कोणत्या स्मार्टफोन ब्रँडची काय खासियत? iPhone ते OnePlus पर्यंत वाचा सर्वकाही

प्रत्येक स्मार्टफोन ब्रँडची एक वेगळी खासियत असते. जसे iPhone ची सिक्योरिटी तर काही स्मार्टफोन त्यांच्या कॅमेरा क्वालिटीसाठी ओळखले जातात. अशाच काही स्मार्टफोन्सबद्दल आता आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

Updated On: May 09, 2026 | 07:46 PM
  • iPhone प्रीमियम डिझाईन, सिक्योरिटी आणि कॅमेरा क्वालिटीसाठी प्रसिद्ध आहे.
  • Samsung स्मार्टफोन दमदार डिस्प्ले आणि बॅटरीसाठी ओळखले जातात.
  • OnePlus, Xiaomi, Vivo आणि Realme कमी किंमतीत खास फीचर्स ऑफर करतात.
आजच्या काळात स्मार्टफोन केवळ फोन करण्यासाठी किंवा मॅसेज करण्यासाठी नाही तर असंख्य कामांसाठी वापरला जात आहे. स्मार्टफोन आपल्या रोजच्या जीवनातील एक महत्त्वपूर्ण भाग बनला आहे. वेगवेगळ्या कंपन्या त्यांच्या स्मार्टफोनमध्ये वेगळे आणि खास फीचर्स ऑफर करत असतात. त्यामुळे स्मार्टफोन खरेदी करताना यूजर्सकडे बरेच पर्याय असतात. काही प्रमुख कंपन्याचे स्मार्टफोन कोणत्या वैशिष्ट्यांसाठी लोकप्रिय आहेत, याबाबत आता जाणून घेऊया.

अ‍ॅपलचा आयफोन

सर्वात पहिल्यांदा टेकजायंट कंपनी अ‍ॅपलच्या आयफोनबद्दल जाणून घेऊया. आयफोन त्याच्या प्रीमियम डिझाईन, मजबूत सिक्योरिटी आणि स्मूथ परफॉर्मंससाठी ओळखला जातो. आयफोनमधील आओएस ऑपरेटिंग सिस्टिम अतिशय सोपी आणि सुरक्षित असते. याशिवाय आयफोनची कॅमेरा क्वालिटी देखील अतिशय उत्तम आहे, ज्यामुळे फोटो आणि व्हिडीओला प्रोफेशनल लुक मिळतो.

सॅमसंग स्मार्टफोन

सॅमसंग स्मार्टफोनचा डिस्प्ले अतिशय लोकप्रिय आहे. याची अमोलेड स्क्रीन अतिशय ब्राईट आणि कलरफुल असतात. याशिवाय, सॅमसंग स्मार्टफोनमधील कॅमेरा आणि बॅटरी देखील दमदार असते. टेक कंपनी सॅमसंग बजेट किंमतीपासून प्रीमियम रेंजपर्यंत विविध सेगमेंटमधील फोन लाँच करत असते.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

शाओमी स्मार्टफोन

शाओमी स्मार्टफोन कमी किंमतीत जास्त फिचर्स देण्यासाठी ओळखले जातात. शाओमी कंपनीच्या स्मार्टफोनमध्ये दमदार प्रोसेसर, मोठी बॅटरी आणि उत्तम कॅमेरा दिला जातो. जे लोक कमी बजेटमध्ये पॉवरफुल स्मार्टफोन शोधत असतात त्यांच्यासाठी कंपनी सतत नवीन स्मार्टफोन लाँच करत असते.

वनप्लस स्मार्टफोन

वनप्लस स्मार्टफोन त्यांच्या वेगवान आणि स्मूथ परफॉर्मन्ससाठी ओळखले जातात. या फोनमधे OxygenOS ऑफर केला जातो, जो क्लीन आणि यूजर-फ्रेंडली असतो. याशिवाय वनप्लस स्मार्टफोनमध्ये फास्ट चार्जिंग आणि चांगली बिल्ड क्वालिटी देखील मिळते.

रिअलमी स्मार्टफोन

रिअलमी स्मार्टफोन देखील इतर कंपन्याप्रमाणे वेगाने लोकप्रिय आहेत. रिअलमी स्मार्टफोनमध्ये स्टाइलिश डिझाईन, चांगला कॅमेरा आणि पॉवरफुल बॅटरी दिली जाते. हा टेक ब्रँड विशेषतः तरुणांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्यांचे प्रोडक्ट्स डिझाईन करतो.

विवो आणि ओप्पो

विवो आणि ओप्पो या दोन्ही टेक कंपन्याचे स्मार्टफोन कॅमेऱ्यासाठी ओळखले जातात. या फोनमधे उत्तम सेल्फी कॅमेरा, AI फीचर्स आणि स्लिम डिझाईन दिले जाते. याच फिचर्समुळे युजर्स अगदी सहज आकर्षित होतात.

प्रत्येक टेक कंपनीची एक वेगळी खासियत असते. स्मार्टफोन खरेदी करताना तुमच्या गरजा लक्षात घ्या आणि बजेट निवडा. त्यानुसार स्मार्टफोन खरेदी करण्याचा निर्णय घ्या.

Published On: May 09, 2026 | 07:46 PM

आळेफाटा परिसरात कांदा काढणीची लगबग; दर कोसळल्यामुळे शेतकरी संकटात

May 16, 2026 | 12:30 AM
May 15, 2026 | 11:16 PM
May 15, 2026 | 10:27 PM
May 15, 2026 | 10:16 PM
May 15, 2026 | 09:38 PM
May 15, 2026 | 09:29 PM
May 15, 2026 | 09:21 PM

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
May 15, 2026 | 07:53 PM
May 15, 2026 | 07:47 PM
May 15, 2026 | 07:41 PM
May 14, 2026 | 11:02 PM
May 14, 2026 | 10:56 PM
May 14, 2026 | 08:28 PM