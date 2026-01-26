”तो माणूस माझ्या…”, ६-७ वर्षांची असतानाच वडिलांच्या मित्रानेच केलेलं गैरवर्तन, ‘या’ अभिनेत्रीचा धक्कादायक खुलासा

२००२ मध्ये “सोच” या चित्रपटातून आदिती गोवित्रीकरने बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. त्यानंतर ती “१६ डिसेंबर,” “पहेली,” आणि “दे दाना दान” सारख्या चित्रपटांमध्ये दिसली. “बिग बॉस ३” आणि “खतरों के खिलाडी” सारख्या टीव्ही शोमध्ये दिसणारी आदिती २००१ मध्ये “मिसेस वर्ल्ड” हा किताब जिंकली आणि हा किताब जिंकणारी ती पहिली भारतीय महिला ठरली. पनवेलमध्ये जन्मलेल्या ४९ वर्षीय अभिनेत्रीने अलीकडेच एका मुलाखतीत खुलासा केला की २००१ मध्ये मिस वर्ल्ड आणि मिस युनिव्हर्सचा किताब जिंकलेल्या प्रियांका चोप्रा आणि लारा दत्ता यांना जास्त प्रसिद्धी आणि संधी मिळाल्यामुळे तिला इंडस्ट्रीत खूप वाईट वाटले. अदितीच्या बाबतीत असे नव्हते. आता, कोवळ्या वयात, तिने आयुष्यभर मानसिक आघात सहन करणाऱ्या कठीण अनुभवांबद्दल उघडपणे सांगितले आहे. सार्वजनिक वाहतुकीत अयोग्यरित्या स्पर्श केल्याच्या कथा तिने धैर्याने शेअर केल्या. तिने उघड केले की तिच्या वडिलांच्या एका मित्राने एकदा तिच्यावर अश्लील हल्ला केला होता.
“खरं सांगायचं तर, जर तुम्ही मला सुरक्षिततेबद्दल विचारलं तर, पनवेलमध्ये माझ्यापेक्षा जास्त त्रासदायक घटना घडल्या. तिथे मला काही खूप वाईट अनुभव आले आणि ते समजून घेण्यासाठी मला बराच वेळ लागला,” अदितीने हॉटरफ्लायला सांगितले.
अदिती गोवित्रीकर आठवते की ती अवघ्या सहा-सात वर्षांची असताना तिच्या वडिलांच्या मित्रानेही तिचा छळ केला. नंतर, जेव्हा ती शिक्षणासाठी मुंबईला जाऊ लागली, तेव्हा मुली म्हणून सुरक्षिततेची चिंता निर्माण झाली. ती म्हणते, “मी बारावीत अग्रवालच्या वर्गांसाठी दादरला येत असे. त्यावेळी लोकल ट्रेन माझ्यासाठी पर्याय नव्हत्या, म्हणून मी बसने प्रवास करायचे. मी ते सर्व केले आहे. सार्वजनिक वाहतूक तुम्हाला जगायला शिकवते.”
अभिनेत्री पुढे म्हणाली की, लहान वयात, अशा वातावरणात, तुम्हाला स्वतःचे संरक्षण करण्याचे मार्ग सापडतात. तिने स्पष्ट केले, “माझ्याकडे दोन्ही बाजूंना खूप मोठ्या पिशव्या असायच्या. आत, मी हार्डबोर्ड पुस्तके ठेवायचे आणि त्यांना ढालसारखे धरायचे. ते माझे संरक्षण होते. जर मला जागा मिळाली तर मी दोन्ही बाजूला एक पिशवी ठेवायचो जेणेकरून कोणीही मला स्पर्श करू नये.”
अदिती गोवित्रीकर कबूल करते की मुली आणि महिलांवर अत्याचार बहुतेकदा तिच्या ओळखीच्या लोकांकडूनच केले जातात. ती म्हणते, “माझ्या बाबतीत, एका घटनेत माझ्या ओळखीच्या कुटुंबातील एका सदस्याचा समावेश होता. तेव्हा मी लहान होते. नंतर एके दिवशी बाजारात घडलेल्या दुसऱ्या घटनेने मला हादरवून टाकले. काय घडले आहे हे पूर्णपणे समजण्यासाठी मी खूप लहान होते. तुम्हाला फक्त अपमान वाटतो. चुकीचे. ती भावना भयानक आहे आणि ती कधीही बरी होत नाही.”
