‘जर पाऊल उचलले गेले नाही तर…’ गाझियाबादमध्ये घडलेल्या ३ बहिणींच्या धक्कादायक घटनेबाबत सोनू सूद भावुक; शेअर केला Video

अभिनेत्याची पोस्ट व्हायरल
सोनू सूदने त्याच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर एक पोस्ट शेअर केली आहे, ज्यामध्ये या घटनेबद्दल आपले मत मांडताना दिसला आहे. अभिनेत्याने लिहिले की, “आज गाझियाबादमध्ये तीन तरुणींनी आपला जीव गमावला. त्यांचा मृत्यू हिंसाचार किंवा गरिबीमुळे नाही तर ऑनलाइन गेमिंग आणि डिजिटल व्यसनाच्या अदृश्य दबावामुळे झाला. मी आधीही बोललो आहे आणि मी ते पुन्हा सांगतो. शिक्षण वगळता १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन गेमिंगवर बंदी घालण्यात यावी.” असे अभिनेता आता म्हणाला आहे.
जनतेला केले आवाहन
अभिनेता पुढे म्हणाला, “मुलांना मार्गदर्शनाची गरज आहे, अल्गोरिदमची नाही. हे कोणालाही दोष देण्याबद्दल नाही, तर सुरक्षिततेबद्दल आहे. जर आपण मुलांच्या संरक्षणासाठी आताच कारवाई केली नाही तर खूप उशीर होईल. ही आपण विसरलेली दुसरी बातमी बनू देऊ नका. आता कारवाई करण्याची वेळ आली आहे.” अभिनेत्याची पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या विषयावर बोलल्याबद्दल चाहते सोनू सूदचे कौतुकही करताना दिसत आहेत.”
अभिनेत्याने हा मुद्दा यापूर्वीही केला उपस्थित
सोनू सूदने त्याच्या इन्स्टाग्राम पोस्टसोबत एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. व्हिडिओमध्ये, अभिनेता लोकांना १६ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन गेमिंगपासून दूर ठेवण्याचे आवाहन करताना दिसला आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की अभिनेत्याने यापूर्वी ऑनलाइन गेमिंगवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती आणि लोकांना या मुद्द्याकडे बारकाईने लक्ष देण्याचे आवाहन केले होते.