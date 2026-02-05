Dhurandhar: The Revenge ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर सुस्साट! चित्रपटाने रिलीजआधीच स्वतःचाच मोडला रेकॉर्ड

बॉक्स ऑफिसवर खळबळ उडवल्यानंतर, “धुरंधर” ने अलीकडेच ३० जानेवारी रोजी ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर पदार्पण केले आहे. “धुरंधर २” च्या प्रदर्शनापूर्वी निर्मात्यांनी डिजिटल हक्क जिओ हॉटस्टारला विकल्याचे वृत्त आहे. बॉलीवूड हंगामाच्या मते, जिओ स्टुडिओने नाट्य नसलेल्या हक्कांचे मूल्यांकन वाढवण्यासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले असल्याचे समजले आहे.
‘धुरंधर २’ चा करार ‘धुरंधर’ च्या दुप्पट
या अहवालात असे म्हटले आहे की नेटफ्लिक्स पहिल्या भागाच्या प्रदर्शनापूर्वी ‘धुरंधर’चे दोन्ही भाग एकत्रितपणे ₹१७५ कोटींना विकत घेऊ इच्छित होते. निर्मात्यांना चित्रपटाबद्दल विश्वास आणि खात्री असल्याने, जिओ स्टुडिओने पहिला भाग ‘धुरंधर’ प्रदर्शित होईपर्यंत वाट पाहिली. आता, असे वृत्त आहे की फक्त दुसऱ्या भागासाठी ₹१५० कोटींचा करार झाला आहे. ही रक्कम नेटफ्लिक्सने पहिल्या भागासाठी दिलेल्या रकमेच्या अगदी दुप्पट आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘धुरंधर’ भाग १ चे डिजिटल हक्क ८५ कोटी रुपयांना विकले गेले होते आणि आता दुसऱ्या भागासाठी १५० कोटी रुपयांचा करार झाला आहे.
१५० कोटी रुपयांचा हा डील अलिकडच्या काळात जिओ स्टुडिओजच्या सर्वात मोठ्या डिजिटल डीलपैकी एक मानला जातो. “धुरंधर” च्या ब्लॉकबस्टर यशामुळे आणि प्रेक्षकांच्या मागणीमुळे ओटीटी प्लॅटफॉर्मना इतकी मोठी किंमत मोजावी लागली असे म्हटले जात आहे.
“धुरंधर २” ला मिळाले “ए” प्रमाणपत्र
हे लक्षात घ्यावे की “धुरंधर” चा सिक्वेल “धुरंधर: द रिव्हेंज” चा टीझर नुकताच प्रदर्शित झाला. स्पाय-ॲक्शन फ्रँचायझीमधील पुढील चित्रपट १९ मार्च २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. असे वृत्त आहे की या सीक्वेलच्या टीझरला सेन्सॉर बोर्डाने (सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन) आधीच मान्यता दिली आहे. सेन्सॉर प्रमाणपत्रानुसार, टीझर १ मिनिटापेक्षा थोडा जास्त लांबीचा आहे आणि त्याला “ए” प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. सुरुवातीला बॉर्डर २ च्या रिलीजसोबत हा टीझर प्रदर्शित होईल अशी अपेक्षा होती, परंतु तसे झाले नाही.
‘धुरंधर’ ही भारताला लक्ष्य करणाऱ्या दहशतवादीची कथा
५ डिसेंबर २०२५ रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित झालेला ‘धुरंधर’ हा चित्रपट २०२५ मधील सर्वात मोठ्या हिंदी बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टरपैकी एक म्हणून उदयास आला आहे. अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल आणि आर. माधवन अभिनीत हा हेरगिरी अॅक्शन थ्रिलर चित्रपट एका भारतीय गुप्तचर एजंटची कथा सांगतो जो कराचीच्या गुन्हेगारी टोळ्यांमध्ये आणि पाकिस्तानी राजकारणात घुसखोरी करून भारताला लक्ष्य करणाऱ्या दहशतवादी नेटवर्कचा नाश करतो.