Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Sonu Sood Reacts On Ghaziabad Three Minor Sisters Death Case Actor Share Video On Social Media

‘जर पाऊल उचलले गेले नाही तर…’ गाझियाबादमध्ये घडलेल्या ३ बहिणींच्या धक्कादायक घटनेबाबत सोनू सूद भावुक; शेअर केला Video

गाझियाबादमध्ये तीन बहिणींच्या मृत्यूवर बॉलीवूड अभिनेता सोनू सूदने प्रतिक्रिया दिली आहे. या घटनेने अभिनेता दु:खी झाला आहे. एका पोस्टमध्ये त्याने आपले दुःख व्यक्त करून व्हिडीओ शेअर केला आहे.

Updated On: Feb 05, 2026 | 02:37 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • गाझियाबादमध्ये ३ बहिणींचा मृत्य
  • अभिनेत्याने जनतेला केले आवाहन
  • नक्की काय म्हणाला सोनू सूद?
गाझियाबादमध्ये तीन बहिणींच्या मृत्यूने संपूर्ण जगाला धक्का बसला आहे. संपूर्ण देश हादरला आहे. बॉलीवूड अभिनेता सोनू सूदनेही या घटनेवर प्रतिक्रिया व्यक्त करत म्हटले आहे की तो खूप दुःखी आहे. अभिनेत्याने या घटनेवर दुःख व्यक्त केले आणि एक व्हिडिओ शेअर केला ज्यामध्ये त्याने देशातील लोकांना विशेष आवाहन केले आहे. सोनू सूदचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. या घटनेबद्दल अभिनेता नक्की काय म्हणाला जाणून घेऊयात.

‘गायकांना मोफत गाण्यास भाग पाडतात..’, अरिजीत सिंगच्या निवृत्तीनंतर आता अभिजीत सावंतचा धक्कादायक खुलासा

अभिनेत्याची पोस्ट व्हायरल

सोनू सूदने त्याच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर एक पोस्ट शेअर केली आहे, ज्यामध्ये या घटनेबद्दल आपले मत मांडताना दिसला आहे. अभिनेत्याने लिहिले की, “आज गाझियाबादमध्ये तीन तरुणींनी आपला जीव गमावला. त्यांचा मृत्यू हिंसाचार किंवा गरिबीमुळे नाही तर ऑनलाइन गेमिंग आणि डिजिटल व्यसनाच्या अदृश्य दबावामुळे झाला. मी आधीही बोललो आहे आणि मी ते पुन्हा सांगतो. शिक्षण वगळता १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन गेमिंगवर बंदी घालण्यात यावी.” असे अभिनेता आता म्हणाला आहे.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sonu Sood (@sonu_sood)

जनतेला केले आवाहन

अभिनेता पुढे म्हणाला, “मुलांना मार्गदर्शनाची गरज आहे, अल्गोरिदमची नाही. हे कोणालाही दोष देण्याबद्दल नाही, तर सुरक्षिततेबद्दल आहे. जर आपण मुलांच्या संरक्षणासाठी आताच कारवाई केली नाही तर खूप उशीर होईल. ही आपण विसरलेली दुसरी बातमी बनू देऊ नका. आता कारवाई करण्याची वेळ आली आहे.” अभिनेत्याची पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या विषयावर बोलल्याबद्दल चाहते सोनू सूदचे कौतुकही करताना दिसत आहेत.”

Shubh Shravani: ‘आता येईल खरी मज्जा’ मोक्षाच्या लग्नादिवशी भूतकाळातील धक्कादायक सत्य उघड!

अभिनेत्याने हा मुद्दा यापूर्वीही केला उपस्थित

सोनू सूदने त्याच्या इन्स्टाग्राम पोस्टसोबत एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. व्हिडिओमध्ये, अभिनेता लोकांना १६ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन गेमिंगपासून दूर ठेवण्याचे आवाहन करताना दिसला आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की अभिनेत्याने यापूर्वी ऑनलाइन गेमिंगवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती आणि लोकांना या मुद्द्याकडे बारकाईने लक्ष देण्याचे आवाहन केले होते.

