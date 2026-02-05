Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Dhurandhar: The Revenge ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर सुस्साट! चित्रपटाने रिलीजआधीच स्वतःचाच मोडला रेकॉर्ड

आदित्य धर यांच्या "धुरंधर" नंतर, या फ्रँचायझीच्या दुसऱ्या भागाने रिलीज होण्यापूर्वीच एक महत्त्वाचा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. या चित्रपटासाठी नेटफ्लिक्ससोबत केलेला करार खूपच महागडा असल्याचे वृत्त आहे.

Updated On: Feb 05, 2026 | 12:09 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • Dhurandhar ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर सुस्साट
  • चित्रपटाने रिलीजआधीच स्वतःचाच मोडला रेकॉर्ड
  • ‘धुरंधर २’ चा करार ‘धुरंधर’ च्या दुप्पट
आदित्य धर यांच्या “धुरंधर” या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिस कलेक्शनचे रेकॉर्ड मोडले असले तरी, तो ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरही गाजत आहे. या चित्रपटाला केवळ भारतातच नाही तर पाकिस्तानमध्येही प्रचंड प्रेम मिळत आहे. लोक भाग २, “धुरंधर २” च्या प्रदर्शनाची आतुरतेने वाट पाहत असताना, रणवीर सिंगच्या “धुरंधर” बद्दल एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. “धुरंधर” ने ओटीटी हक्कांसाठी एक नवीन विक्रमही प्रस्थापित केल्याचे वृत्त समोर आले आहे. तसेच हा चित्रपट आता सगळे रेकॉर्ड मोडण्यासाठी सज्ज झाला आहे.

बॉक्स ऑफिसवर खळबळ उडवल्यानंतर, “धुरंधर” ने अलीकडेच ३० जानेवारी रोजी ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर पदार्पण केले आहे. “धुरंधर २” च्या प्रदर्शनापूर्वी निर्मात्यांनी डिजिटल हक्क जिओ हॉटस्टारला विकल्याचे वृत्त आहे. बॉलीवूड हंगामाच्या मते, जिओ स्टुडिओने नाट्य नसलेल्या हक्कांचे मूल्यांकन वाढवण्यासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले असल्याचे समजले आहे.

कला, संघर्ष आणि हळवी कथा; पोनी वर्मा यांचा ‘सूर’ लघुपट प्रेक्षकांच्या भेटीला

‘धुरंधर २’ चा करार ‘धुरंधर’ च्या दुप्पट

या अहवालात असे म्हटले आहे की नेटफ्लिक्स पहिल्या भागाच्या प्रदर्शनापूर्वी ‘धुरंधर’चे दोन्ही भाग एकत्रितपणे ₹१७५ कोटींना विकत घेऊ इच्छित होते. निर्मात्यांना चित्रपटाबद्दल विश्वास आणि खात्री असल्याने, जिओ स्टुडिओने पहिला भाग ‘धुरंधर’ प्रदर्शित होईपर्यंत वाट पाहिली. आता, असे वृत्त आहे की फक्त दुसऱ्या भागासाठी ₹१५० कोटींचा करार झाला आहे. ही रक्कम नेटफ्लिक्सने पहिल्या भागासाठी दिलेल्या रकमेच्या अगदी दुप्पट आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘धुरंधर’ भाग १ चे डिजिटल हक्क ८५ कोटी रुपयांना विकले गेले होते आणि आता दुसऱ्या भागासाठी १५० कोटी रुपयांचा करार झाला आहे.

१५० कोटी रुपयांचा हा डील अलिकडच्या काळात जिओ स्टुडिओजच्या सर्वात मोठ्या डिजिटल डीलपैकी एक मानला जातो. “धुरंधर” च्या ब्लॉकबस्टर यशामुळे आणि प्रेक्षकांच्या मागणीमुळे ओटीटी प्लॅटफॉर्मना इतकी मोठी किंमत मोजावी लागली असे म्हटले जात आहे.

“धुरंधर २” ला मिळाले “ए” प्रमाणपत्र

हे लक्षात घ्यावे की “धुरंधर” चा सिक्वेल “धुरंधर: द रिव्हेंज” चा टीझर नुकताच प्रदर्शित झाला. स्पाय-ॲक्शन फ्रँचायझीमधील पुढील चित्रपट १९ मार्च २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. असे वृत्त आहे की या सीक्वेलच्या टीझरला सेन्सॉर बोर्डाने (सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन) आधीच मान्यता दिली आहे. सेन्सॉर प्रमाणपत्रानुसार, टीझर १ मिनिटापेक्षा थोडा जास्त लांबीचा आहे आणि त्याला “ए” प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. सुरुवातीला बॉर्डर २ च्या रिलीजसोबत हा टीझर प्रदर्शित होईल अशी अपेक्षा होती, परंतु तसे झाले नाही.

