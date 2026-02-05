“मी आता प्रेमात…”, अखेर Talwiinder ने दिली प्रेमाची कबुली; दिशा पटानीसोबतच्या डेटिंग वर स्पष्ट बोलला गायक

बॉलीवूड अभिनेत्री दिशा पटानी अलीकडेच गायक आणि रॅपर तलविंदर सिंग सिद्धूसोबतच्या तिच्या नात्यामुळे चर्चेत आली होती. नुपूर सेननच्या लग्नात दोघेही एकत्र दिसले होते, ज्यामुळे त्यांच्या डेटिंगच्या अफवा पसरल्या होत्या. नुपूरच्या रिसेप्शनमध्येही ते एकत्र दिसले होते आता, हॉलिवूड रिपोर्टर इंडियाला दिलेल्या मुलाखतीत, तलविंदरने अखेर दिशासोबतच्या त्याच्या नात्याभोवतीच्या अफवांवर आपले मौन सोडले आहे.
दिशा पटानीसोबतच्या त्याच्या नात्याबद्दल विचारले असता, तलविंदर म्हणाला, “आम्ही लग्नापूर्वीच एकमेकांना ओळखत होतो आणि या बातम्यांमुळे आम्हाला आश्चर्य वाटले आहे. आम्ही दबाव किंवा अफवांना बळी पडू इच्छित नाही. आम्ही अजूनही स्वतःला समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहोत. मी एवढेच सांगू इच्छितो, कारण जर त्यांना अफवा पसरवायच्या असतील तर मी त्या सगळ्या अफवाच राहू देईन.”
दिशासोबतच्या त्याच्या नात्याबद्दल तलविंदरची प्रतिक्रिया
दिशा आणि तलविंदर हातात हात घालून चालताना दिसले. ते हसत होते आणि एकत्र खूप आनंदी दिसत होते. जेव्हा गायकाला विचारले गेले की तो आता प्रेम आणि नातेसंबंधांबद्दल विचार करतो आहे का, तेव्हा गायकाने उत्तर दिले, “मी दररोज प्रेमात पडतो, मी अजूनही प्रेमात पडत आहे.” दिशा आणि त्याच्यावयात पाच वर्षांचा फरक आहे. दिशा ३३ वर्षांची आहे, तर तलविंदर २८ वर्षांचा आहे.
डेटिंगच्या अफवा कुठून सुरू झाल्या?
दिशा आणि तलविंदर सिंग यांनी पहिल्यांदा डेटिंगच्या अफवांना सुरुवात केली जेव्हा त्यांना उदयपूरमध्ये नुपूर सेनन आणि स्टेबिन बेन यांच्या लग्नात एकत्र पाहिले गेले. एका आठवड्यानंतर, ते लोल्लापालूझा इंडिया २०२६ मध्ये लाईव्ह प्रेक्षकांसमोर हातात हात घालून चालताना दिसले, ज्यामुळे चाहत्यांना असे वाटले की ते त्यांचे नाते अधिकृत करत आहेत. परंतु, दोघांनीही या अफवांना थेट प्रतिसाद दिलेला नाही.
दिशा पटानीने टायगर श्रॉफला केले डेट
पूर्वी, दिशा अभिनेता टायगर श्रॉफसोबत दीर्घकाळ रिलेशनशिपमध्ये होती. वृत्तानुसार, दोघे २०२२ मध्ये वेगळे झाले होते, परंतु ते जवळचे मित्र असल्याचे म्हटले जात आहे. दिशा अभिनेत्याची बहीण कृष्णा श्रॉफची चांगली मैत्रीण देखील आहे. दोघे अनेकदा एकत्र मजा करताना, शॉपिंगपासून ते पार्टीपर्यंत सर्व काही करताना दिसत असतात. कामाच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर, दिशा पुढे विशाल भारद्वाजच्या “ओ रोमियो” चित्रपटात एका खास भूमिकेत दिसणार आहे. शाहिद कपूर मुख्य भूमिकेत असून, त्यांच्यासोबत तृप्ती डिमरी, विक्रांत मेस्सी, अविनाश तिवारी आणि नाना पाटेकर देखील चमकणार आहेत. हा चित्रपट १३ फेब्रुवारी रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे.
तलविंदर कोण आहे?
तलविंदर हा एक प्रसिद्ध रॅपर आणि गायक आहे ज्याचे तरुणांमध्ये खूप चाहते आहेत. त्याने स्पॉटिफाय आणि यूट्यूब सारख्या प्लॅटफॉर्मवर संगीत रेकॉर्डिंग आणि रिलीज करण्यास सुरुवात केली, जिथे त्याने “फिर मोहब्बत” सारखे स्वतःचे सर्जनशील आउटपुट आणि कव्हर गाणी अपलोड केली. २०२२ मध्ये, त्याने “कम्मो जी,” “धुंडला,” आणि “फंक सॉन्ग” सारख्या गाण्यांनी लोकप्रियता मिळवली, जी इन्स्टाग्रामवर व्हायरल झाली. २०२४ मध्ये, त्याने त्याचा पहिला अल्बम “मिसफिट” रिलीज केला, ज्यामध्ये विविध कलाकारांच्या गाण्यांचे १३ कव्हर समाविष्ट आहेत.