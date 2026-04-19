Priyanka Chopra ने शेअर केला सलमान खान –ऐश्वर्या रायचा ‘तो’ फोटो, अभिनेत्रीची पोस्ट चर्चेत, फोटो व्हायरल

अभिनेत्री प्रियांका चोप्रा जोनास तिच्या स्पष्टवक्तेपणा आणि सोशल मीडियावरील सक्रियतेसाठी ओळखली जाते. अनेकदा आपली मुलगी मालती किंवा तिच्या हॉलिवूड प्रोजेक्ट्सची झलक शेअर करून प्रियांकाने इंटरनेटवर धुमाकूळ घातला आहे. नुकत्याच शेअर केलेल्या काही फोटोंमध्ये , प्रियांकाने एक अशी गोष्ट उघड केली आहे, ज्याची कोणी कल्पनाही केली नसेल.
प्रियांकाने तिच्या इंस्टाग्रामवर तिच्या डेली रूटिनचे आणि काही जुन्या आठवणींचे फोटो शेअर केले आहेत. जेव्हा चाहत्यांनी या अल्बममधील पाचवी स्लाईड पाहिली, तेव्हा त्यांना त्यांच्या डोळ्यांवर विश्वासच बसला नाही. खरं तर, प्रियांकाने तिच्या टीव्ही स्क्रीनचा एक फोटो शेअर केला आहे, ज्यावर संजय लीला भन्साळी यांचा अजरामर चित्रपट ‘हम दिल दे चुके सनम’ सुरू होता. त्या स्क्रीनवर सलमान खान आणि ऐश्वर्या राय बच्चन एकत्र खूपच सुंदर दिसत होते.
प्रियंका कदाचित घरी आरामात बसून या बॉलिवूड क्लासिकचा आनंद घेत असावी, पण तिच्यासाठी एक सामान्य मूव्ही नाईट म्हणून ओळखली जाणारी ही रात्र चाहत्यांसाठी चर्चेचा विषय बनली. पोस्ट व्हायरल होताच, कमेंट्स सेक्शनमध्ये प्रतिक्रियांचा वर्षाव सुरू झाला. सलमान आणि ऐश्वर्याचे प्रेमप्रकरण सर्वश्रुत आहे, त्यामुळे त्यांना एकाच पोस्टमध्ये पाहणे चाहत्यांसाठी धक्क्यापेक्षा कमी नव्हते.
एका युझरने लिहिले, “प्रियांकाने हा फोटो मुद्दाम पोस्ट केला का? ऐश्वर्याला नक्कीच आश्चर्य वाटत असेल की इतक्या वर्षांनंतर पुन्हा त्याच विषयावर चर्चा का होत आहे!” दुसऱ्याने लिहिले: “९० च्या दशकातील सर्वोत्तम जोडी, प्रियांकाने जुन्या आठवणी जाग्या केल्या.” आणखी एका युझरने म्हटले: “सलमान आणि ऐश्वर्याच्या त्या एका फोटोने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले होते.”
सलमान खान आणि ऐश्वर्या राय यांची प्रेमकथा ९० च्या दशकात सर्वाधिक चर्चित कथांपैकी एक होती. ‘हम दिल दे चुके सनम’ या चित्रपटाच्या सेटवर सुरू झालेले हे नाते २००२ मध्ये कटू आठवणींसह संपुष्टात आले. ब्रेकअपनंतर, ऐश्वर्याने सलमानसोबत पुन्हा कधीही काम न करण्याची शपथ घेतली आणि तेव्हापासून ते दोघे कधीही एकत्र मंचावर आलेले नाहीत. आज, ऐश्वर्या तिच्या आयुष्यात आणि मुलगी आराध्यासोबत आनंदी आहे, तर सलमान खान वयाच्या ६० व्या वर्षीही अविवाहित आहे.