Kiara Adwani अगोदर ‘या’ अभिनेत्रीला करण्यात आली होती Lust Stories ची ऑफर! तरुणांच्या हृदयाची राणी

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कृतीने सांगितले की, ती मध्यमवर्गीय कुटुंबातून आली असून अशा प्रकारच्या संवेदनशील आणि वादग्रस्त विषयांकडे तिच्या कुटुंबाचा पाहण्याचा दृष्टिकोन वेगळा होता. मात्र, प्रत्येक भूमिकेबाबत आपण आईची परवानगी घेत नाही, असेही तिने स्पष्ट केले. यानंतर करण जोहरने ही भूमिका कियारा अडवाणीला दिली. त्याच्या मते, ही कथा केवळ बोल्ड दृश्यांवर आधारित नसून स्त्रीच्या आनंदाचा आणि तिच्या वैयक्तिक अधिकाराचा प्रभावीपणे विचार मांडणारी आहे. कियाराने ही भूमिका साकारल्यानंतर ती तिच्या कारकिर्दीतील सर्वाधिक गाजलेल्या अभिनयांपैकी एक ठरली.
लस्ट स्टोरीज…
‘लस्ट स्टोरीज’ ही २०१८ मध्ये नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झालेली चार लघुकथांची हिंदी अँथॉलॉजी फिल्म आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन करण जोहर, अनुराग कश्यप, झोया अख्तर आणि दिबाकर बॅनर्जी यांनी केले आहे. स्त्रियांच्या इच्छा, नातेसंबंध, लैंगिकता आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य यांसारख्या विषयांवर हा चित्रपट स्पष्टपणे भाष्य करतो. या चित्रपटातील कियारा अडवाणीची भूमिका विशेष गाजली आणि तिच्या कारकिर्दीला नवे वळण मिळाले. पारंपरिक चौकटीबाहेर जाऊन संवेदनशील विषय मांडल्यामुळे ‘लस्ट स्टोरीज’ ला प्रेक्षक आणि समीक्षकांकडूनही चांगला प्रतिसाद मिळाला.
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लस्ट स्टोरीज 2…
‘लस्ट स्टोरीज 2’ हा २०२३ मध्ये नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झालेला हिंदी अँथॉलॉजी चित्रपट आहे. आर. बाल्की, कोंकणा सेन शर्मा, अमित रवींद्रनाथ शर्मा आणि सुजॉय घोष यांनी या चित्रपटातील चार स्वतंत्र कथा दिग्दर्शित केल्या आहेत. प्रेम, लैंगिकता, वैवाहिक नातेसंबंध, इच्छा आणि आधुनिक नात्यांतील गुंतागुंत अशा विविध विषयांवर हा चित्रपट भाष्य करतो. यात काजोल, तमन्ना भाटिया, विजय वर्मा, मृणाल ठाकूर, नीना गुप्ता, कुमुद मिश्रा, अमृता सुभाष यांसारख्या कलाकारांनी महत्त्वाच्या भूमिका साकारल्या आहेत. धाडसी विषय आणि वास्तववादी मांडणीमुळे ‘लस्ट स्टोरीज 2’ लाही प्रेक्षक आणि समीक्षकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला.