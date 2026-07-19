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Mutual Fund Investment: 25 लाखांचे 2 कोटी कसे बनतील? किती वर्षे बघावी लागेल वाट; समजून घ्या सोपं गणित!

Updated On: Jul 19, 2026 | 08:02 PM IST
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सारांश

जर तुमच्याकडे २५ लाख रुपयांची एकरकमी रक्कम असेल आणि तुम्हाला ती म्युच्युअल फंडात गुंतवून २ कोटी रुपयांचा मोठा फंड तयार करायचा असेल, तर हे नक्कीच शक्य आहे. म्युच्युअल फंडातील चक्रवाढ व्याजाच्या मदतीने तुमचे हे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकते.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • 25 लाखांचे 2 कोटी कसे बनतील?
  • किती वर्षे बघावी लागेल वाट;
  • समजून घ्या सोपं गणित!
Mutual Fund : गुंतवणूकीसाठी हल्ली सगळ्यात विश्वासार्ह पर्याय म्हणून म्युच्युअल फंडकडे पाहिलं जातं. बरेच जण विश्वासाने यात गुंतवणूक करतात. यातून चांगला रिटर्न मिळतो असंही बऱ्याच जणांना वाटतं. त्याचबरोबर म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणाऱ्या बहुतेक लोकांना त्यांचे पैसे दीर्घकाळात अनेक पटींनी वाढावेत असे वाटते. जर तुमच्याकडे आज ₹25 लाखांची एकरकमी रक्कम असेल, तर ती भविष्यात ₹2 कोटी होऊ शकते का? असाही प्रश्न पडतो. पण हे शक्य आहे का? याचे अचूक उत्तर वेळ आणि परताव्यावर अवलंबून असते. म्युच्युअल फंडातील चक्रवाढीच्या पॉवरचा दीर्घकाळात महत्त्वपूर्ण परिणाम होतो. पण हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की म्युच्युअल फंडाचा परतावा निश्चित नसतो आणि बाजारातील चढ-उतार तुमच्या पैशांवर परिणाम करू शकतात. पण तुमचा पैसा कशा प्रकारे वाढू शकतो. हे वेगवेगळ्या पर्यायातून जाणून घेऊयात.

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याला किती वर्षे लागतील?

समजा तुम्ही इक्विटी म्युच्युअल फंडात ₹25 लाख गुंतवले आणि दरवर्षी 12% परतावा मिळवला. अशा परिस्थितीत, तुम्ही 18 वर्षांत ₹2 कोटींपर्यंत पोहोचू शकता. याचा अर्थ असा की ₹25 लाख अंदाजे 8 पटींनी वाढवण्यासाठी तुम्हाला बराच काळ थांबावे लागेल.

वेगवेगळ्या परताव्यांनुसार किती वेळ लागेल?

1. जर तुम्हाला 10% वार्षिक परतावा मिळाला, तर ₹25 लाखांचे ₹2 कोटी होण्यासाठी अंदाजे 22 वर्षे लागतील.

२. जर तुम्हाला १२% वार्षिक परतावा मिळाला, तर तुम्ही अंदाजे १८ वर्षांत ₹२ कोटींपर्यंत पोहोचू शकता.

३. जर तुम्हाला १५% वार्षिक परतावा मिळाला, तर ₹२५ लाख अंदाजे १५ वर्षांत ₹२ कोटींपर्यंत पोहोचू शकतात.

चक्रवाढ संपत्ती वाढविण्यात कशी मदत करते?

म्युच्युअल फंडातील दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे चक्रवाढ. यामुळे तुम्हाला केवळ तुमच्या गुंतवलेल्या निधीवरच नव्हे, तर पूर्वी मिळालेल्या परताव्यावरही परतावा मिळवता येतो. सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये पैसे हळूहळू वाढत असले तरी, जसजसा वेळ जातो, तसतसा परताव्यावरील परतावा तुमची संपत्ती वेगाने वाढवू लागतो. त्यामुळे तुम्ही गुंतवलेली रक्कम नक्कीच नक्की वाढेल यात काही शंका नाही.

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Web Title: How to grow 25 lakhs into 2 crores lumpsum investment calculation in marathi news

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Published On: Jul 19, 2026 | 08:02 PM

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