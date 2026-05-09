Powerful Engine, शानदार फीचर्स आणि बरंच काही…, Honda भारतात प्रीमियम स्कूटर लाँचच्या तयारीत

भारतातील ऑटोमोबाईल सेक्टर वेगाने वाढत आहे त्यात स्कूटरचही मार्केट चांगलाच जोर धरत आहे. उत्पादकांनी आता केवळ मूलभूत मायलेज मॉडेल्सवर लक्ष केंद्रित न करता आता स्टायलिश आणि प्रीमियम मॉडेल्स मार्केटमध्ये आणत आहे.

Updated On: May 09, 2026 | 07:53 PM
  • Honda Airblade ही स्कूटर भारतात पेटंट
  • आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध
  • ‘प्रीमियम स्कूटर segment मध्ये स्पर्धा
Honda Airblade: भारतातील ऑटोमोबाईल सेक्टर वेगाने वाढत आहे त्यात स्कूटरचही मार्केट चांगलाच जोर धरत आहे. त्यामुळे उत्पादकांनी आता केवळ मूलभूत आणि मायलेज-केंद्रित मॉडेल्सवर लक्ष केंद्रित करण्यापलीकडे जाऊन, आता स्टायलिश आणि प्रीमियम मॉडेल्सना प्राधान्य देण्यास सुरुवात केली आहे. विशेषतः, स्पोर्टी डिझाइन आणि प्रगत वैशिष्ट्ये असलेल्या स्कूटर्सची मागणी तरुणाईमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे तशाच प्रकारच्या डिझाईन आणि फीचर्स देण्याऱ्या स्कूटर्स मार्केटमध्ये हवा करत आहेत.

या क्रेझला फॉलो करत Honda कंपनीने आपली आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लोकप्रिय असलेली ‘Honda Airblade ही स्कूटर भारतात पेटंट करून घेतली आहे. भविष्यात कंपनी ही स्कूटर भारतीय बाजारपेठेत सादर करू शकते, अशी चर्चा सध्या सर्वत्र सुरू आहे.पण या स्कूटरच्या लाँचिंगबाबत कंपनीकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. अनेकदा केवळ डिझाइनच्या संरक्षणासाठी पेटंट दाखल केले जात असले, तरीही अशा प्रकारच्या कृतीमुळे भविष्यात ती स्कूटर लाँच होण्याची शक्यता निश्चितच बळावते.

Honda Airblade ही स्कूटर सध्या अनेक आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध आहे आणि तिथे तिला प्रचंड लोकप्रियता लाभली आहे. आपल्या स्पोर्टी लूक, शक्तिशाली इंजिन आणि आधुनिक वैशिष्ट्यांमुळे ही स्कूटर तरुणाईमध्ये विशेष पसंतीस उतरली आहे. तिची रचना standard स्कूटरपेक्षा पूर्णपणे वेगळी असून, ती अधिकच aggressive दिसते. या स्कूटरमध्ये सुस्पष्ट आणि रेखीव बॉडी पॅनेल्स, हवेचा रोध कमी करणारी पुढील रचना आणि स्टायलिश LED हेडलाईट्स यांचा समावेश आहे; या सर्व घटकांमुळे तिला एक ‘प्रीमियम’ अनुभव देते.

इंजिनच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत उपलब्ध असलेल्या मॉडेल्समध्ये साधारणपणे १५० cc ते १६० cc क्षमतेचे इंजिन देण्यात आलं आहे. हे इंजिन केवळ शहरातील वाहतुकीतून मार्ग काढण्यासाठीच नव्हे, तर लांब पल्ल्याचा प्रवास आणि महामार्गावरील प्रवासासाठीही अत्यंत आदर्श मानले जाते. नेहमीच्या स्कूटर्सच्या तुलनेत हे इंजिन लक्षणीयरीत्या अधिक शक्तिशाली आहे; ज्यामुळे या स्कूटरला acceleration आणि अत्यंत सुरळीत मिळते.

features बाबतीतही ही स्कूटर बऱ्याच प्रगत मानली जाते. यामध्ये पूर्णपणे डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, स्मार्ट की सिस्टीम, सीटखालील प्रशस्त storage, USB चार्जिंग पोर्ट आणि आधुनिक ब्रेकिंग सिस्टीम यांसारखी वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत. काही आंतरराष्ट्रीय मॉडेल्समध्ये ABS आणि ‘स्मार्ट स्टार्ट’ तंत्रज्ञान यांसारखी अतिरिक्त वैशिष्ट्येही उपलब्ध आहेत. नेमक्या याच कारणामुळे, या स्कूटरकडे केवळ एक सामान्य स्कूटर म्हणून न पाहता, एक ‘प्रीमियम अर्बन स्कूटर’ म्हणून पाहिले जाते.

जर हे मॉडेल भारतात सादर केले गेले, तर ते देशातील ‘प्रीमियम स्कूटर segment मध्ये स्पर्धा करेल. सध्या भारतीय बाजारपेठेत १२५ cc आणि १६० cc क्षमतेच्या स्कूटर्सची लोकप्रियता वेगाने वाढत आहे; त्यामुळे, कंपनी ही स्कूटर प्रामुख्याने तरुण ग्राहकांना डोळ्यांसमोर ठेवून बाजारात आणण्याची शक्यता आहे.

Published On: May 09, 2026 | 07:53 PM

Rahu Gochar 2026: मे महिन्याच्या अखेरीस राहू बदलणार आपली चाल, पुढील दोन महिने या राशींचे लोक होतील मालामाल

IIT DELHI: इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! आयआयटी बॉम्बेला मागे टाकत 'या' संस्थेने पटकावले देशात अव्वल स्थान….

Putin In China : 'आधी ट्रम्प, आता पुतिन!' चीनच्या दारात जगातील सर्वात शक्तिशाली नेत्यांची रांग; काय आहे जिनपिंग यांचा गेम प्लॅन?

India Netherlands Deals : सेमीकंडक्टर ते हरित उर्जा…, भारत-नेदरलँड्समध्ये १७ सामंजस्य करार; द्विपक्षीय संबंधांना नवी दिशा मिळणार

Bhimashankar Temple : मंदिर बंदीचा व्यावसायिकांना फटका; साडेतीन महिन्यांपासून अर्थचक्र ठप्प

Guerrilla Warfare: 'प्राण देऊ, पण झुकणार नाही!' अमेरिकन CIA प्रमुखांच्या गुप्त भेटीनंतर 'हा' देश थेट युद्धभूमीसाठी सज्ज

घरचे तज्ज्ञ असताना सल्लागार कशाला? पुणे महापालिकेत 30 हून अधिक सल्लागारांवर 32 कोटींहून अधिक खर्च

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी 'शिव आपात सेना' सज्ज

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

