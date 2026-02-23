HSC Exam: ‘बारावीच्या रसायनशास्त्राच्या पेपरफुटीच्या अफवा खोट्या, ‘पेपरफुटी’ नाही तर…’, बोर्डाने स्पष्ट सांगितलं

नागपूरमधील एका परीक्षा केंद्रावर ही घटना घडली. परीक्षेदरम्यान एका विद्यार्थिनीला मोबाईल फोनसह पकडण्यात आले. फोन तपासला असता असे आढळून आले की परीक्षा सुरू होण्याच्या काही मिनिटांपूर्वीच एका व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर रसायनशास्त्राच्या प्रश्नपत्रिकेचे फोटो शेअर करण्यात आले होते. स्थानिक पोलिसांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले आणि दोघांना अटक केली. तपासात असे दिसून आले आहे की, यातील एक व्यक्ती खाजगी कोचिंग क्लासशी संबंधित आहे, तर दुसरा व्हॉट्सअॅप ग्रुपचा सदस्य होता.
महाराष्ट्र बोर्डाचे अध्यक्ष नंदकुमार बेडसे यांनी परिस्थिती स्पष्ट केली आणि सांगितले की, ही घटना मोठी सिस्टीम बिघाड नव्हती. त्यांनी स्पष्ट केले की, जेव्हा व्हॉट्सअॅपवर फोटो शेअर केले गेले तेव्हा सर्व विद्यार्थी आधीच परीक्षा हॉलमध्ये बसले होते. शिवाय, व्हायरल झालेल्या प्रश्नांच्या प्रतिमा परीक्षा सुरू झाल्यानंतरची परिस्थिती दर्शवतात. त्यामुळे सामान्य विद्यार्थ्यांना कोणताही अन्याय्य फायदा झाला नाही.
मागील वर्षांच्या अनुभवांवरून शिकत, बोर्डाने यावेळी सुरक्षा नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. पूर्वी, परीक्षा सुरू होण्याच्या १० मिनिटे आधी सीलबंद प्रश्नपत्रिकांचे बंडल उघडले जात होते, जे आता परीक्षा सुरू होण्याच्या वेळेत (सकाळी ११ वाजता) बदलण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांना होणारी गैरसोय लक्षात घेऊन, बोर्डाने परीक्षेच्या शेवटी अतिरिक्त १० मिनिटे देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बोर्डाने सर्व विद्यार्थी आणि पालकांना अशा कोणत्याही अफवांकडे लक्ष देऊ नये असे आवाहन केले आहे. परीक्षा पूर्ण निष्पक्षतेने घेणे हे बोर्डाचे प्राधान्य आहे.
तसेच या प्रकरणावर अधिकाऱ्यांनी असेही स्पष्ट केले की, या प्रकरणात सहभागी असलेल्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाईल. ही माहिती कुठून आणि कशी समोर आली याचा शोध घेण्यासाठी पोलीस तपास सुरू आहे. सध्या, महाराष्ट्रातील सर्व आगामी बारावीच्या परीक्षा वेळापत्रकानुसार घेतल्या जातील. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करण्याचा आणि कोणतीही दिशाभूल करणारी माहिती टाळण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे.