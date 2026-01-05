धनुष–कृती सेननचा ‘तेरे इश्क में’ OTT वर स्ट्रीमिंगसाठी सज्ज, ‘या’ ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर होणार रिलीज

धनुष आणि कृती सेनन यांचा “तेरे इश्क में” हा चित्रपट या महिन्यात ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होणार आहे. जर तुम्ही गेल्या महिन्यात तो चित्रपटगृहात पाहण्याचा अनुभव घेतला नसेल, तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. आता तुम्ही हा चित्रपट तुमच्या कुटुंबासह घरी पाहू शकता. याचे दिग्दर्शन आनंद एल. राय यांनी केले आहे, ज्यांनी २०१३ मध्ये “रांझणा” हा चित्रपट देखील बनवला होता, जो खूप हिट झाला होता.
“तेरे इश्क में” हे हिमांशू शर्मा आणि नीरज यादव यांनी लिहिले आहे. हा चित्रपट “रांझणा” या चित्रपटाचा सिक्वेल आहे. यावेळी धनुषच्या भूमिकेत सोनम कपूरची जागा कृती सेनन घेत आहे. ही कथा शंकरभोवती फिरते, जो मुक्तीच्या प्रेमात पडतो. शंकर नंतर भारतीय वायुसेनेत सामील होतो, जिथे त्याचा भूतकाळ त्याला पुन्हा त्रास देतो. चित्रपट पाहिल्यानंतर काय होते ते तुम्हाला कळेल. हा चित्रपट २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित झाला.
‘तेरे इश्क में’ ओटीटी रिलीज डेट
हा चित्रपट २३ जानेवारी २०२६ रोजी ऑनलाइन प्रदर्शित होत आहे. तुम्ही तो ओटीटी प्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्सवर पाहू शकता. तुम्हाला त्याचे सदस्यता घ्यावी लागेल.
‘तेरे इश्क में’ चा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
या चित्रपटाला प्रेक्षकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला नसला तरी, ९५ कोटी बजेटमध्ये बनवलेल्या या रोमँटिक चित्रपटाने १४८ कोटींपेक्षा जास्त कमाई केली.
धनुष आणि कृतीचे आगामी चित्रपट
धनुषकडे आता D54 आहे. सध्या त्याचे चित्रीकरण सुरू आहे आणि त्याबद्दल फारशी माहिती समोर आलेली नाही. कृती सेनन कडे कॉकटेल 2 हा चित्रपट असून हा चित्रपट २०२६ मध्ये प्रदर्शित होईल.
