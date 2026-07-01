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Actor Lip Kiss Video: २५ वर्षांनी लहान इन्फ्लुएन्सरला ‘या’ अभिनेत्याने जबरदस्ती केले किस, Video व्हायरल, नेटकऱ्यांनी केलं ट्रोल

Updated On: Jul 01, 2026 | 10:46 AM IST
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सारांश

'लॉक अप' शोमधील राम कपूर आणि इन्फ्लुएन्सर वरुण यादव उर्फ लैला यांच्या व्हायरल व्हिडिओमुळे सोशल मीडियावर चर्चा रंगली आहे. नेटकऱ्यांनी अभिनेत्यावर टीकेची झोड उठवली.

( फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

( फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

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विस्तार

टीव्ही अभिनेता राम कपूर पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. ‘लॉक अप’ या रिअॅलिटी शोमधील एका व्हिडिओमुळे त्याच्यावर सोशल मीडियावर टीकेची झोड उठली आहे. शोमध्ये इन्फ्लुएन्सर वरुण यादव उर्फ लैला याच्यासोबतच्या एका प्रसंगानंतर राम कपूर ट्रोलर्सच्या निशाण्यावर आला आहे.

‘लॉक अप’च्या अलीकडील एपिसोडमध्ये काही स्पर्धक गार्डन एरियामध्ये बसलेले असताना राम कपूरने त्याच्या शेजारी बसलेल्या लैलाला मिठी मारल्याचे दिसते. त्यानंतर त्याने तिच्या गालावर आणि नंतर ओठांवर किस केल्यासारखे व्हिडिओमध्ये दिसत असल्याने सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, व्हिडिओमध्ये प्रत्यक्षात किस घेतले की तो केवळ कॅमेऱ्याचा अँगल किंवा अभिनयाचा भाग होता, याबाबत स्पष्टता नाही.

या प्रसंगादरम्यान उपस्थित असलेल्या सुनीता आहुजा यांच्या चेहऱ्यावरील आश्चर्यचकित प्रतिक्रिया देखील सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरली.

 

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सोशल मीडियावर ट्रोलिंग

राम कपूर आणि लैलाचा हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर अनेक नेटकऱ्यांनी त्यांच्यावर टीका केली. काहींनी हा प्रकार टीआरपी मिळवण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले, तर काहींनी अशा वर्तनावर नाराजी व्यक्त केली.

याआधीच्या वक्तव्यामुळेही झाला होता ट्रोल

यापूर्वीही राम कपूर त्यांच्या वैवाहिक नातेसंबंधांबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे चर्चेत आले होते. नात्यातील फसवणुकीनंतरही नाते टिकवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले होते. त्या विधानानंतरही त्यांना सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात ट्रोल करण्यात आले होते.

सध्या ‘लॉक अप’मधील या व्हायरल व्हिडिओमुळे राम कपूर पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला असून, या प्रकरणावर त्याची किंवा शोच्या निर्मात्यांची अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप समोर आलेली नाही.

Extra Marital Affairs: एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअरच्या मुद्द्यावर रंगला वाद, राम कपूरचं वक्तव्य चर्चेत; आकांक्षाने केली कानउघाडणी

Web Title: Ram kapoors viral video sparks buzz social media outraged over his act with influencer

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Published On: Jul 01, 2026 | 10:45 AM

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