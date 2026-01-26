रणवीर सिंहचा ‘Dhurandhar’ आता OTTवर, कधी आणि कुठे पाहता येईल? जाणून घ्या

रणवीर सिंगचा स्पाय-थ्रिलर चित्रपट “धुरंधर” ५० दिवस पूर्ण केल्यानंतरही बॉक्स ऑफिसवर मजबूत आहे. या चित्रपटाने भारतात आधीच ८०० कोटींपेक्षा जास्त कमाई केली आहे. जागतिक स्तरावरही, तो सातत्याने चांगली कमाई करत आहे. आता, प्रेक्षक चित्रपटाच्या ओटीटी रिलीजची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. “धुरंधर” च्या ओटीटी रिलीज तारखेबद्दल नवीन माहिती काय आहे आणि तो कधी प्रदर्शित होऊ शकतो?
थिएटरमध्ये प्रभावी कमाई केल्यानंतर, “धुरंधर” आता ओटीटी रिलीजसाठी सज्ज आहे. रिपोर्ट्सनुसार, “धुरंधर” ३० जानेवारीपासून ओटीटी प्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्सवर उपलब्ध होईल. अनेक चाहते चित्रपटाच्या ओटीटी रिलीजची आतुरतेने वाट पाहत होते. पण आता, ३० जानेवारीच्या रिलीजची तारीख जाहीर झाल्याने, चाहते खूप उत्सुक आहेत.
सॅकनिल्कच्या मते, “धुरंधर” ने भारतीय बॉक्स ऑफिसवर आतापर्यंत ₹८३३.४० कोटींची कमाई केली आहे. शिवाय, चित्रपटाचा जगभरातील संग्रह ₹१,२९४ कोटींपेक्षा जास्त झाला आहे. शिवाय, “धुरंधर” हा २०२५ मधील सर्वाधिक कमाई करणारा भारतीय चित्रपट ठरला आहे. जगभरात ₹१,००० कोटींपेक्षा जास्त कमाई करणारा हा चौथा बॉलिवूड चित्रपट ठरला आहे.
“धुरंधर” हा आता भारतातील सर्वाधिक कमाई करणारा हिंदी चित्रपट बनला आहे. त्याने मूळ तेलुगूमध्ये बनवलेल्या “पुष्पा २” ला मागे टाकून हे यश मिळवले, परंतु त्याच्या आयुष्यभराच्या कमाईच्या १२३४.१० कोटींपैकी, त्याने त्याच्या हिंदी डब केलेल्या आवृत्तीतून सर्वाधिक ८१२.१४ कोटी कमावले. “धुरंधर” ने त्याला मागे टाकले आहे, परंतु तरीही तो देशातील सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या भारतीय चित्रपटांच्या यादीत चौथ्या क्रमांकावर आहे.
काय आहे ‘धुरंधर’ची कथा?
‘धुरंधर’ ही पाकिस्तानमध्ये घुसखोरी करून स्वतःचे साम्राज्य उद्ध्वस्त करण्याची कथा आहे. ती अशा प्रकारे बनवली गेली आहे की प्रेक्षक साडेतीन तास चित्रपटात मग्न राहतील. रणवीर सिंग एका भारतीय रॉ एजंटची भूमिका करताना दिसला आहे जो हमजा अली मजारीच्या वेशात पाकिस्तानात प्रवेश करतो. हमजा लवकरच पाकिस्तानच्या राजकारणात एक महत्त्वाचा व्यक्तिमत्व बनतो. अक्षय खन्ना पाकिस्तानी प्रदेशातील लियारी येथील रहमान डाकूच्या भूमिकेत दिसला आहे. अक्षयने या चित्रपटात नकारात्मक भूमिका साकारली असली तरी, त्याचे गांभीर्य पुन्हा एकदा प्रेक्षकांना भावले आहे. आणि चाहत्यांना त्याचा अभिनय खूप आवडला आहे.
