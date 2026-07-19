Mutual Fund Investment: 25 लाखांचे 2 कोटी कसे बनतील? किती वर्षे बघावी लागेल वाट; समजून घ्या सोपं गणित!

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समजा तुम्ही इक्विटी म्युच्युअल फंडात ₹25 लाख गुंतवले आणि दरवर्षी 12% परतावा मिळवला. अशा परिस्थितीत, तुम्ही 18 वर्षांत ₹2 कोटींपर्यंत पोहोचू शकता. याचा अर्थ असा की ₹25 लाख अंदाजे 8 पटींनी वाढवण्यासाठी तुम्हाला बराच काळ थांबावे लागेल.
1. जर तुम्हाला 10% वार्षिक परतावा मिळाला, तर ₹25 लाखांचे ₹2 कोटी होण्यासाठी अंदाजे 22 वर्षे लागतील.
२. जर तुम्हाला १२% वार्षिक परतावा मिळाला, तर तुम्ही अंदाजे १८ वर्षांत ₹२ कोटींपर्यंत पोहोचू शकता.
३. जर तुम्हाला १५% वार्षिक परतावा मिळाला, तर ₹२५ लाख अंदाजे १५ वर्षांत ₹२ कोटींपर्यंत पोहोचू शकतात.
म्युच्युअल फंडातील दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे चक्रवाढ. यामुळे तुम्हाला केवळ तुमच्या गुंतवलेल्या निधीवरच नव्हे, तर पूर्वी मिळालेल्या परताव्यावरही परतावा मिळवता येतो. सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये पैसे हळूहळू वाढत असले तरी, जसजसा वेळ जातो, तसतसा परताव्यावरील परतावा तुमची संपत्ती वेगाने वाढवू लागतो. त्यामुळे तुम्ही गुंतवलेली रक्कम नक्कीच नक्की वाढेल यात काही शंका नाही.
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