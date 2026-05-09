Powerful Engine, शानदार फीचर्स आणि बरंच काही…, Honda भारतात प्रीमियम स्कूटर लाँचच्या तयारीत

या क्रेझला फॉलो करत Honda कंपनीने आपली आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लोकप्रिय असलेली ‘Honda Airblade ही स्कूटर भारतात पेटंट करून घेतली आहे. भविष्यात कंपनी ही स्कूटर भारतीय बाजारपेठेत सादर करू शकते, अशी चर्चा सध्या सर्वत्र सुरू आहे.पण या स्कूटरच्या लाँचिंगबाबत कंपनीकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. अनेकदा केवळ डिझाइनच्या संरक्षणासाठी पेटंट दाखल केले जात असले, तरीही अशा प्रकारच्या कृतीमुळे भविष्यात ती स्कूटर लाँच होण्याची शक्यता निश्चितच बळावते.
Honda Airblade ही स्कूटर सध्या अनेक आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध आहे आणि तिथे तिला प्रचंड लोकप्रियता लाभली आहे. आपल्या स्पोर्टी लूक, शक्तिशाली इंजिन आणि आधुनिक वैशिष्ट्यांमुळे ही स्कूटर तरुणाईमध्ये विशेष पसंतीस उतरली आहे. तिची रचना standard स्कूटरपेक्षा पूर्णपणे वेगळी असून, ती अधिकच aggressive दिसते. या स्कूटरमध्ये सुस्पष्ट आणि रेखीव बॉडी पॅनेल्स, हवेचा रोध कमी करणारी पुढील रचना आणि स्टायलिश LED हेडलाईट्स यांचा समावेश आहे; या सर्व घटकांमुळे तिला एक ‘प्रीमियम’ अनुभव देते.
इंजिनच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत उपलब्ध असलेल्या मॉडेल्समध्ये साधारणपणे १५० cc ते १६० cc क्षमतेचे इंजिन देण्यात आलं आहे. हे इंजिन केवळ शहरातील वाहतुकीतून मार्ग काढण्यासाठीच नव्हे, तर लांब पल्ल्याचा प्रवास आणि महामार्गावरील प्रवासासाठीही अत्यंत आदर्श मानले जाते. नेहमीच्या स्कूटर्सच्या तुलनेत हे इंजिन लक्षणीयरीत्या अधिक शक्तिशाली आहे; ज्यामुळे या स्कूटरला acceleration आणि अत्यंत सुरळीत मिळते.
features बाबतीतही ही स्कूटर बऱ्याच प्रगत मानली जाते. यामध्ये पूर्णपणे डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, स्मार्ट की सिस्टीम, सीटखालील प्रशस्त storage, USB चार्जिंग पोर्ट आणि आधुनिक ब्रेकिंग सिस्टीम यांसारखी वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत. काही आंतरराष्ट्रीय मॉडेल्समध्ये ABS आणि ‘स्मार्ट स्टार्ट’ तंत्रज्ञान यांसारखी अतिरिक्त वैशिष्ट्येही उपलब्ध आहेत. नेमक्या याच कारणामुळे, या स्कूटरकडे केवळ एक सामान्य स्कूटर म्हणून न पाहता, एक ‘प्रीमियम अर्बन स्कूटर’ म्हणून पाहिले जाते.
जर हे मॉडेल भारतात सादर केले गेले, तर ते देशातील ‘प्रीमियम स्कूटर segment मध्ये स्पर्धा करेल. सध्या भारतीय बाजारपेठेत १२५ cc आणि १६० cc क्षमतेच्या स्कूटर्सची लोकप्रियता वेगाने वाढत आहे; त्यामुळे, कंपनी ही स्कूटर प्रामुख्याने तरुण ग्राहकांना डोळ्यांसमोर ठेवून बाजारात आणण्याची शक्यता आहे.