१८ वर्षांनंतर मोठ्या पडद्यावर हे दोन सुपरस्टार एकत्र झळकणार, करण जोहरने शेअर केला ‘Patriot’ चा नवा लूक, रिलीज डेट जाहीर

दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज अभिनेते मोहनलाल, मामूटी आणि नयनतारा त्यांच्या आगामी “पॅट्रियट” चित्रपटामुळे चर्चेत आहेत. २५ जानेवारी रोजी चित्रपटाचे पोस्टर रिलीज झाले होते, त्या दरम्यान मामूटी आणि मोहनलाल यांनी एकमेकांचे पोस्टर सोशल मीडियावर शेअर केले होते. तथापि, चित्रपटाचा प्रकार लक्षात घेऊन, निर्मात्यांनी प्रजासत्ताक दिनी “पॅट्रियट” चा एक नवीन लूक शेअर केला. नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या या पोस्टरमध्ये मामूटीचा चेहरा अर्धाच दिसतो, परंतु त्याच्या चेहऱ्यावरील सस्पेन्स स्पष्टपणे दिसतो. निर्मात्यांनी चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख देखील जाहीर केली आहे.
पॅट्रियट” चित्रपटाच्या नवीन पोस्टरमध्ये पद्मभूषण पुरस्कार विजेते मामूटी एका तीव्र लूकमध्ये दिसत आहे, फक्त त्याचे डोळे दिसत आहे. मध्यभागी मोहनलाल दिसत आहे, त्यानंतर फहाद फासिल आहे आणि साडी परिधान केलेली नयनतारा गंभीर लूकमध्ये उभी आहे. पोस्टरच्या दुसऱ्या भागात आणखी दोन कलाकार आहेत. पोस्टरच्या पार्श्वभूमीत आणि मामूटीचा हातात एक उपकरण असल्याने चाहते असा अंदाज लावत आहेत की चित्रपटात नवीन तंत्रज्ञान आणि सस्पेन्सचा एक डॅश असेल.
बॉलिवूड चित्रपट निर्माता करण जोहर याने प्रजासत्ताक दिनी चित्रपट ‘पॅट्रियट’ चा पोस्ट शेअर करत लिहिले, “कोड तोडण्यात आला आहे. आणि ही गोष्ट सांगताना मी खूपच उत्साहित आहे…”
त्याच पोस्टला शेअर करत ममूटी याने लिहिले, “या प्रजासत्ताक दिनी, धाडसी आवाजांच्या आत्म्याला अधिक बळ देत आहोत.”
महत्त्वाचं म्हणजे, या चित्रपटात ममूटी आणि मोहनलाल सुमारे १८ वर्षांनंतर पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर एकत्र दिसणार आहेत, त्यामुळे चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे.मामूटी आणि मोहनलाल यांच्या “पॅट्रियट” चित्रपटाचे नवीन पोस्टर रिलीज करताना, निर्मात्यांनी त्याची जगभरातील रिलीज तारीख देखील जाहीर केली आहे. मल्टीस्टारर “पॅट्रियट” हा चित्रपट २३ एप्रिल २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख जाणून घेतल्याने चाहत्यांमध्ये आणखी उत्साह निर्माण झाला आहे.