Mirzapur The Movie: मोठ्या पडद्यावर मिर्झापूरचा धमाका! कालीन भैया, मुन्ना आणि गुड्डू पंडितची धमाकेदार एन्ट्री

‘धुरंधर’ ही भारताला लक्ष्य करणाऱ्या दहशतवादीची कथा

५ डिसेंबर २०२५ रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित झालेला ‘धुरंधर’ हा चित्रपट २०२५ मधील सर्वात मोठ्या हिंदी बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टरपैकी एक म्हणून उदयास आला आहे. अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल आणि आर. माधवन अभिनीत हा हेरगिरी अ‍ॅक्शन थ्रिलर चित्रपट एका भारतीय गुप्तचर एजंटची कथा सांगतो जो कराचीच्या गुन्हेगारी टोळ्यांमध्ये आणि पाकिस्तानी राजकारणात घुसखोरी करून भारताला लक्ष्य करणाऱ्या दहशतवादी नेटवर्कचा नाश करतो.

Web Title: Ranveer singh creates yet another record dhurandhar 2 ott rights explode to rs 150 cr

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 05, 2026 | 12:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mirzapur The Movie: मोठ्या पडद्यावर मिर्झापूरचा धमाका! कालीन भैया, मुन्ना आणि गुड्डू पंडितची धमाकेदार एन्ट्री
1

Mirzapur The Movie: मोठ्या पडद्यावर मिर्झापूरचा धमाका! कालीन भैया, मुन्ना आणि गुड्डू पंडितची धमाकेदार एन्ट्री

कला, संघर्ष आणि हळवी कथा; पोनी वर्मा यांचा ‘सूर’ लघुपट प्रेक्षकांच्या भेटीला
2

कला, संघर्ष आणि हळवी कथा; पोनी वर्मा यांचा ‘सूर’ लघुपट प्रेक्षकांच्या भेटीला

सत्ता, गुन्हे आणि न्यायाची थरारक लढाई; ‘अमर विश्वास’ या कोर्टरूम ड्रामाचा ट्रेलर प्रेक्षकांच्या भेटीस
3

सत्ता, गुन्हे आणि न्यायाची थरारक लढाई; ‘अमर विश्वास’ या कोर्टरूम ड्रामाचा ट्रेलर प्रेक्षकांच्या भेटीस

Exclusive: लहानपणीच वडील गेले, जिद्द सोडली नाही; काहीतरी वेगळे करण्याची इच्छा: masterchef स्पर्धक अर्चनाचा खडतर प्रवास
4

Exclusive: लहानपणीच वडील गेले, जिद्द सोडली नाही; काहीतरी वेगळे करण्याची इच्छा: masterchef स्पर्धक अर्चनाचा खडतर प्रवास

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Dhurandhar: The Revenge ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर सुस्साट! चित्रपटाने रिलीजआधीच स्वतःचाच मोडला रेकॉर्ड

Dhurandhar: The Revenge ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर सुस्साट! चित्रपटाने रिलीजआधीच स्वतःचाच मोडला रेकॉर्ड

Feb 05, 2026 | 12:09 PM
Mumbai Pune Expressway Update : तत्परतेने टोल वसुली, सरकारचा कोडगेपणा अनाकलनीय; राज ठाकरेंनी वाहतूक कोंडीवरुन जोरदार झापलं

Mumbai Pune Expressway Update : तत्परतेने टोल वसुली, सरकारचा कोडगेपणा अनाकलनीय; राज ठाकरेंनी वाहतूक कोंडीवरुन जोरदार झापलं

Feb 05, 2026 | 11:56 AM
Maharashtra Weather : शहरापेक्षा उपनगरांची हवा जास्त ‘खराब’! २७ ठिकाणी ‘खराब’ ते ‘अतिखराब’ हवेची नोंद

Maharashtra Weather : शहरापेक्षा उपनगरांची हवा जास्त ‘खराब’! २७ ठिकाणी ‘खराब’ ते ‘अतिखराब’ हवेची नोंद

Feb 05, 2026 | 11:52 AM
जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीचा प्रचार आज थांबणार; 7 फेब्रुवारीला मतदान

जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीचा प्रचार आज थांबणार; 7 फेब्रुवारीला मतदान

Feb 05, 2026 | 11:50 AM
Share Market Today: सेन्सेक्स-निफ्टीची घसरणीसह सुरुवात; बाजारातील अस्थिरतेमुळे गुंतवणूकदार सावध

Share Market Today: सेन्सेक्स-निफ्टीची घसरणीसह सुरुवात; बाजारातील अस्थिरतेमुळे गुंतवणूकदार सावध

Feb 05, 2026 | 11:50 AM
Odisha Train Accident:ओडिशात मोठा रेल्वे अपघात! चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेसचे तीन डबे रुळावरून घसरले,  पाहा व्हिडिओ 

Odisha Train Accident:ओडिशात मोठा रेल्वे अपघात! चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेसचे तीन डबे रुळावरून घसरले,  पाहा व्हिडिओ 

Feb 05, 2026 | 11:35 AM
Latur Crime: लातूरमध्ये धक्कादायक प्रकार! दोन वर्षे आई-बहिणीला खोलीत कैद; पोलिसांकडून सुटका

Latur Crime: लातूरमध्ये धक्कादायक प्रकार! दोन वर्षे आई-बहिणीला खोलीत कैद; पोलिसांकडून सुटका

Feb 05, 2026 | 11:25 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Feb 04, 2026 | 03:10 PM
माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

Feb 04, 2026 | 02:58 PM
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM