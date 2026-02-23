Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Cyber Crime News: ‘डिजिटल अटक’च्या नावाखाली केली कोटींची सायबर फसवणूक; दिल्लीतील धक्कादायक प्रकार उघड

डिजिटल अरेस्टचा एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. दिल्ली पोलिसांनी सायबर फसवणूक करणाऱ्यांनी ७० वर्षीय महिलेला 'डिजिटल पद्धतीने अटक' करून, मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अडकवण्याची धमकी देऊन ३ कोटींहून अधिक रुपयांना लुटले.

Updated On: Feb 23, 2026 | 11:12 AM
  • सायबर टोळीने महिलेकडून कोट्यवधी लुटले 
  • व्हॉटसअॅप व्हिडिओ कॉलवर अटकेची दाखवली भीती 
  • तब्बल ३.०९ कोटींची केली फसवणूक

Cyber Crime News: सध्या सायबर फसवणुकीचे प्रमाण वाढताना दिसून येत आहे. डिजिटल अरेस्टचा एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. रविवारी दिल्ली पोलिसांनी सायबर फसवणूक करणाऱ्यांनी ७० वर्षीय महिलेला ‘डिजिटल पद्धतीने अटक’ करून, मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अडकवण्याची धमकी देऊन ३ कोटींहून अधिक रुपयांची लूट केल्याचा धक्कादायक प्रकार नोंदवला आहे. पोलिसांनी सांगितले की, महिलेच्या तक्रारीवरून शुक्रवारी सायबर पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे आणि तपास सुरू करण्यात आला आहे.

HSC Exam: नागपूरात बारावी पेपरफुटी प्रकरणात मोठी कारवाई; कोचिंग क्लास चालक व विद्यार्थी अटकेत

तिच्या तक्रारीत, महिलेने म्हटले आहे की, फसवणूक करणाऱ्यांनी तिला व्हॉट्सअॅपवर कॉल करून सीबीआय (केंद्रीय तपास ब्युरो) अधिकारी असल्याचा दावा केला. गेल्या वर्षी त्यांनी तिला ६० दिवस फसवले आणि एकूण ६८ कोटी रुपयांच्या मनी लॉड्रिग प्रकरणात समोर आला आहे. तिचा फोन नंबर ३.०९ कोटी रुपये त्यांच्या खात्यात ट्रान्सफर करण्यास भाग पाडले. महिलेने असेही म्हटले आहे की फसवणूक करणाऱ्यांना पैसे देण्यासाठी तिला तिच्या मुदत ठेवी (एफडी) फोडाव्या लागल्या, तिचे शेअर्स विकावे लागले आणि तिचे दागिने गहाण ठेवावे लागले.

तक्रारीनुसार, महिलेने म्हटले आहे की १ सप्टेंबर २०२५ रोजी तिला एक व्हिडिओ कॉल आला ज्यामध्ये स्वतःला सीबीआय अधिकारी म्हणून ओळख देणाऱ्या एका व्यक्तीने तिला सांगितले की तिचा फोन नंबर ६८ कोटी रुपयांच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात समोर आला आहे आणि तिला अटक करून तुरुंगात टाकले जाईल. तिला धमकी देण्यात आली होती की जर तिने या प्रकरणाबद्दल कोणालाही सांगितले तर तिच्या मुलांनाही कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल.

Gurugram Crime: भयंकर! नराधमाने सॅनिटायझरने जाळला प्रेयसीचा ‘तो’ भाग, लोखंडी रॉडने मारहाण अन्….;पीडितेची मृत्यूशी झुंज

त्या वृद्ध महिलेला सांगण्यात आले की जर तिला अटक टाळायची असेल तर तिने तिचे पैसे त्यांनी दिलेल्या खात्यांमध्ये ट्रान्सफर करावेत आणि तपास पूर्ण झाल्यानंतर पैसे तिला परत केले जातील. घाबरलेल्या महिलेने सप्टेंबर २०२५ ते ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान तिच्या विविध बँक खात्यांमधून एकूण ३.०९ कोटी रुपये आरोपींच्या विविध बँक खात्यांमध्ये ट्रान्सफर केले.