 

Web Title: Sonu sood reacts on ghaziabad three minor sisters death case actor share video on social media

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 05, 2026 | 02:37 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘गायकांना मोफत गाण्यास भाग पाडतात..’, अरिजीत सिंगच्या निवृत्तीनंतर आता अभिजीत सावंतचा धक्कादायक खुलासा
1

‘गायकांना मोफत गाण्यास भाग पाडतात..’, अरिजीत सिंगच्या निवृत्तीनंतर आता अभिजीत सावंतचा धक्कादायक खुलासा

“मी आता प्रेमात…”, अखेर Talwiinder ने दिली प्रेमाची कबुली; दिशा पटानीसोबतच्या डेटिंग वर स्पष्ट बोलला गायक
2

“मी आता प्रेमात…”, अखेर Talwiinder ने दिली प्रेमाची कबुली; दिशा पटानीसोबतच्या डेटिंग वर स्पष्ट बोलला गायक

Dhurandhar: The Revenge ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर सुस्साट! चित्रपटाने रिलीजआधीच स्वतःचाच मोडला रेकॉर्ड
3

Dhurandhar: The Revenge ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर सुस्साट! चित्रपटाने रिलीजआधीच स्वतःचाच मोडला रेकॉर्ड

Mirzapur The Movie: मोठ्या पडद्यावर मिर्झापूरचा धमाका! कालीन भैया, मुन्ना आणि गुड्डू पंडितची धमाकेदार एन्ट्री
4

Mirzapur The Movie: मोठ्या पडद्यावर मिर्झापूरचा धमाका! कालीन भैया, मुन्ना आणि गुड्डू पंडितची धमाकेदार एन्ट्री

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘जर पाऊल उचलले गेले नाही तर…’ गाझियाबादमध्ये घडलेल्या ३ बहिणींच्या धक्कादायक घटनेबाबत सोनू सूद भावुक; शेअर केला Video

‘जर पाऊल उचलले गेले नाही तर…’ गाझियाबादमध्ये घडलेल्या ३ बहिणींच्या धक्कादायक घटनेबाबत सोनू सूद भावुक; शेअर केला Video

Feb 05, 2026 | 02:37 PM
Nanded Crime: दारूच्या नशेत टोकाचं पाऊल; तरुणाने अंगावर पेट्रोल ओतून केली आत्महत्या; उपचारादरम्यान मृत्यू

Nanded Crime: दारूच्या नशेत टोकाचं पाऊल; तरुणाने अंगावर पेट्रोल ओतून केली आत्महत्या; उपचारादरम्यान मृत्यू

Feb 05, 2026 | 02:36 PM
Tarini Serial : “माझ्या मनात भिती होती त्यांचे डोळे…” ; अनंत जोग यांच्याबाबत अभिज्ञा भावेनी सांगितला सेटवरचा ‘तो’ किस्सा

Tarini Serial : “माझ्या मनात भिती होती त्यांचे डोळे…” ; अनंत जोग यांच्याबाबत अभिज्ञा भावेनी सांगितला सेटवरचा ‘तो’ किस्सा

Feb 05, 2026 | 02:35 PM
T20 World Cup 2026: ‘बांगलादेशी आमचे भाऊ आहेत…’, पाकिस्तानच्या कॅप्टनने Captain’s Day कार्यक्रमात तोडले अकलेचे तारे

T20 World Cup 2026: ‘बांगलादेशी आमचे भाऊ आहेत…’, पाकिस्तानच्या कॅप्टनने Captain’s Day कार्यक्रमात तोडले अकलेचे तारे

Feb 05, 2026 | 02:33 PM
Recipe : जेवणानंतर काही गोड होऊन जाऊद्यात; घरी बनवा हलवाई स्टाईल ‘मावा कचोरी’

Recipe : जेवणानंतर काही गोड होऊन जाऊद्यात; घरी बनवा हलवाई स्टाईल ‘मावा कचोरी’

Feb 05, 2026 | 02:33 PM
Mamata Banerjee on SIR : धक्कादायक! SIR प्रत्येकमध्ये 107 लोकांचा अंत? बंगालच्या विधानसभेमध्ये मोठा दावा

Mamata Banerjee on SIR : धक्कादायक! SIR प्रत्येकमध्ये 107 लोकांचा अंत? बंगालच्या विधानसभेमध्ये मोठा दावा

Feb 05, 2026 | 02:31 PM
Maharashtra Politics: शिवसेनेची ताकद वाढणार; माजी आमदारासह आख्खा पक्ष शिवसेनेत विलीन होणार

Maharashtra Politics: शिवसेनेची ताकद वाढणार; माजी आमदारासह आख्खा पक्ष शिवसेनेत विलीन होणार

Feb 05, 2026 | 02:26 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Feb 04, 2026 | 03:10 PM
माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

Feb 04, 2026 | 02:58 PM
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM