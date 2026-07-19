रविवार, 19 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Apple Increase Price Of Apple Music And Apple One Read About News Prices Tech News Marathi

Apple यूजर्सना मोठा झटका! म्युझिक आणि ॲपल वन सबस्क्रिप्शन महागले; जाणून घ्या नवीन किंमत

Updated On: Jul 19, 2026 | 07:45 PM IST
जाहिरात
सारांश

Apple Subscription Price: तुम्ही देखील दर महिन्याला ॲपल म्युझिक किंवा ॲपल वनचे सबस्क्रिप्शन प्लॅन खरेदी करता का? तर आता तुमच्यासाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. ॲपलने भारतातील यूजर्सना मोठा झटका देत ॲपल म्युझिक आणि ॲपल वन सबस्क्रिप्शन प्लॅन्सच्या किंमती वाढवल्या आहेत.

Apple यूजर्सना मोठा झटका! म्युझिक आणि ॲपल वन सबस्क्रिप्शन महागले; जाणून घ्या नवीन किंमत

Apple यूजर्सना मोठा झटका! म्युझिक आणि ॲपल वन सबस्क्रिप्शन महागले; जाणून घ्या नवीन किंमत

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • Apple म्युझिकच्या इंडिव्हिज्युअल, फॅमिली आणि विद्यार्थी प्लॅन्सच्या मासिक सबस्क्रिप्शन शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे.
  • ॲपल वनच्या इंडिव्हिज्युअल, फॅमिली आणि प्रीमियर प्लॅन्ससाठीही आता ग्राहकांना अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत.
  • किंमती वाढल्या असल्या तरी ॲपलने कोणत्याही नवीन फीचर्सची घोषणा केलेली नाही.
टेकजायंट कंपनी ॲपलने त्यांच्या भारतीय यूजर्सना मोठा झटका दिला आहे. कंपनीने भारतात त्यांच्या म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म ॲपल म्युझिकच्या सब्सक्रिप्शनच्या किंमती वाढवल्या आहेत. अलीकडेच कंपनीने मॅक आणि आयपॅडसाठीच्या ॲपलकेअर+ प्लॅन्सच्या दरात वाढ केली होती. त्यामुळे आता भारतातील यूजर्सना ॲपल म्युझिक आणि ॲपल वन सबस्क्रिप्शन खरेदी करण्यासाठी जास्तीचे पैसे मोजावे लागणार आहेत. नवीन किंमती केवळ भारतातच नाही तर अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप आणि इतर अनेक देशांमध्ये देखील लागू करण्यात आल्या आहेत. कंपनीने घेतलेल्या या निर्णयामुळे अनेक यूजर्सनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

Jio Recharge Plan: 800 रुपयांहून कमी खर्चात तब्बल 70 दिवसांची वैधता! या जिओ प्लॅनमध्ये मिळणार दररोज 2GB डेटा आणि भरघोस फायदे

कंपनीने का घेतला हा निर्णय?

कंपनीचं असं म्हणणं आहे की, म्यूजिक लाइसेंसिंगच्या वाढत्या किंमतीमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तथापी, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजेच किंमती वाढल्यानंतर देखील यूजर्सना कोणत्याही प्रकारचे नवीन फीचर्स पाहायला मिळणार नाहीत. कंपनीने घेतलेल्या या निर्णयानंतर आता यूजर्सना ॲपल म्युझिक आणि ॲपल वन सबस्क्रिप्शन खरेदी करण्यासाठी किती पैसे मोजावे लागणार आहेत, याबाबत सविस्तर जाणून घेऊया.  (फोटो सौजन्य: Pinterest) 

ॲपल म्युझिक सबस्क्रिप्शन प्लॅन्सच्या नवीन किंमत

ॲपल म्युझिकच्या इंडिव्हिज्युअल प्लॅनची किंमत आता 139 रुपये प्रती महिना झाली आहे. तर यापूर्वी हा प्लॅन खरेदी करण्यासाठी यूजर्सना 119 रुपये खर्च करावे लागत होते. तर फॅमिली प्लॅनची किंमत यापूर्वी 179 रुपये होती. मात्र आता हा प्लॅन खरेदी करण्यासाठी यूजर्सना 229 रुपये प्रती महिना खर्च करावे लागणार आहेत. इतकंच नाही, यापूर्वी स्टूडेंट प्लॅनची किंमत 59 रुपये होती. मात्र आता हा प्लॅन खरेदी करण्यासाठी यूजर्सना 69 रुपये प्रती महिना खर्च करावे लागणार आहेत. या नवीन किंमती ॲपलच्या वेबसाईटवर देखील अपडेट झाल्या आहेत.

ॲपल वन सबस्क्रिप्शन प्लॅन्सच्या नवीन किंमत

केवळ ॲपल म्युझिकच नाही तर कंपनीने ॲपल वन सबस्क्रिप्शन प्लॅन्सच्या किंमतीत देखील वाढ केली आहे. ॲपल वनच्या बंडल प्लॅनमध्ये ॲपल म्युझिक, ॲपल टीव्ही+, ॲपल आर्केड, आयक्लॉड+, ॲपल फिटनेस+ आणि काही देशांमध्ये ॲपल न्यूज+ या सर्वित्र एकत्र ऑफर केल्या जातात. त्यामुळे हा बंडल प्लॅन खरेदी करण्यासाठी यूजर्सना जास्तीचे पैसे खर्च करावे लागतात.

