120 Bahadur OTT Release: १२० बहादूर’ हा चित्रपट या दिवसापासून ओटीटीवर प्रदर्शित होणार, जाणून घ्या तारीख

बॉलीवूडमध्ये जेव्हा जेव्हा देशभक्ती आणि युद्धकथांचा उल्लेख केला जातो तेव्हा लोकांना हे चित्रपट खूप आवडतात. फरहान अख्तरचा बहुप्रतिक्षित युद्ध नाट्यमय चित्रपट “१२० बहादूर” २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मोठ्या पडद्यावर प्रदर्शित झाला आणि त्याच अपेक्षा होत्या. चित्रपट थिएटरमध्ये चांगला प्रदर्शन करू शकला नाही. मेजर शैतान सिंग भाटी (परमवीर चक्र विजेता) आणि रेझांग लाच्या लढाईवर आधारित हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप झाला. चित्रपटाचे खराब प्रमोशन हे त्याच्या अपयशाचे सर्वात मोठे कारण असल्याचे मानले जाते. फारशा धामधुमीशिवाय प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने पहिल्या १० दिवसांत देशांतर्गत बॉक्स ऑफिसवर फक्त १५.३५ कोटींची कमाई केली. समीक्षकांनी चित्रपटाच्या कथेचे आणि फरहान अख्तरच्या अभिनयाचे कौतुक केले.
थिएटरमध्ये मिळालेल्या कमी प्रतिसादानंतर, हा चित्रपट आता डिजिटल प्रीमियरसाठी सज्ज झाला आहे. “१२० बहादूर” सारख्या कथांना ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर मोठा प्रेक्षकवर्ग मिळतो असे व्यापार विश्लेषकांचे मत आहे. हा चित्रपट १६ जानेवारी २०२६ रोजी ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होईल. तुम्ही तो अमेझॉन प्राइम व्हिडिओवर पाहू शकता. नवीन वर्षाच्या दुसऱ्या आठवड्यात हा चित्रपट घरबसल्या प्रेक्षकांसाठी उपलब्ध होईल. प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्यादरम्यान या देशभक्तीपर चित्रपटाला डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर मोठी प्रेक्षकसंख्या मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
‘Mardaani 3’ चित्रपटाची पुढे ढकलली रिलीज डेट! बॉक्स ऑफिसवर होणाऱ्या क्लॅशसाठी निर्मात्यांचा खेळ, जाणून घ्या नवीन रिलीज डेट
हा चित्रपट १९६२ च्या भारत-चीन युद्धादरम्यान रेझांग ला येथे झालेल्या ऐतिहासिक लढाईची कहाणी सांगतो, जिथे १२० भारतीय सैनिकांनी हजारो शत्रू सैन्याचा सामना केला. फरहान अख्तरने मेजर शैतान सिंगची भूमिका उत्तमरित्या साकारली आहे. या चित्रपटात केवळ अॅक्शनच नाही तर एका सैनिकाच्या कुटुंबाच्या बलिदानाची कहाणी देखील दाखवण्यात आली आहे. ‘१२० बहादूर’ चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर यशस्वी झाला नसला तरी, त्याची कहाणी प्रत्येक भारतीयाच्या मनाला भावेल.
मिका सिंगने भटक्या कुत्र्यांसाठी दान केली स्वतःची १० एकर जमीन; सर्वोच्च न्यायालयात केले अपील, न्यायालयाने दिला ‘हा’ निर्णय