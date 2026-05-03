  • Mandar Bhide Spoke About The Importance Of Laughter International Laughter Day

International Laughter Day : स्टँडअप कॉमेडी आणि त्यामागची रंगत! मंदार भिडेने सांगितले हास्याचे महत्व

International Laughter Day : जागतिक जागतिक हास्य दिन निमित्ताने मंदार भिडे यांनी हास्याचं महत्त्व अधोरेखित केलं. स्टँडअप कॉमेडीमध्ये लोकांना हसवणं सोपं नसून त्यामागे मोठी मेहनत लागते, असं त्यांनी सांगितलं.

Updated On: May 03, 2026 | 05:44 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

International Laughter Day : जागतिक जागतिक हास्य दिन निमित्ताने स्टँडअप कॉमेडीच्या दुनियेत स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करणारे मंदार भिडे यांनी हास्याच्या महत्त्वावर मनमोकळेपणाने भाष्य केले आहे. सध्या स्टँडअप कॉमेडी हा प्रकार प्रचंड लोकप्रिय होत असून विविध भाषांतील कलाकार आपल्या खास शैलीतून प्रेक्षकांचे मनोरंजन करताना दिसतात. मात्र, लोकांना हसवणे हे दिसते तितके सोपे नसून त्यामागे मोठी मेहनत, निरीक्षणशक्ती आणि टाइमिंग लागते, असे मंदार सांगतात.

मंदार भिडे म्हणतात, “हास्य हा प्रत्येकाच्या आयुष्यातील अविभाज्य भाग आहे. माझ्यासाठी तर हास्याला खूप महत्त्व आहे. लोकांना रडवणं सोपं असतं, पण त्यांना मनापासून हसवणं खूप कठीण काम आहे.” त्यांच्या मते, प्रेक्षक काही काळासाठी का होईना, पण आपले दुःख, ताण-तणाव विसरून हसतात, हेच त्यांच्या कामाचं खरं यश आहे. “देवाच्या कृपेने मला लोकांना हसवण्याची संधी मिळाली, हे माझं भाग्य आहे,” असेही ते नमूद करतात.

कॉर्पोरेट क्षेत्रातील चांगल्या पगाराची नोकरी सोडून पूर्णवेळ कॉमेडी करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला, जो सुरुवातीला धाडसी वाटला. पण आज त्यांच्या शोला मिळणारी हाऊसफुल्ल गर्दी हा त्यांच्या मेहनतीचा पुरावा आहे. त्यांच्या मते, स्टेजवर उभं राहून लोकांना सतत गुंतवून ठेवणं, त्यांना हसवत ठेवणं आणि त्याच वेळी स्वतःची वेगळी शैली जपणं हे खूप आव्हानात्मक असतं.

हास्य ही केवळ भावना नसून ती एक कला आहे, जी लोकांना जोडते. अनेक स्टँडअप कॉमेडियननी ही कला उत्तमरीत्या सादर केली आहे आणि समाजातील ताणतणाव कमी करण्यास हातभार लावला आहे. त्यामुळेच आजच्या धावपळीच्या जीवनात हास्याचे महत्त्व अधिक वाढले आहे.