6500mAh बॅटरी अन् 50MP सेल्फी कॅमेरा… Tecno Camon 50 Ultra स्मार्टफोनने उडवली सर्वांची झोप, इतकी आहे किंमत

ॲपल वन इंडिव्हिज्युअल प्लॅनची किंमत यापूर्वी 175 रुपये होती. मात्र आता हा प्लॅन खरेदी करण्यासाठी यूजर्सना 195 रुपये प्रती महिना खर्च करावे लागणार आहेत. तर ॲपल वन फॅमिली प्लॅनची किंमत यापूर्वी 235 रुपये होती. मात्र आता या प्लॅनसाठी यूजर्सना 295 रुपये प्रती महिना मोजावे लागणार आहेत. तसेच, ॲपल वन प्रीमियर प्लॅनच्या खरेदीसाठी आता 899 रुपयांऐवजी 995 रुपये प्रती महिना खर्च करावे लागणार आहेत.

Web Title: Apple increase price of apple music and apple one read about news prices tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 19, 2026 | 07:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Facebook Down: देशभरात फेसबुक ठप्प! लाखो युजर्सना लॉगइन करण्यात अडचण; काय आहे यामागील कारण?
1

Facebook Down: देशभरात फेसबुक ठप्प! लाखो युजर्सना लॉगइन करण्यात अडचण; काय आहे यामागील कारण?

भारताने रचला इतिहास! देशातील पहिल्या खासगी ऑर्बिटल रॉकेट ‘विक्रम-1’ चे यशस्वी प्रक्षेपण; अंतराळ क्षेत्रात नवे पर्व सुरू
2

भारताने रचला इतिहास! देशातील पहिल्या खासगी ऑर्बिटल रॉकेट ‘विक्रम-1’ चे यशस्वी प्रक्षेपण; अंतराळ क्षेत्रात नवे पर्व सुरू

अखेर घोषणा झालीच! OnePlus ने बंद केले OxygenOS; अमेरिका आणि युरोपमधून गुंडाळला कारभार, यूजर्सवर काय होणार परिणाम?
3

अखेर घोषणा झालीच! OnePlus ने बंद केले OxygenOS; अमेरिका आणि युरोपमधून गुंडाळला कारभार, यूजर्सवर काय होणार परिणाम?

Jio Recharge Plan: 800 रुपयांहून कमी खर्चात तब्बल 70 दिवसांची वैधता! या जिओ प्लॅनमध्ये मिळणार दररोज 2GB डेटा आणि भरघोस फायदे
4

Jio Recharge Plan: 800 रुपयांहून कमी खर्चात तब्बल 70 दिवसांची वैधता! या जिओ प्लॅनमध्ये मिळणार दररोज 2GB डेटा आणि भरघोस फायदे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Apple यूजर्सना मोठा झटका! म्युझिक आणि ॲपल वन सबस्क्रिप्शन महागले; जाणून घ्या नवीन किंमत

Apple यूजर्सना मोठा झटका! म्युझिक आणि ॲपल वन सबस्क्रिप्शन महागले; जाणून घ्या नवीन किंमत

Jul 19, 2026 | 07:45 PM
Mumbai High Tide Alert: अरबी समुद्रात ‘हाय टाईड’चा धोका; पुढील २४ तास अत्यंत महत्त्वाचे, प्रशासनाचा ऑरेंज अलर्ट!

Mumbai High Tide Alert: अरबी समुद्रात ‘हाय टाईड’चा धोका; पुढील २४ तास अत्यंत महत्त्वाचे, प्रशासनाचा ऑरेंज अलर्ट!

Jul 19, 2026 | 07:40 PM
President Ibrahim Traore: मी मुस्लिम पण शरिया लागू करणार नाही , राष्ट्रपती इब्राहिम ट्राओरे

President Ibrahim Traore: मी मुस्लिम पण शरिया लागू करणार नाही , राष्ट्रपती इब्राहिम ट्राओरे

Jul 19, 2026 | 07:39 PM
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत बँकांची सरशी; मालमत्तेत मोठी वाढ, निव्वळ नफ्यातही रेकॉर्डब्रेक सुधारणा

चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत बँकांची सरशी; मालमत्तेत मोठी वाढ, निव्वळ नफ्यातही रेकॉर्डब्रेक सुधारणा

Jul 19, 2026 | 07:38 PM
IND vs ENG 3rd ODI Live Score: लॉर्ड्सवर इंग्लंडचा धुमाकूळ! डकेटचे तुफानी शतक, बेथेलची वादळी खेळी; भारताला 388 धावांचे लक्ष्य

IND vs ENG 3rd ODI Live Score: लॉर्ड्सवर इंग्लंडचा धुमाकूळ! डकेटचे तुफानी शतक, बेथेलची वादळी खेळी; भारताला 388 धावांचे लक्ष्य

Jul 19, 2026 | 07:34 PM
Buldhana News : २२ हजार हेक्टर क्षेत्राला विमा संरक्षण! ३३११३ शेतकऱ्यांचा सहभाग; २.६७ कोटींचा प्रीमियम जमा

Buldhana News : २२ हजार हेक्टर क्षेत्राला विमा संरक्षण! ३३११३ शेतकऱ्यांचा सहभाग; २.६७ कोटींचा प्रीमियम जमा

Jul 19, 2026 | 07:34 PM
Russia-Ukraine War: आकाशातून अग्निवर्षाव! युद्ध सुरू झाल्यापासूनचा सर्वात मोठा बॅलिस्टिक हल्ला; रशियन प्रहाराने युक्रेन थरारले

Russia-Ukraine War: आकाशातून अग्निवर्षाव! युद्ध सुरू झाल्यापासूनचा सर्वात मोठा बॅलिस्टिक हल्ला; रशियन प्रहाराने युक्रेन थरारले

Jul 19, 2026 | 07:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Jul 19, 2026 | 03:16 PM
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा