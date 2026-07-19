भारतातील १० पैकी ९ जणांना हृदयविकाराचा धोका? लक्षणांशिवाय नसांमध्ये साचतंय फॅट

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कुणाला आहे याचा धोका?
या अभ्यासानुसार, ही समस्या फक्त एका वर्गातील लोकांपर्यंत मर्यादित नाही तर अनेकांमध्ये याचा धोका जास्त आहे. शहरी पुरुषांमध्ये आणि महिलांमध्ये डिस्लिपिडेमियाॉची समस्या अधिक दिसून येते. याशिवाय मध्य भारतात याची जास्त प्रकरणे आढळून आली आहेत. तथापि, नॉर्थईस्ट भागात याची सर्वात कमी प्रकरणे आढळली आहेत. लक्षात घ्या, ज्या ठिकाणी याची प्रकरणे कमी आहेत तिथेही १० पैकी ८ जणांना याचा त्रास असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. वैद्यकीय समस्या जसे की, प्री-डायबिटीज, मधुमेह, लठ्ठपणा असलेल्या लोकांमध्येही याची प्रकरणे जास्त आढळून आली आहेत.
लक्षणे दिसून येत नाहीत
डिस्लिपिडेमिया या आजाराची सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे सुरुवातीला याची कोणतीही लक्षणे दिसून येत नाहीत. या अभ्यासाचे वरिष्ठ लेखक आणि मद्रास डायबेटिस रिसर्च फाउंडेशनचे अध्यक्ष डॉ. व्ही. मोहन यांनी म्हटले की, हाय कोलेस्ट्राॅल आणि ट्राइग्लिसराइड्सचे निदान सुरुवातील होत नाही. टेस्ट रिपोर्टमध्ये दिसणारे हे आकडे हळूहळू धमन्यांमध्ये प्लाक जमा होण्यास कारणीभूत ठरतात, जे नंतर फुटू शकतात किंवा मेंदूकडे रक्ताचा प्रवाह अखंडित करु शकतात.
गुड कोलेस्ट्राॅलची कमी ठरते कारणीभूत
अभ्यासासाठी २३,६६५ लोकांच्या डेटाचे विश्लेषण करण्यात आले ज्यानंतर ६६.८% प्राैढांमध्ये गुड कोलेस्ट्राॅलची कमतरता आढळली. गुड कोलेस्ट्राॅल शरीरातील चरबी कमी करण्यास मदत करते. अशात त्याची कमतरता शरीरात चरबीचे प्रमाण वाढू शकते. याचबरोबर ४९.४% प्राैढांमध्ये बॅड कालेस्ट्राॅल आणि २९.५% प्राैढांमध्ये ट्राइग्लिसराइड्सचा स्तर वाढल्याचेही अभ्यासात आढळून आले आहे. अभ्यासात आढळून आले आहे की, व्यक्तीच्या शरीरातील बॉडी मास इंडेक्स बिघडले की या आजाराचा धोका वेगाने वाढतो.
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३० वयोगटातील लोकांनाही आहे धोका
डिस्लिपिडेमियाची समस्या आता भारतात वेगाने वाढत असून ही समस्या अनेकांमध्ये आता सामान्य बनत चालली आहे जी चिंतेची बाब आहे. याची सुरुवात नेहमी ३० वयापासून सुरु होते. ही समस्या भारतात डायबिटीज, लठ्ठपणा आणि हाय ब्लड प्रेशरच्या समस्यांशी जोडलेली आहे.