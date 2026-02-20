‘कॉकटेल 2’मध्ये कृती सेनन-रश्मिका मंदानाच्या नात्यात Twist, शाहीद कपूर निभावणार महत्त्वाची भूमिका; कथा झाली Leak

शाहिद कपूरच्या बहुप्रतिक्षित “कॉकटेल २” चित्रपटाचे शूटिंग पूर्ण झाले आहे. तो रश्मिका मंदान्ना आणि कृती सेनन यांच्यासोबत मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. शूटिंग पूर्ण झाल्यानंतर, कृतीने अनेक फोटो शेअर केले आणि निर्माते आणि क्रूचे आभार व्यक्त करताना एक पोस्ट लिहिली. हा चित्रपट २०१२ च्या ब्लॉकबस्टर “कॉकटेल” चा सिक्वेल आहे, ज्यामध्ये दीपिका पदुकोण, डायना पेंटी आणि सैफ अली खान यांनी अभिनय केला होता. परंतु प्रत्येकजण “कॉकटेल २” ची आतुरतेने वाट पाहत असताना, चित्रपटाच्या कथेबद्दल काही तपशील लीक झाले आहेत.
ओसीडी टाईम्समधील एका वृत्तानुसार, “कॉकटेल २” मध्ये कृती सेनन आणि रश्मिका मंदान्ना एका लेस्बियन जोडप्याची भूमिका साकारणार आहेत. शाहिद कपूर या चित्रपटात तिसऱ्या मुख्य भूमिकेत दिसू शकतो. शिवाय, असे म्हटले जात आहे की हा चित्रपट आधुनिक नातेसंबंधांवर एक नवीन दृष्टिकोन सादर करेल, ज्यामध्ये एक मनोरंजक प्रेम त्रिकोण असेल. निर्मात्यांनी चित्रपटाच्या कथेबाबत अद्याप कोणतेही अधिकृत विधान प्रसिद्ध केलेले नाही.
“कॉकटेल २” चे दिग्दर्शक होमी अदजानिया यांनी ३१ जानेवारी रोजी चित्रपटाचे शूटिंग पूर्ण झाल्याची घोषणा केली. त्यांनी इंस्टाग्रामवर सेटवरून एक सुंदर फोटो शेअर केला ज्यामध्ये संपूर्ण टीम शूट पूर्ण झाल्याचा आनंद साजरा करताना दिसत आहे. फोटोमध्ये शाहिद कपूर, रश्मिका मंदान्ना, कृती सेनन आणि होमी अदजानिया केक कापताना दिसत आहेत. फोटोवरील कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे, “चित्रपटाचा शेवट, तुम्हाला खूप आवडतो. खूप मजा आली!”
होमी अदाजानियाने कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे की, “कॉकटेल २ चा शेवट झाला आहे. मी पक्षपाती असू शकतो, पण हा चित्रपट माझ्यासाठी थोडा खास आहे. माझ्या अद्भुत टीम आणि कलाकारांना माझे वेडेपणा सहन केल्याबद्दल खूप खूप प्रेम. तुम्हा सर्वांना खूप प्रेम.” ‘कॉकटेल २’ च्या प्रदर्शनाची तारीख अद्याप अधिकृतपणे जाहीर झालेली नाही, परंतु मिड-डेच्या वृत्तानुसार, निर्मात्यांनी सप्टेंबरमध्ये चित्रपट प्रदर्शित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
