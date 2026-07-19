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Meenakshi Seshadri : अभिनेत्री 37 वर्षांनी पुन्हा एकदा बनली नागीण! पुन्हा एकदा साकारला ‘नाचे नागिन गली गली’ चा लुक

Updated On: Jul 19, 2026 | 04:49 PM IST
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सारांश

1989 मध्ये 'नाचे नागिन गली गली' या चित्रपटातून इच्छाधारी नागीणीची भूमिका साकारून मीनाक्षी शेषाद्री यांनी प्रेक्षकांची मनं जिंकली होती. आता तब्बल 37 वर्षांनंतर त्यांनी त्याच आयकॉनिक नागीण लूकची पुनरावृत्ती करत इन्स्टाग्रामवर खास व्हिडीओ शेअर केला आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार

1989 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘नाचे नागिन गली गली’ या चित्रपटात अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री यांनी इच्छाधारी नागीणीची भूमिका साकारून प्रेक्षकांची मनं जिंकली होती. चित्रपटाला बॉक्स ऑफिसवर अपेक्षित यश मिळाले नसले, तरी ग्रामीण भाग आणि छोट्या शहरांमध्ये त्याला भरघोस प्रतिसाद मिळाला. पुढे या चित्रपटाला कल्ट क्लासिक म्हणूनही ओळख मिळाली.

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आता तब्बल 37 वर्षांनंतर मीनाक्षी शेषाद्री पुन्हा एकदा त्याच आयकॉनिक नागीण अवतारात चाहत्यांसमोर आल्या आहेत. 62 वर्षीय अभिनेत्रीने तिचा प्रसिद्ध नागीण लूक पुन्हा साकारत त्याचा व्हिडीओ इन्स्टाग्रामवर शेअर केला आहे. या व्हिडीओमध्ये त्या ‘नाचे नागिन गली गली’ या चित्रपटाच्या शीर्षक गीतावर नृत्य करताना दिसत असून, त्यांच्या या सादरीकरणाने 80 च्या दशकातील चाहत्यांच्या आठवणींना उजाळा मिळाला आहे.

व्हिडीओसोबतच्या पोस्टमध्ये मीनाक्षी यांनी हिंदी चित्रपटसृष्टीतील रीना रॉय आणि श्रीदेवी यांच्या गाजलेल्या नागीण भूमिकांचाही उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, 1970 च्या दशकात रीना रॉय यांच्या ‘नागिन’ चित्रपटाने प्रचंड यश मिळवले, तर त्यानंतर 1980 च्या दशकात श्रीदेवी अभिनित ‘नगीना’नेही प्रेक्षकांवर मोहिनी घालत नागीण या संकल्पनेला नवी लोकप्रियता मिळवून दिली.

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याच धर्तीवर आपणही ‘नाचे नागिन गली गली’ हा चित्रपट केला होता, असे सांगत मीनाक्षी यांनी त्या चित्रपटातील शीर्षक गीत पुन्हा सादर केल्याचे नमूद केले. इच्छाधारी नाग-नागीणीची संकल्पना हिंदू लोककथांमधील महत्त्वाचा भाग असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या चित्रपटात त्यांच्यासोबत अभिनेता नितीश भारद्वाज मुख्य भूमिकेत झळकले होते. मीनाक्षी यांच्या मते, ‘नाचे नागिन गली गली’ हा चित्रपट आजही गावांमध्ये आणि छोट्या शहरांमध्ये आवडीने पाहिला जातो. अनेक चाहत्यांनी त्यांना पुन्हा एकदा नागीण लूकमध्ये पाहण्याची इच्छा व्यक्त केल्यानंतर त्यांनी हा खास व्हिडीओ तयार केला. तीन दशकांहून अधिक काळानंतर पुन्हा साकारलेला त्यांचा हा नागीण अवतार सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झाला असून, चाहत्यांकडून त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे.

Web Title: Meenakshi seshadri nache nagin gali gali look

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Published On: Jul 19, 2026 | 04:49 PM

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