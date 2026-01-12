Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

सुनील ग्रोव्हर की आमिर? बसला धक्का…तोतया आमिर ओळखणे झाले कठीण; पाहा Funny Video

वीर दास सध्या त्याचा आगामी चित्रपट "हॅपी पटेल" चे प्रमोशन करण्यामध्ये व्यस्त आहे. जो आमिर खान निर्मित करत आहे. आमिरने आता सुनील ग्रोव्हरसोबत एक मजेदार व्हिडिओ तयार केला आहे, जो चर्चेत आहे.

Updated On: Jan 12, 2026 | 03:06 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • कोण असली कोण नकली?
  • सुनील ग्रोव्हर आणि आमिर खान समोरासमोर
  • लोकांना खरा आमिर ओळखणे झाले कठीण
काही दिवसांपूर्वीचीच गोष्ट आहे कपिल शर्माच्या शोमध्ये सुनील ग्रोव्हर आमिर खानच्या भूमिकेत दिसला आणि त्याने आमिरची इतकी छान नक्कल केली की सगळेच थक्क झाले. स्वतः आमिर खानने देखील त्याचे कौतुक केले. आमिरने सुनीलच्या नक्कल आनंदही व्यक्त केला. आता मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खानने त्याच्या ‘हॅपी पटेल’ या चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी सुनील ग्रोव्हरसोबत एक व्हिडिओ बनवला आहे. यावेळीही सुनीलने आमिरची इतकी छान नक्कल केली की गार्डने आमिरला हाकलून लावले आणि सुनीलला खरे आमिर समजले.

120 Bahadur OTT Release: १२० बहादूर’ हा चित्रपट या दिवसापासून ओटीटीवर प्रदर्शित होणार, जाणून घ्या तारीख

“हॅपी पटेल: डेंजरस जासूस”, वीर दास, इम्रान खान आणि मिथिला पालकर अभिनीत, १६ जानेवारी रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे. चित्रपटाचा टीझर आणि ट्रेलर खूपच मनोरंजक आहे आणि चाहत्यांना तो खूप आवडला आहे. आमिर खान त्याच्या चित्रपटाचे अथक प्रमोशन करत आहे आणि तो या चित्रपटातही दिसणार आहे. आता, त्याने सुनील ग्रोव्हरसोबत एक मजेदार व्हिडिओ तयार केला आहे, परंतु सुनीलने आमिर खानच्या व्यक्तिरेखेची नक्कल केल्याने चाहत्यांना पुन्हा एकदा आश्चर्य वाटले आहे.

 

आमिर खान बनून वाटले चेक

व्हिडिओमध्ये, आमिर खानची भूमिका करणारा सुनील ग्रोव्हर वीर दासला चेक देताना दिसतो. व्हिडिओची सुरुवात वीर दास विचारतो, “आमिर खान, तू थोडा वेगळा दिसतोस?” ज्यावर आमिरची भूमिका करणारा सुनील उत्तर देतो, “अरे, मी कसरत करत होतो, म्हणूनच.” त्यानंतर सुनील वीर दासचे कौतुक करतो आणि म्हणतो, “राज कपूर आणि नोलन नंतर, वीर दास.” त्यानंतर तो वीर दासला चित्रपटाच्या प्रदर्शनापूर्वी बोनस आणि सिक्वेलसाठी चेक देतो. आणि इतक्यात आमिर खानची एन्ट्री होते.

‘आपण कोणत्या जगात राहतोय?,’ अंकिता आणि जयनंतर, आता नदीमच्या पाठिंब्यासाठी पुढे आली अर्पिता खान; म्हणाली…

आमिर खानची होते एन्ट्री

मग, आमिर खान व्हिडिओमध्ये आलेला दिसत आहे आणि सुनीलला पाहून आश्चर्यचकित होतो. अभिनेता म्हणतो, “वीर, काय चाललंय? तो कोण आहे?” वीर मग आमिरला विचारतो, “तू कोण आहेस?” आमिर मग म्हणतो, “तू गजनी झाला आहेस का? देऊ एक वाजवून, मी आमिर आहे, तुझा निर्माता आहे.” दरम्यान, आमिर खान गार्डना फोन करतो आणि सुनील ग्रोव्हर त्यांना चेक देतो. मग, सुरक्षा रक्षक सत्या आणि गणेश आमिर खानला बाहेर काढू लागतात. हा ३ मिनिट ४६ सेकंदांचा व्हिडिओ खूपच मजेदार आहे. ज्याला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

 

