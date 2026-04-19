ड्रायव्हिंगदरम्यान WhatsApp मेसेजची चिंता संपली! गाडी चालवताना करू शकता चॅटिंग, असं आहे नवं फीचर

WhatsApp in CarPlay: व्हॉट्सअ‍ॅप आता Apple कारप्ले सोबत इंटीग्रेशनमुळे गाडी चालवताना वापरणं अधिक सोपं आणि सुरक्षित झालं आहे. यामुळे यूजर्सना थेट कारच्या स्क्रीनवरून चॅट, कॉल आणि कॉन्टॅक्ट्स सहज अ‍ॅक्सेस करता येणार आहे.

Updated On: Apr 19, 2026 | 12:41 PM
  • व्हॉट्सअ‍ॅपचे कारप्ले इंटीग्रेशन यूजर्सना कारच्या स्क्रीनवरून थेट चॅट, कॉल आणि कॉन्टॅक्ट्स वापरण्याची सुविधा देते.
  • नव्या इंटरफेसमुळे फेवरेट कॉन्टॅक्ट्स, कॉल हिस्ट्री आणि क्विक कॉल ऑप्शन अधिक सोप्या पद्धतीने उपलब्ध झाले आहेत.
  • सुरक्षिततेसाठी ड्रायव्हिंग दरम्यान पूर्ण चॅट उघडण्यावर मर्यादा ठेवण्यात आली असून यामुळे चालकाचे लक्ष रस्त्यावरच राहते.
व्हॉट्सअ‍ॅप यूजर्ससाठी आनंदाची बातमी आहे. आता गाडी चालवताना व्हॉट्सअ‍ॅपचा वापर करणं पूर्वीपेक्षा अधिक सोपं आणि सुरक्षित झाले आहे. अ‍ॅपल कारप्लेसह व्हॉट्सअ‍ॅपचे नवीन इंटीग्रेशन यूजर्सना थेट कारच्या स्क्रीनवरून चॅट, कॉल आणि कॉन्टॅक्ट्स एक्सेस करण्याची सुविधा देते. यापूर्वी यूजर्सना केवळ व्हॉईस असिस्टेंटची सुविधा दिली जात होती. मात्र आता वेगळ्या आणि सुधारित इंटरफेसमुळे संपूर्ण अनुभवच बदलणार आहे.

काय आहे व्हॉट्सअ‍ॅप फॉर कारप्लेचे नवीन वर्जन?

व्हॉट्सअ‍ॅपचे नवीन वर्जन विशेषत: गाडीमध्ये वापर करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. यापूर्वी यूजर्स केवळ सिरी सारख्या व्हॉईस असिस्टंटद्वारे मेसेज ऐकू किंवा पाठवू शकत होते. मात्र याचा कंट्रोल अत्यंत मर्यादित होता. नव्या फीचरनंतर हा अ‍ॅप आता थेट गाडीच्या इंफोटेनमेंट स्क्रीनवर दिसणार आहे. त्यामुळे आता यूजर्स थेट स्क्रीनवरून चॅट, कॉल आणि कॉन्टॅक्ट्सपर्यंत पोहोचू शकणार आहेत. यानंतर आता यूजर्सना वॉईस बेस्डपासून एक विजुअल आणि सोपा इंटरफेस मिळणार आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

कारप्लेमध्ये व्हॉट्सअ‍ॅप कसे काम करतो?

जेव्हा तुम्ही तुमचा आयफोन कारप्लेसोबत कनेक्ट करता तेव्हा व्हॉट्सअ‍ॅप आपोआप गाडीच्या स्क्रीनवर दिसू लागतो. यानंतर यूजर्स अगदी सहजपणे अनेक कामं पूर्ण करू शकतात. तसेच यूजर्स अलीकडील चॅट्स आणि फेवरेट कॉन्टॅक्ट्स देखील पाहू शकणार आहेत. तसेच व्हॉट्सअ‍ॅप कॉल करू शकणार आहेत आणि रिसिव्ह देखील करू शकणार आहेत. तसेच व्हॉईस मेसेज देखील पाठवू शकणार आहेत. इतकंच नाही तर यूजर्स कॉल हिस्ट्री आणि कॉन्टॅक्ट डिटेल्स देखील एक्सेस करू शकणार आहेत. मात्र, सुरक्षिततेचा विचार करता, गाडी चालू असताना संपूर्ण चॅट उघडण्यास परवानगी नाही, जेणेकरून चालकाचे लक्ष रस्त्यावरून विचलित होणार नाही.

या अपडेटमधील सर्वात मोठा बदल त्याचे नवीन आणि स्वच्छ इंटरफेस आहे. यामध्ये फेवरेट कॉन्टॅक्ट्सचा एक वेगळा सेक्शन दिला आहे. याद्वारे तुम्ही महत्त्वाच्या लोकांपर्यंत पोहोचू शकणार आहात. कॉल हिस्ट्री देखील अगदी सहज पाहू शकणार आहात. यामध्ये इनकमिंग आणि आऊटगोइंग दोन्ही कॉल्सची माहिती मिळणार आहे. कॉन्टॅक्ट प्रोफाइल आणि क्विक कॉल ऑप्शन देखील जोडण्यात आला आहे. ज्यामुळे कॉल करण्यासाठी जास्त मेहनत करण्याची देखील गरज नाही.

ड्राइवर आणि प्रवाशांसाठी ठरणार फायदेशीर

गाडी ड्राईव्ह करणाऱ्या लोकांसाठी हे फीचर जास्त फायदेशीर ठरणार आहे. कारण त्यांना चॅटिंग करण्यासाठी हातांचा वापर करण्याची गरज भासणार नाही. यामुळे ड्रायव्हिंग दरम्यान तुमचे लक्ष रस्त्यावरून दुसरीकडे भटकणार नाही. प्रवाशांनाही हे वैशिष्ट्य उपयुक्त वाटेल. ते प्रवास करताना सहजपणे कॉल करू शकतात किंवा छोटे उत्तर पाठवू शकतात. आवडत्या संपर्कांमुळे महत्त्वाच्या लोकांशी त्वरित संपर्क साधणेही सोपे होते.

Published On: Apr 19, 2026 | 12:41 PM

