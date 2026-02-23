Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
IND vs SA : दक्षिण आफ्रिकेविरूद्ध सामना गमावल्यानंतर आर अश्विन सुर्या – गंभीरवर संतापला! निर्णयांवर केले प्रश्न उपस्थित

उपकर्णधार अक्षर पटेलला संघातून वगळण्यात आले आणि त्याऐवजी वॉशिंग्टन सुंदरची निवड करण्यात आली, भारताच्या पराभवानंतर आर. अश्विन संतापला. आर अश्विनने त्याच्या यूट्यूब चॅनलवर भारताच्या पराभवाची चर्चा केली.

Updated On: Feb 23, 2026 | 11:06 AM
फोटो सौजन्य - Youtube/सोशल मिडिया

R Ashwin expressed his displeasure with the team selection : २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात दक्षिण आफ्रिकेने टीम इंडियाला पहिला पराभव पत्करावा लागला. या सामन्यामध्ये भारतीय संघाची खराब फलंदाजी पाहायला मिळाली त्याचबरोबर टीम इंडियाची गोलंदाजी देखील अपेक्षेप्रमाणे राहिली नाही. पहिल्या सुपर ८ सामन्यात भारताला दारुण पराभव पत्करावा लागला. दक्षिण आफ्रिकेने त्यांना ७६ धावांनी पराभूत केले आणि आता भारताचे भवितव्य पूर्णपणे त्यांच्या नियंत्रणाबाहेर गेले आहे. भारताच्या पराभवानंतर आर. अश्विन संतापला

उपकर्णधार अक्षर पटेलला संघातून वगळण्यात आले आणि त्याऐवजी वॉशिंग्टन सुंदरची निवड करण्यात आली. सुंदरची कामगिरी अपवादात्मक नव्हती. भारताच्या पराभवानंतर माजी क्रिकेटपटू आर अश्विनने संघ व्यवस्थापनावर संताप व्यक्त केला आहे. आर अश्विनने त्याच्या यूट्यूब चॅनलवर भारताच्या पराभवाची चर्चा केली. गौतम गंभीर आणि सूर्यकुमार यादव यांनी अक्षरऐवजी वॉशिंग्टन सुंदरला संघात घेतले. यावर अश्विन संतापला आणि त्याने पटेलची अनुपस्थिती टीम इंडियाची मोठी चूक असल्याचे म्हटले. 

ZIM vs WI : ‘जायंट किलर्स’ झिम्बाब्वे वेस्ट इंडिजला रोखण्यात यश मिळवणार का? वाचा कधी आणि कुठे पाहता येणार सामन्याची Live Streaming

माजी भारतीय क्रिकेटपटू म्हणाला, “जेव्हा आयपीएलच्या दीर्घ हंगामाचा विचार केला जातो तेव्हा मी सहमत आहे की रोटेशन अर्थपूर्ण आहे, परंतु आयसीसी विश्वचषकात स्थिरता सर्वात महत्वाची आहे.” आर अश्विन पुढे म्हणाले, “हो, डावखुऱ्या फलंदाजांमधील अंतर भरून काढण्यासाठी तुम्ही वॉशिंग्टन सुंदरला संघात आणले, पण तुम्हाला हे लक्षात ठेवावे लागेल की अक्षर पटेल हा भारताच्या टी-२० क्रिकेटमधील सर्वात महत्त्वाचा खेळाडू आहे. त्याने काय केले आहे हे आपण विसरू नये. गेल्या विश्वचषकात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध भारताचीही अशीच परिस्थिती होती आणि अक्षर पटेल त्या क्षणी संघासाठी उभा राहिला.”

वॉशिंग्टन की अक्षर, २०२६ च्या टी२० विश्वचषकात कोण चांगली कामगिरी करेल?

वॉशिंग्टन सुंदरने आतापर्यंत टी-२० विश्वचषकात दोन सामने खेळले आहेत, तर अक्षर पटेलने तीन सामने खेळले आहेत. सुंदरच्या तुलनेत पटेलची कामगिरी लक्षणीयरीत्या चांगली आहे. सुंदरने त्याच्या दोन सामन्यांमध्ये विकेटहीन कामगिरी केली, तर पटेलने तीन सामन्यांमध्ये सहा बळी घेतले. स्पष्टपणे, पटेलची गोलंदाजी अधिक प्रभावी ठरली आहे. त्यामुळे, सुंदरने पटेलसमोर खेळणे योग्य नव्हते.