Web Title: Aamir khan sunil grover happy patel vir das promotion video

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 12, 2026 | 03:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘रुबाब’च्या डॅशिंग लव्हस्टोरीचा ट्रेलर प्रदर्शित; तरुणाईच्या स्वॅगदार प्रेमाची ठसकेबाज झलक
1

‘रुबाब’च्या डॅशिंग लव्हस्टोरीचा ट्रेलर प्रदर्शित; तरुणाईच्या स्वॅगदार प्रेमाची ठसकेबाज झलक

Zakir Khan ने कॉमेडीपासून घेतला मोठा ब्रेक, लाईव्ह शोमध्ये चाहत्यांसमोर केली घोषणा; जाणून घ्या नेमकं कारण काय
2

Zakir Khan ने कॉमेडीपासून घेतला मोठा ब्रेक, लाईव्ह शोमध्ये चाहत्यांसमोर केली घोषणा; जाणून घ्या नेमकं कारण काय

‘जन नायकन’च्या प्रदर्शनावर टांगती तलवार; मद्रास उच्च न्यायालयाची सुनावणी, काय होणार विजयच्या शेवटच्या चित्रपटाचं?
3

‘जन नायकन’च्या प्रदर्शनावर टांगती तलवार; मद्रास उच्च न्यायालयाची सुनावणी, काय होणार विजयच्या शेवटच्या चित्रपटाचं?

३ वर्षांनंतर पुन्हा उलगडणार सत्य… सुरु होणार नव्या हत्येचा तपास! ‘Kohrra 2’ हा क्राइम थ्रिलर ड्रामा प्रेक्षकांच्या भेटीस
4

३ वर्षांनंतर पुन्हा उलगडणार सत्य… सुरु होणार नव्या हत्येचा तपास! ‘Kohrra 2’ हा क्राइम थ्रिलर ड्रामा प्रेक्षकांच्या भेटीस

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आता पुन्हा बोलता येणार! आधुनिक कर्करोग उपाय, आवाज वाचवण्याची नवी शक्यता झाली जागृत, कारणं आणि उपचार

आता पुन्हा बोलता येणार! आधुनिक कर्करोग उपाय, आवाज वाचवण्याची नवी शक्यता झाली जागृत, कारणं आणि उपचार

Jan 21, 2026 | 10:49 AM
पुणे ग्रामीण पोलिसांची मोठी कारवाई; तब्बल 25 कोटींचे अमली पदार्थ पकडले

पुणे ग्रामीण पोलिसांची मोठी कारवाई; तब्बल 25 कोटींचे अमली पदार्थ पकडले

Jan 21, 2026 | 10:44 AM
OnePlus Dismantled: ब्रँड टिकणार की इतिहासजमा होणार? OnePlus यूजर्सना बसला मोठा धक्का, कंपनीच्या निर्णयावर सर्वांची नजर

OnePlus Dismantled: ब्रँड टिकणार की इतिहासजमा होणार? OnePlus यूजर्सना बसला मोठा धक्का, कंपनीच्या निर्णयावर सर्वांची नजर

Jan 21, 2026 | 10:33 AM
नोबेल पुरस्कारासाठी वेडे झाले ट्रम्प! १, २ नव्हे थेट ८ पुरस्काराची केली मागणी; म्हणाले…

नोबेल पुरस्कारासाठी वेडे झाले ट्रम्प! १, २ नव्हे थेट ८ पुरस्काराची केली मागणी; म्हणाले…

Jan 21, 2026 | 10:32 AM
कांदाभजीपेक्षा लागेल सुंदर चव! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कांद्याच्या पातीची भजी, नोट करून घ्या रेसिपी

कांदाभजीपेक्षा लागेल सुंदर चव! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कांद्याच्या पातीची भजी, नोट करून घ्या रेसिपी

Jan 21, 2026 | 10:23 AM
Fact Check : 9 वर्षांची चिमुकली बनली आई, स्वतःच्याच भावाच्या मुलाला दिला जन्म? Viral Video मागील सत्य आलं समोर

Fact Check : 9 वर्षांची चिमुकली बनली आई, स्वतःच्याच भावाच्या मुलाला दिला जन्म? Viral Video मागील सत्य आलं समोर

Jan 21, 2026 | 10:20 AM
Chhatrapati Sambhajinagar Crime: सावकारी जाचाने व्यापाऱ्याची आत्महत्या; 42 सेकंदांचा व्हिडिओ व्हायरल, मी आता थकलोय…

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: सावकारी जाचाने व्यापाऱ्याची आत्महत्या; 42 सेकंदांचा व्हिडिओ व्हायरल, मी आता थकलोय…

Jan 21, 2026 | 10:13 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM