणूनच.” त्यानंतर सुनील वीर दासचे कौतुक करतो आणि म्हणतो, “राज कपूर आणि नोलन नंतर, वीर दास.” त्यानंतर तो वीर दासला चित्रपटाच्या प्रदर्शनापूर्वी बोनस आणि सिक्वेलसाठी चेक देतो. आणि इतक्यात आमिर खानची एन्ट्री होते.
‘आपण कोणत्या जगात राहतोय?,’ अंकिता आणि जयनंतर, आता नदीमच्या पाठिंब्यासाठी पुढे आली अर्पिता खान; म्हणाली…
आमिर खानची होते एन्ट्री
मग, आमिर खान व्हिडिओमध्ये आलेला दिसत आहे आणि सुनीलला पाहून आश्चर्यचकित होतो. अभिनेता म्हणतो, “वीर, काय चाललंय? तो कोण आहे?” वीर मग आमिरला विचारतो, “तू कोण आहेस?” आमिर मग म्हणतो, “तू गजनी झाला आहेस का? देऊ एक वाजवून, मी आमिर आहे, तुझा निर्माता आहे.” दरम्यान, आमिर खान गार्डना फोन करतो आणि सुनील ग्रोव्हर त्यांना चेक देतो. मग, सुरक्षा रक्षक सत्या आणि गणेश आमिर खानला बाहेर काढू लागतात. हा ३ मिनिट ४६ सेकंदांचा व्हिडिओ खूपच मजेदार आहे. ज्याला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.