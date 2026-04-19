Fighter Sequel: ‘फायटर 2’ची चर्चा खरी की फक्त अफवा? हृतिक –दीपिका च्या सिक्वेलबाबत मोठा खुलासा, जाणून घ्या सत्य!

गेल्या काही काळापासून 'फायटर'च्या सिक्वेलबद्दल बरीच चर्चा बांधली जात होती. पण आता, या सिक्वेलबद्दल एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.

Updated On: Apr 19, 2026 | 10:41 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

हृतिक रोशन आणि दीपिका पदुकोण यांचा २०२४ साली प्रदर्शित झालेला ‘फायटर’ हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर यशस्वी ठरला होता. या चित्रपटाला प्रेक्षक आणि समीक्षकांकडून संमिश्र प्रतिसाद मिळाला होता. गेल्या काही काळापासून ‘फायटर’च्या सिक्वेलबद्दल बरीच चर्चा बांधली जात होती. पण आता, या सिक्वेलबद्दल एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.

अलीकडेच व्हायरल झालेल्या एका इंस्टाग्राम पोस्टमुळे ‘फायटर’चा सिक्वेल बनत असल्याच्या चर्चांना उधाण आले होते. ‘फायटर २’ चे चित्रीकरणही याच वर्षी सुरू होणार असल्याची अफवा होती. चित्रपटाचे दिग्दर्शक, सिद्धार्थ आनंद यांनी त्या पोस्टसोबत ‘इव्हिल आय’ इमोजी टाकून या चर्चांना आणखी हवा दिली, ज्याला अनेकांनी एक अप्रत्यक्ष होकार दिला. पण ‘फायटर’च्या सिक्वेलबद्दल समोर येत असलेली नवीन माहिती चाहत्यांना निराश करू शकते.

आता, बॉलीवूड हंगामाच्या एका नवीन अहवालानुसार, ‘फायटर २’ बद्दलच्या अफवांमध्ये अजिबात तथ्य नाही. हृतिक रोशनच्या जवळच्या एका सूत्राने स्पष्ट केले आहे की, सिक्वेलच्या संदर्भात अभिनेता आणि सिद्धार्थ आनंद यांच्यात कोणतीही चर्चा झालेली नाही. सूत्राने असेही म्हटले आहे की, हे दावे निराधार आहेत, ज्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या अटकळांना पूर्णविराम मिळाला आहे.

चित्रपटाची कथा आणि कलाकार

२०२४ मध्ये प्रदर्शित झालेला ‘फायटर’ हा बॉलिवूडमधील सर्वात महत्त्वाकांक्षी ॲक्शन चित्रपटांपैकी एक होता. सिद्धार्थ आनंद दिग्दर्शित या चित्रपटात दीपिका पदुकोण मुख्य भूमिकेत असून तिच्यासोबत हृतिक रोशन आहे. अनिल कपूर, करण सिंग ग्रोव्हर, अक्षय ओबेरॉय आणि आशुतोष राणा यांनीही महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारल्या आहेत.

हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर यशस्वी ठरला आणि त्यातील अनेक हवाई ॲक्शन दृश्यांना चांगला प्रतिसाद मिळाला. पुलवामा हल्ला आणि बालाकोट हवाई हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर आधारित, या चित्रपटाची कथा भारतीय हवाई दलाच्या ‘एअर ड्रॅगन्स’ या विशेष तुकडीच्या दहशतवादाविरुद्धच्या एका जोखमीच्या मोहिमेभोवती फिरते.

Published On: Apr 19, 2026 | 10:41 AM

IPL 2026: 31 मॅच, 1000+ धावा, मराठमोळ्या Ruturaj Gaikwad चा 'असा' रेकॉर्ड, जडेजा-रैनालाही तोडणे अशक्य

