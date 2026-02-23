Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Vijay Rashmika Wedding: लग्नाच्या घोषणेनंतर विजय–रश्मिका उदयपूरकडे रवाना; मित्रपरिवार आणि कुटुंबासोबत दिसले एकत्र

विजय–रश्मिका त्यांच्या लग्नाच्या घोषणेनंतर चाहत्यांना एकत्र सोबत दिसले आहेत. विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदान्ना विमानतळावर मॅचिंग पोशाखात एकत्र स्पॉट झाले आहेत.

Updated On: Feb 23, 2026 | 11:27 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • लग्नाच्या घोषणेनंतर विजय–रश्मिका उदयपूरकडे रवाना
  • विजय–रश्मिका मॅचिंग पोशाखात दिसले एकत्र
  • मित्रपरिवार आणि कुटुंबासोबत झाले स्पॉट
 

अनेक दिवसांच्या अटकळानंतर, रश्मिका मंदान्ना आणि विजय देवरकोंडा यांनी अखेर त्यांच्या लग्नाची घोषणा केली आहे. रविवारी, या जोडप्याने त्यांच्या लग्नाची घोषणा करणारे एक निवेदन सोशल मीडियावर चाहत्यांसह शेअर केले. त्यांनी त्यांच्या लग्नाला “विरोष की शादी” असे नाव दिले आहे. त्यानंतर हे जोडपे विमानतळावर खूप आनंदी दिसले आहेत. व्हिडिओनंतर, असे मानले जात आहे की ते लग्नासाठी उदयपूरला रवाना होत आहेत. त्यांच्यासोबत त्यांचे काही मित्र आणि जवळचे नातेवाईक देखील दिसत आहेत.

हे जोडपे कुटुंब आणि मित्रांसोबत झाले रवाना

हैदराबाद विमानतळावरून विजय आणि रश्मिकाचे अनेक व्हिडिओ समोर आले आहेत. या व्हिडिओंमध्ये हे जोडपे खूप आनंदी दिसत आहे. विजय काळ्या लेदर जॅकेटसह पांढरा शर्ट आणि काळ्या पँटमध्ये दिसत आहे. तसेच विजयने त्याची नवीन हेअरस्टाईल आणि कुरळ्या मिश्या देखील ठेवलेल्या चाहत्यांना पसंत पडल्या आहेत. त्याच्यासोबत त्याचा भाऊ आनंद देवेराकोंडा, मित्र आणि टीम सदस्य देखील दिसत आहेत.

अनुराग कश्यपननंतर आता प्रकाश राजने साधला The Kerala Story 2 वर निशाणा; बीफ-पोर्क थाळीचा फोटो शेअर करत केली टीका

तसेच, रश्मिका मंदानाने स्टायलिश ग्रे ब्लेझर आणि ट्राउझर्ससोबत स्वच्छ पांढरा शर्ट परिधान केला होता. तिच्या आजूबाजूला काही महिला दिसत होत्या, ज्या कदाचित तिने सोबत घेतलेल्या आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा संस्थेतील असाव्यात. या वेळी रश्मिका खूप आनंदी दिसत होती. तिच्या चेहऱ्यावर सतत हास्य चमकत होते.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kamlesh Nand (work) (@artistrybuzz_)

विजय आणि रश्मिका यांनी त्यांचे नाते केले अधिकृत

तत्पूर्वी, रविवार, २२ फेब्रुवारी रोजी, विजय देवेराकोंडा आणि रश्मिका मंदान्ना यांनी अखेर त्यांच्या नात्याला अधिकृत केले. त्यांनी त्यांच्या लग्नाची घोषणा केली आणि “विरोश” हे टोपणनाव दिल्याबद्दल त्यांच्या चाहत्यांचे आभार मानले. या जोडप्याने त्यांच्या खास दिवसाचे नाव “विरोशचे लग्न” असे ठेवले आहे. घोषणेत लग्नाबद्दल अधिक माहिती देण्यात आली नाही, तसेच लग्नाची तारीखही जाहीर करण्यात आलेली नाही, परंतु असे मानले जाते की हे जोडपे २६ फेब्रुवारी रोजी उदयपूरमध्ये लग्न करणार आहेत.

British Academy Film Awards च्या मंचावर झळकली आलिया भट्ट; ‘नमस्कार’ म्हणत हिंदीतून साधला प्रेक्षकांशी संवाद

नुकतेच निमंत्रण पत्रिकेचे फोटो व्हायरल

त्यांच्या लग्नाबद्दल सुरू असलेल्या अटकळांमध्ये, नुकतेच निमंत्रण पत्रिकेचे फोटो व्हायरल झाले आहेत. निमंत्रण पत्रिकेत २६ फेब्रुवारी ही लग्नाची तारीख आहे. ४ मार्च रोजी हैदराबादमध्ये एक भव्य रिसेप्शन आयोजित केले जाईल, ज्यामध्ये अनेक सेलिब्रिटी उपस्थित राहण्याची अपेक्षा आहे. २४ फेब्रुवारीपासून लग्नाच्या विधी सुरू होतील असे वृत्त आहे.

Published On: Feb 23, 2026 | 11:27 AM

