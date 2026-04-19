  • Akshaya Naik Embarks On A New Journey On Akshaya Tritiya Shooting For Her First Film Officially Begins

अक्षय्य तृतीयेच्या शुभमुहूर्तावर अभिनेत्री Akshaya Naik च्या नव्या प्रवासाची सुरुवात, पहिल्या वहिल्या चित्रपटाचे शूटिंग सुरू

अक्षया नाईकच्या लग्न आणि बरचं काही या चित्रपटाच्या शूटिंगला आजपासून सुरूवात झाली आहे. हा तिचा पहिला वहिला चित्रपट असून चाहते या चित्रपटासाठी उत्सुक आहेत.

Updated On: Apr 19, 2026 | 12:50 PM
सुंदरा मना मध्ये भरली या मालिकेतून घरघरात पोहचलेली अभिनेत्री म्हणजे अक्षया नाईक पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. अभिनेत्री अक्षया नाईकचा हिंदी टेलिव्हिजन पासून सुरु झालेला प्रवास आज तिच्या पहिल्या वहिल्या मराठी चित्रपटापर्यंत येऊन पोहचला असून अक्षय्य तृतीयेच्या शुभमुहूर्तावर “लग्न आणि बरचं काही” या चित्रपटाच्या शूटिंगचा श्री गणेशा झाला आहे. आजवर तिने मालिका, ओटीटी, शॉर्ट फिल्म्स अश्या वैविध्यपूर्ण माध्यमात काम केलं असून आज ती तिच्या पहिल्या चित्रपटाचं शूट सुरू करतेय.

टेलिव्हिजन विश्वातील सुंदरा असो किंवा नेटफलिक्स सारख्या दर्जेदार ओटीटी वरच्या तस्करी मधली तिची स्वाती साळुंखे ही भूमिका असू दे ती कायम उत्तम कलाकृतीचा महत्त्वपूर्ण भाग राहिली आहे. येणाऱ्या चित्रपटात ती काय भूमिका साकारणार हे अद्याप गुलदस्त्यात असून सगळेच तिच्या या नव्या प्रवासासाठी उत्सुक आहेत.

पहिल्या वहिल्या चित्रपटाविषयी बोलताना अक्षया सांगते “काही महिन्यांपूर्वी या ऑल वुमन लीड फिल्म बद्दल वाचलं होतं आणि म्हंटलं “किती छान आहे हे ! आपल्यालासुद्धा अश्या एखादया फिल्मचा भाग होता आलं पाहिजे आणि असं म्हणतात एखादी गोष्ट आपण मागतो आणि ती आपल्या पर्यंत येऊन पोहचेत असं काही तरी झालं आणि अश्या एखाद्या नाही तर याच चित्रपटाचा भाग होता आलंय. “लग्न आणि बरंच काही” या चित्रपटाची फिल्मची दिग्दर्शिका वेदांती दानी यांना मी साकारणाऱ्या पात्राकडून खूप अपेक्षा आहेत आणि आता त्यांच्या अपेक्षांना खरं उतरायचं आहे. पहिला चित्रपट असल्याने खूप जास्त उत्सुकता धाकधूक आहे कारण या चित्रपटात मी साकारत असलेली भूमिका मी या आधी कधीच साकारली नाही. सोबतीला यात पूजा ( पूजा सावंत ) ताई बरोबर पुन्हा एकदा काम करायला मिळतंय याचा आनंददेखील वेगळा आहे”

 

अक्षय्य तृतीया आणि नवा चित्रपट हा दुहेरी योग अक्षया नाईकच्या आयुष्यात आला असून आता या चित्रपटातील तिची भूमिका काय असणार ? हे बघण उत्कंठावर्धक ठरणार आहे.

अक्षया नुकतीच नेटफ्लिक्सच्या बहुचर्चित वेब सीरिज असलेल्या तस्करी मध्ये दिसली होती. बॉलिवूड अभिनेता इम्रान हाश्मी सोबत असलेल्या तिच्या या खास भूमिकेचं देखील प्रेक्षकांनी भरभरून कौतुक केलं आहे. लेडी स्मगलर असलेल्या स्वाती साळुंखे ही तिची भूमिका लक्षवेधी ठरली. सोबतीला ग्रेटर कलेश सारख्या चित्रपटात देखील तिच्या छोट्या भूमिकेचं सर्वत्र कौतुक झालं होत.

 

Published On: Apr 19, 2026 | 12:50 PM

Accident: मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवरील 'मिसिंग लिंक'वर भीषण अपघात; तिघांचा मृत्यू

May 16, 2026 | 09:40 AM
