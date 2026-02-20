Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Twist In Kriti Sanonrashmika Mandannas Relationship In Cocktail 2 Shahid Kapoor To Play Key Role Story Leaked

‘कॉकटेल 2’मध्ये कृती सेनन-रश्मिका मंदानाच्या नात्यात Twist, शाहीद कपूर निभावणार महत्त्वाची भूमिका; कथा झाली Leak

"कॉकटेल २" ची आतुरतेने वाट पाहत असताना, चित्रपटाच्या कथेबद्दल काही तपशील लीक झाले आहेत.

Updated On: Feb 20, 2026 | 02:39 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

शाहिद कपूरच्या बहुप्रतिक्षित “कॉकटेल २” चित्रपटाचे शूटिंग पूर्ण झाले आहे. तो रश्मिका मंदान्ना आणि कृती सेनन यांच्यासोबत मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. शूटिंग पूर्ण झाल्यानंतर, कृतीने अनेक फोटो शेअर केले आणि निर्माते आणि क्रूचे आभार व्यक्त करताना एक पोस्ट लिहिली. हा चित्रपट २०१२ च्या ब्लॉकबस्टर “कॉकटेल” चा सिक्वेल आहे, ज्यामध्ये दीपिका पदुकोण, डायना पेंटी आणि सैफ अली खान यांनी अभिनय केला होता. परंतु प्रत्येकजण “कॉकटेल २” ची आतुरतेने वाट पाहत असताना, चित्रपटाच्या कथेबद्दल काही तपशील लीक झाले आहेत.

ओसीडी टाईम्समधील एका वृत्तानुसार, “कॉकटेल २” मध्ये कृती सेनन आणि रश्मिका मंदान्ना एका लेस्बियन जोडप्याची भूमिका साकारणार आहेत. शाहिद कपूर या चित्रपटात तिसऱ्या मुख्य भूमिकेत दिसू शकतो. शिवाय, असे म्हटले जात आहे की हा चित्रपट आधुनिक नातेसंबंधांवर एक नवीन दृष्टिकोन सादर करेल, ज्यामध्ये एक मनोरंजक प्रेम त्रिकोण असेल. निर्मात्यांनी चित्रपटाच्या कथेबाबत अद्याप कोणतेही अधिकृत विधान प्रसिद्ध केलेले नाही.

“कॉकटेल २” चे दिग्दर्शक होमी अदजानिया यांनी ३१ जानेवारी रोजी चित्रपटाचे शूटिंग पूर्ण झाल्याची घोषणा केली. त्यांनी इंस्टाग्रामवर सेटवरून एक सुंदर फोटो शेअर केला ज्यामध्ये संपूर्ण टीम शूट पूर्ण झाल्याचा आनंद साजरा करताना दिसत आहे. फोटोमध्ये शाहिद कपूर, रश्मिका मंदान्ना, कृती सेनन आणि होमी अदजानिया केक कापताना दिसत आहेत. फोटोवरील कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे, “चित्रपटाचा शेवट, तुम्हाला खूप आवडतो. खूप मजा आली!”

५० दिवसांचा जल्लोष! ‘क्रांतिज्योती विद्यालय – मराठी माध्यम’चा डबल धमाका; २७ कोटींची कमाई आणि शिवजयंतीचा उत्साह

होमी अदाजानियाने कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे की, “कॉकटेल २ चा शेवट झाला आहे. मी पक्षपाती असू शकतो, पण हा चित्रपट माझ्यासाठी थोडा खास आहे. माझ्या अद्भुत टीम आणि कलाकारांना माझे वेडेपणा सहन केल्याबद्दल खूप खूप प्रेम. तुम्हा सर्वांना खूप प्रेम.” ‘कॉकटेल २’ च्या प्रदर्शनाची तारीख अद्याप अधिकृतपणे जाहीर झालेली नाही, परंतु मिड-डेच्या वृत्तानुसार, निर्मात्यांनी सप्टेंबरमध्ये चित्रपट प्रदर्शित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सिनेमागृहात धमाका केल्यानंतर आता “क्रांतिज्योती विद्यालय मराठी माध्यम” OTT साठी सज्ज; जाणून घ्या कधी होणार प्रदर्शित?

Web Title: Twist in kriti sanonrashmika mandannas relationship in cocktail 2 shahid kapoor to play key role story leaked

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 20, 2026 | 02:39 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

15 वर्षांनंतर शाहरुख खानच्या ‘रावण’चा सिक्वेल? अनुभव सिन्हा आणि SRK पुन्हा एकत्र, दिग्दर्शकांनी केला खुलासा
1

15 वर्षांनंतर शाहरुख खानच्या ‘रावण’चा सिक्वेल? अनुभव सिन्हा आणि SRK पुन्हा एकत्र, दिग्दर्शकांनी केला खुलासा

‘Operation Sindoor’ चित्रपटाबाबत चर्चांना उधाण; दिग्दर्शकाचे स्पष्टीकरण समोर, काय म्हणाले विवेक अग्निहोत्री?
2

‘Operation Sindoor’ चित्रपटाबाबत चर्चांना उधाण; दिग्दर्शकाचे स्पष्टीकरण समोर, काय म्हणाले विवेक अग्निहोत्री?

