Punha Ekda Saade Maade Teen: अखेर कुरळे ब्रदर्सच्या आयुष्यात आली ‘ती’? ‘नो लेडीज, नो मॅरेज’ चा मोडला नियम; Teaser रिलीज

‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’ चित्रपटाचा टीझर अखेर रीलीज करण्यात आला आहे. या चित्रपटाची प्रतीक्षा चाहते अनेक वर्षांपासून करत आहेत. आणि अखेर आता चित्रपट लवकरच प्रदर्शित होणार आहे.

Updated On: Jan 05, 2026 | 04:54 PM
‘साडे माडे तीन’ या चित्रपटाचा सीक्वेल आता अखेर प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’ या चित्रपटामध्ये प्रेक्षकांना पुन्हा ती मज्जा ते विनोद अनुभवयाला मिळणार असून, कुरळे ब्रदर्सना भेटता येणार आहे. तसेच नुकतेच या चित्रपटाचे टीझर देखील रिलीज करण्यात आले आहे. ‘नो लेडीज, नो मॅरेज’ कुरळे ब्रदर्सचा हा नियम मोडल्याचे सिनेमामध्ये दिसणार आहे.

कुरळे ब्रदर्ससाठी आयुष्य म्हणजे नियम, शिस्त आणि एक ठाम तत्त्व – ‘नो लेडीज, नो मॅरेज’. ज्यांच्या आयुष्यात स्त्रियांना अजिबात स्थान नाही त्यांच्या आयुष्यात जर एका स्त्रीची एन्ट्री झाली तर? ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’ च्या नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या टीझरमध्ये असंच काहीस पाहायला मिळालेलं आहे. रतन, मदन, चंदन आणि बबन यांच्या आयुष्यात कामिनीची एन्ट्री झालेली दिसून आली आहे. यांच्या आयुष्यात कामिनीच्या येण्याने काय घडेल, हे पाहणे अतिशय रंजक ठरणार आहे. कामिनीच्या येण्याने उडणारी तारांबळ, गोंधळ आणि विनोद यांची धमाल झलक टीझरमध्ये पाहायला मिळाली आहे.

भारतीय मनोरंजन उद्योगात मोठा टर्निंग पॉइंट: युनिव्हर्सल म्युझिक इंडियाची एक्सेल एंटरटेनमेंटमध्ये एंट्री

कामिनीची भूमिका साकारणारी रिंकू राजगुरू या चित्रपटातून कुरळे ब्रदर्सच्या गँगमध्ये सामील होताना दिसणार आहे. शिस्तप्रिय भावंडांमध्ये बिनधास्त कामिनीची एन्ट्री होणं म्हणजे डबल गोंधळ, डबल विनोद यासगळ्यांचा कल्ला पाहायला मिळणार आहे. कठोर स्वभावाचा रतन, विनोदी मदन, निरागस स्वभाव असलेला चंदन या भिन्न स्वभावांच्या भावांसोबत आणि खट्याळ बबन बरोबर तिची केमिस्ट्री कशी जमेल? हे प्रेक्षकांना चित्रपटामध्येच पाहायला मिळणार आहे.

 

रिंकू राजगुरू म्हणाली, “ ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’सारख्या मोठ्या आणि प्रेक्षकांच्या मनात स्थान असलेल्या चित्रपटाच्या सीक्वेलचा भाग होणं हे माझ्यासाठी खूप खास आहे. अशोक सराफ, भरत जाधव, मकरंद अनासपुरे आणि सिद्धार्थ जाधव यांच्यासारख्या दिग्गज कलाकारांसोबत तसेच चित्रपटाचे दिग्दर्शक अंकुश चौधरी यांच्यासोबत काम करताना खूप काही शिकायला मिळालेलं आहे.”

सुशीलकुमार अग्रवाल आणि अल्ट्रा मीडिया ॲण्ड एंटरटेनमेंट प्रस्तुत, उषा काकडे प्रॉडक्शन्स, ईओडी. मीडिया उदाहरणार्थ निर्मित आणि अमेय विनोद खोपकर पिक्चर्स यांच्या सहकार्याने प्रदर्शित होणाऱ्या या चित्रपटाचे दिग्दर्शन अंकुश चौधरी यांनी केले आहे. तसेच उषा काकडे, पुष्कर यावलकर, सुधीर कोलते, स्वाती खोपकर आणि निनाद नंदकुमार बत्तीन हे या चित्रपटाचे निर्माते आहेत. मोहसिन खान, यशराज टिळेकर, सौरभ ललवाणी आणि धनविक एंटरटेनमेंट सहनिर्माते असून स्मिथ पीटर तेलगोटे सहायक निर्माता आहेत.

Happy Patel: खतरनाक जासूस’मध्ये प्रेम आणि गंमतीचा संगम, चित्रपटातील ‘चांटा तेरा’ गाणं रिलीज

अंकुश चौधरी यांची कथा, संदीप दंडवते यांची पटकथा आणि संवाद लेखन केले आहे. तसेच या चित्रपटात अशोक सराफ, भरत जाधव, मकरंद अनासपुरे, सिद्धार्थ जाधव, रिंकू राजगुरू, संकेत पाठक, संजय नार्वेकर आणि समृद्धी केळकर यांच्या प्रमुख भूमिका पाहायला मिळणार आहेत. चित्रपटाचे छायाचित्रण प्रसिद्ध छायाचित्रकार संजय जाधव यांनी केले आहे. येत्या ३० जानेवारीला हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. जो पाहण्यासाठी चाहते खूप उत्सुक आहेत.

Published On: Jan 05, 2026 | 04:54 PM

