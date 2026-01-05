‘Kabhi Khushi Kabhi Gham 2’वर करण जोहरची तयारी सुरू, जाणून घ्या मुख्य कलाकार आणि शूटिंगची अपडेट

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

कभी खुशी कभी गम हा चित्रपट २००१ मध्ये प्रदर्शित झाला आणि या चित्रपटाला प्रचंड प्रेम मिळवले आता या चित्रपटाचा सिक्वेल होणार असल्याची माहिती मिळत आहे

Updated On: Jan 05, 2026 | 05:41 PM
(फोटो सौजन्य -इन्स्टाग्राम)

करण जोहर दिग्दर्शित “कभी खुशी कभी गम” हा चित्रपट २००१ मध्ये प्रदर्शित झाला. यश जोहर निर्मित, ३ तास ​​३० मिनिटांच्या या चित्रपटाला प्रेक्षकांकडून प्रचंड प्रेम मिळाले. आजही त्याची गाणी प्रत्येकाच्या ओठांवर आहेत. आता, वृत्तानुसार, चित्रपटाचा सिक्वेल बनवण्यात येत आहे, जो त्याच्या दिग्दर्शनात पुनरागमनाचा संकेत आहे. या प्रकल्पाची पटकथा अंतिम झाली आहे आणि लवकरच त्याचे शूटिंग सुरू होण्याची शक्यता आहे अशीही चर्चा आहे.

पिंकव्हिलामधील एका वृत्तानुसार, एका सूत्राने उघड केले आहे की रोमँटिक फॅमिली कॉमेडी “रॉकी ​​और रानी की प्रेम कहानी” च्या प्रचंड यशानंतर, करण जोहर त्याच्या पुढच्या चित्रपटासह फॅमिली-ड्रामा शैलीत परतण्याची योजना आखत आहे. असेही म्हटले जात आहे की हा त्याचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा बजेट चित्रपट असेल आणि नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला त्याने पटकथा अंतिम करून लोकांची उत्सुकता आधीच वाढवली आहे.

वृत्तानुसार, धर्मा प्रॉडक्शन्सच्या बॅनरखाली हा चित्रपट मोठ्या प्रमाणात थिएटरमध्ये प्रदर्शित करण्याचे नियोजन आहे. २०२६ च्या मध्यात प्री-प्रॉडक्शन सुरू होण्याची अपेक्षा आहे आणि वर्षाच्या अखेरीस शूटिंग सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.

Punha Ekda Saade Maade Teen: अखेर कुरळे ब्रदर्सच्या आयुष्यात आली ‘ती’? ‘नो लेडीज, नो मॅरेज’ चा मोडला नियम; Teaser रिलीज

‘कभी खुशी कभी गम २’ मधील कलाकार
या चित्रपटात दोन पुरुष आणि दोन महिला कलाकारांचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे. कास्टिंग प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल. धर्मा प्रॉडक्शनचा हा सर्वात मोठा थिएटर रिलीज असेल. त्याचे नाव ‘कभी खुशी कभी गम २’ असेल, परंतु याची पुष्टी झालेली नाही.

‘Beyond The Kerala Story’ चित्रपटाची रिलीज डेट जाहीर, सीक्वेलची कथा आणखी असणार भयानक…

कभी खुशी कभी गम” मध्ये शाहरुख खान, काजोल, हृतिक रोशन, करीना कपूर, अमिताभ बच्चन आणि जया बच्चन यांनी भूमिका केल्या होत्या. १४ डिसेंबर २००१ रोजी प्रदर्शित झालेला हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर ब्लॉकबस्टर ठरला. ४० कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये बनलेला हा चित्रपट १० आठवडे थिएटरमध्ये राहिला. भारतात या चित्रपटाने ७७.२९ कोटींची कमाई केली आणि एकूण ५४.८६ कोटींची कमाई केली. जगभरात या चित्रपटाने ११९.२९ कोटींची कमाई केली.”कभी खुशी कभी गम” मधील तीन पात्रांचा मृत्यू झाला आहे. यामध्ये शशिकला, अचला सचदेव आणि विकास सेठी यांचा समावेश आहे. दरम्यान, काजोलचा मुलगा क्रिश रायचंदची भूमिका करणारा जिब्रान खान मोठा झाला आहे. पूजा शर्माची भूमिका साकारणारी मालविका राज आता विवाहित असून तिला एक मूल आहे.

Published On: Jan 05, 2026 | 05:36 PM

