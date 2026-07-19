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Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Updated On: Jul 19, 2026 | 03:16 PM IST
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सारांश

महावितरणने बसविलेले स्मार्ट मीटरने सर्वसामान्यांच्या खिशाला दुप्पटीने नव्हे तर दसपट कात्री लागत आहे. स्मार्ट मीटर बसविल्याने सर्वसामान्यांचे आर्थिक गणित पूर्णतः बिघडले आहे. स्मार्ट मीटरच्या माध्यमातून सुरू असलेली लूट थांबवा, मीटर बदला अन्यथा जतसह संपूर्ण राज्यात राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा

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महावितरणने बसविलेले स्मार्ट मीटरने सर्वसामान्यांच्या खिशाला दुप्पटीने नव्हे तर दसपट कात्री लागत आहे. स्मार्ट मीटर बसविल्याने सर्वसामान्यांचे आर्थिक गणित पूर्णतः बिघडले आहे. स्मार्ट मीटरच्या माध्यमातून सुरू असलेली लूट थांबवा, मीटर बदला अन्यथा जतसह संपूर्ण राज्यात राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा श्री संत बागडेबाबा मानव मित्र संघटनेचे सर्वेसर्वा तथा चिक्कलगी भुयार मठाचे मठाधिपती हभप तुकाराम बाबा महाराज यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिला. हभप तुकाराम बाबा महाराज यांनी स्मार्ट मीटर व महावितरणचा भोंगळ व लुटालुटीचे पुरावेच पत्रकार परिषदेत सादर केले

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विस्तार

 

 

महावितरणने बसविलेले स्मार्ट मीटरने सर्वसामान्यांच्या खिशाला दुप्पटीने नव्हे तर दसपट कात्री लागत आहे. स्मार्ट मीटर बसविल्याने सर्वसामान्यांचे आर्थिक गणित पूर्णतः बिघडले आहे. स्मार्ट मीटरच्या माध्यमातून सुरू असलेली लूट थांबवा, मीटर बदला अन्यथा जतसह संपूर्ण राज्यात राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा श्री संत बागडेबाबा मानव मित्र संघटनेचे सर्वेसर्वा तथा चिक्कलगी भुयार मठाचे मठाधिपती हभप तुकाराम बाबा महाराज यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिला. हभप तुकाराम बाबा महाराज यांनी स्मार्ट मीटर व महावितरणचा भोंगळ व लुटालुटीचे पुरावेच पत्रकार परिषदेत सादर केले

Web Title: Sangli replace smart meters or face a state wide agitation hbp tukaram baba maharaj issues a direct warning to mahavitaran

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Published On: Jul 19, 2026 | 03:16 PM

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