गोविंदा सेटवर, कार्यक्रमांमध्ये उशिरा का पोहोचतो? प्रसिद्ध संगीतकारानं सांगितला अभिनेत्याचा ‘तो’ किस्सा
3

गोविंदा सेटवर, कार्यक्रमांमध्ये उशिरा का पोहोचतो? प्रसिद्ध संगीतकारानं सांगितला अभिनेत्याचा ‘तो’ किस्सा

दिग्गज मराठी अभिनेत्री काळाच्या पडद्याआड, प्रविणा देशपांडे यांनी 60 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास; ‘तस्करी’ सीरिज ठरली शेवटची
4

दिग्गज मराठी अभिनेत्री काळाच्या पडद्याआड, प्रविणा देशपांडे यांनी 60 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास; ‘तस्करी’ सीरिज ठरली शेवटची

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘कॉकटेल 2’मध्ये कृती सेनन-रश्मिका मंदानाच्या नात्यात Twist, शाहीद कपूर निभावणार महत्त्वाची भूमिका; कथा झाली Leak

‘कॉकटेल 2’मध्ये कृती सेनन-रश्मिका मंदानाच्या नात्यात Twist, शाहीद कपूर निभावणार महत्त्वाची भूमिका; कथा झाली Leak

Feb 20, 2026 | 02:39 PM
रणवीर सिंहला अमेरिकन नंबरवरून मिळाली धमकी; १० कोटींची खंडणी मागणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश

रणवीर सिंहला अमेरिकन नंबरवरून मिळाली धमकी; १० कोटींची खंडणी मागणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश

Feb 20, 2026 | 02:31 PM
Dhanshakti Rajyog 2026: 23 फेब्रुवारीपासून तयार होत आहे धनशक्ती योग, या राशीच्या लोकांवर मंगळ आणि शुक्र ग्रहाचा राहील आशीर्वाद

Dhanshakti Rajyog 2026: 23 फेब्रुवारीपासून तयार होत आहे धनशक्ती योग, या राशीच्या लोकांवर मंगळ आणि शुक्र ग्रहाचा राहील आशीर्वाद

Feb 20, 2026 | 02:30 PM
AI स्पर्धेत Google आघाडीवर! AI मॉडेल Gemini 3.1 Pro ठरणार गेमचेंजर, चुटकीसरशी मिळणार यूजर्सच्या प्रश्नांची उत्तरं…

AI स्पर्धेत Google आघाडीवर! AI मॉडेल Gemini 3.1 Pro ठरणार गेमचेंजर, चुटकीसरशी मिळणार यूजर्सच्या प्रश्नांची उत्तरं…

Feb 20, 2026 | 02:27 PM
Maharashtra Politics: “हा घात की अपघात…”; संजय शिरसाटांचे पवारांच्या विमान अपघातावर भाष्य

Maharashtra Politics: “हा घात की अपघात…”; संजय शिरसाटांचे पवारांच्या विमान अपघातावर भाष्य

Feb 20, 2026 | 02:25 PM
22 वर्षाच्या मुलीची मासिक पाळी झाली बंद, Pregnancy शक्य आहे का? कमी वयात MC न येण्याची कारणं; तज्ज्ञांचे मत

22 वर्षाच्या मुलीची मासिक पाळी झाली बंद, Pregnancy शक्य आहे का? कमी वयात MC न येण्याची कारणं; तज्ज्ञांचे मत

Feb 20, 2026 | 02:22 PM
T20 World Cup 2026 : सामन्यादरम्यान इफ्तारची वेळ झाली…अफगाणिस्तानच्या क्रिकेटपटूने मैदानावरच सोडला उपवास

T20 World Cup 2026 : सामन्यादरम्यान इफ्तारची वेळ झाली…अफगाणिस्तानच्या क्रिकेटपटूने मैदानावरच सोडला उपवास

Feb 20, 2026 | 02:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Feb 19, 2026 | 07:59 PM
Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Feb 19, 2026 | 07:48 PM
Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Feb 19, 2026 | 07:45 PM
राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

Feb 19, 2026 | 07:40 PM
Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Feb 19, 2026 | 07:26 PM
Dhule Crime News : लग्नात दोन गटात तुफान राडा; ३ जणांची निर्घृण हत्या

Dhule Crime News : लग्नात दोन गटात तुफान राडा; ३ जणांची निर्घृण हत्या

Feb 19, 2026 | 07:22 PM
Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Feb 19, 2026 | 03:27 PM