Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Kiara Adwani : आधी संमती पण आता अभिनेत्रीचे बदलले मन? Toxic सिनेमातील Intimate Seen बदलण्याची मागणी!

Toxic: The Fairytale For Grown Ups चित्रपटातील इंटिमेट सीनवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. कियारा अडवाणी सुरुवातीला संमती देऊन सीन शूट केले होते.

Updated On: May 03, 2026 | 09:05 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
  • Kiara Adwani सिनेमासाठी Intimate seen देण्यास तयार होती
  • संमती आणि कम्फर्ट लक्षात घेऊन पुढे शूट करण्यात आले
  • On Screen पाहिला तेव्हा तिची मत बदलली असल्याचे दिसून येत आहे
Toxic: The Fairytale For Grown Ups या बहुचर्चित चित्रपटाभोवती नवा वाद निर्माण झाला असून, अभिनेत्री Kiara Adwani च्या मागणीवरून चर्चेला उधाण आले आहे. या सिनेमात मुख्य भूमिकेत Rocking Star Yash आणि Kiara Adwani झळकणार आहे. Toxic चा अधिकृत ट्रेलर प्रदर्शित होताच सिनेमा पाहण्यासाठी सिनेचाहते उत्सुक झाले आहेत. या Trailer मध्ये दाखवण्यात आलेले Visuals पाहून सिनेचाहत्यांना सिनेमाची ओढ लागली आहे. सिनेमात दाखवण्यात आलेले इंटिमेट सीन, नव्या वादाला कारणीभूत ठरत आहेत.

Bhor Nasrapur : “65 वर्षांचा आहे म्हणून काय…” मराठी सिनेविश्वातून पुणे प्रकरणावर हल्लाबोल!

सिनेमाच्या शूटिंगदरम्यान Kiara Adwani सिनेमासाठी Intimate seen देण्यास तयार होती. तिची संमती आणि कम्फर्ट लक्षात घेऊन पुढे शूट करण्यात आले. पण जेव्हा Kiara ने Toxic On Screen पाहिला तेव्हा तिची मत बदलली असल्याचे दिसून येत आहे. Shooting दरम्यान जरी तिच्या Comfort ची काळजी घेतली गेली असली तर On Screen सादरीकरणावर अभिनेत्री नाराज आहे. प्रेक्षकांना ते सगळं कसं दिसेल याचा विचार करिता तिने सहकलाकार यश आणि दिग्दर्शक गीतू मोहनदासशी याबाबत चर्चा केली आहे. तसेच त्यात बदल करण्याची किंवा त्याची वेळ कमी करण्याची मागणी केली आहे.

दरम्यान, ‘Toxic: The Fairytale For Grown Ups’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाबाबतही बदल झाले आहेत. सुरुवातीला 19 मार्च रोजी रिलीज होणार असलेला हा सिनेमा नंतर 4 जूनपर्यंत पुढे ढकलण्यात आला. मात्र, आता पुन्हा एकदा त्याच्या रिलीजमध्ये विलंब झाला आहे. निर्मात्यांच्या मते, जागतिक स्तरावर अधिक व्यापक आणि प्रभावी रिलीज करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

International Laughter Day : स्टँडअप कॉमेडी आणि त्यामागची रंगत! मंदार भिडेने सांगितले हास्याचे महत्व

या चित्रपटात कियारा अडवाणी आणि यश यांच्यासोबत नयनतारा, हुमा कुरेशी, रुक्मिणी वसंत आणि तारा सुतारिया यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका आहेत. मोठ्या स्टारकास्टमुळे आणि भव्य निर्मितीमुळे हा चित्रपट आधीपासूनच चर्चेत आहे. एकंदरीत, ‘Toxic’ हा चित्रपट रिलीजपूर्वीच वाद आणि चर्चांमुळे चर्चेचा विषय ठरत आहे. Kiara Adwani ने तिच्या या मागणीबाबत अद्याप अधिकृत प्रतिकिया नोंदवली नाही. दरम्यान, इंटिमेट सीनबाबतची ही चर्चा कितपत खरी आहे, हे अधिकृत विधान आल्यानंतरच स्पष्ट होईल. मात्र, या सगळ्या घडामोडींमुळे प्रेक्षकांची उत्सुकता आणखी वाढली आहे, हे नक्की.

Web Title: Kiara advani requested to filmmakers of toxic to cut intimate seen with yash

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 03, 2026 | 09:05 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मराठी इतिहासकार गोविंद सखाराम सरदेसाई यांची जयंती; जाणून घ्या १७ मे चा इतिहास

मराठी इतिहासकार गोविंद सखाराम सरदेसाई यांची जयंती; जाणून घ्या १७ मे चा इतिहास

May 17, 2026 | 08:42 AM
Chandrapur News: एसटी आगारातील वातावरण तापले; कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट, प्रवासी सेवांवर परिणाम होण्याची भीती

Chandrapur News: एसटी आगारातील वातावरण तापले; कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट, प्रवासी सेवांवर परिणाम होण्याची भीती

May 17, 2026 | 08:33 AM
World Hypertension Day: तुमच्या शरीरात लपून बसलाय ‘हा’ सायलेंट किलर; वेळीच ओळखा, नाहीतर थेट हृदयावर होईल हल्ला

World Hypertension Day: तुमच्या शरीरात लपून बसलाय ‘हा’ सायलेंट किलर; वेळीच ओळखा, नाहीतर थेट हृदयावर होईल हल्ला

May 17, 2026 | 08:30 AM
माझं स्वप्नातलं मंदिर, 40 वर्षांत व्यक्तीने एकट्याने बनवलं हुबेहूब Dream Temple; कुठे आहे ते जाणून घ्या

माझं स्वप्नातलं मंदिर, 40 वर्षांत व्यक्तीने एकट्याने बनवलं हुबेहूब Dream Temple; कुठे आहे ते जाणून घ्या

May 17, 2026 | 08:30 AM
Numberlogy: अधिक महिन्याच्या सुरुवातीला या मुलांकाच्या लोकांना होईल अपेक्षित फायदा

Numberlogy: अधिक महिन्याच्या सुरुवातीला या मुलांकाच्या लोकांना होईल अपेक्षित फायदा

May 17, 2026 | 08:30 AM
Sangli Crime: सांगलीत खळबळ! मंदिरात दर्शनासाठी गेलेल्या शिक्षणतज्ज्ञाचा रक्ताच्या थारोळ्यात आढळला मृतदेह

Sangli Crime: सांगलीत खळबळ! मंदिरात दर्शनासाठी गेलेल्या शिक्षणतज्ज्ञाचा रक्ताच्या थारोळ्यात आढळला मृतदेह

May 17, 2026 | 08:26 AM
PM Modi : भारताचा सर्वात मोठा सांस्कृतिक विजय! नेदरलँड्सने PM मोदींना परत केला 1000 वर्षांनंतर चोळ साम्राज्याचा ‘हा’ अमूल्य ठेवा

PM Modi : भारताचा सर्वात मोठा सांस्कृतिक विजय! नेदरलँड्सने PM मोदींना परत केला 1000 वर्षांनंतर चोळ साम्राज्याचा ‘हा’ अमूल्य ठेवा

May 17, 2026 | 08:26 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM