Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

रितेश देशमुखच्या धाकट्या मुलाचा Video Viral; लेकाची रडून रडून अवस्था खराब, जिनिलियाच्या कृतीचं कौतुक

शनिवारी मुंबईत झालेल्या वर्ल्ड पिकलबॉल लीग (WPBL) २०२६ मध्ये बॉलीवूड सेलिब्रिटींनी हजेरी लावली होती. जिथे जिनिलिया आणि रितेश देशमुख देखील त्यांच्या मुलांसह सहभागी होताना दिसले आहेत.

Updated On: Feb 08, 2026 | 01:24 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • रितेश देशमुखच्या धाकट्या मुलाचा Video Viral
  • लेकाची रडून रडून अवस्था खराब
  • जिनिलियाच्या कृतीचं होतंय कौतुक
 

शनिवारी मुंबईत झालेल्या वर्ल्ड पिकलबॉल लीग (WPBL) २०२६ मध्ये अनेक बॉलीवूड स्टार्स सहभागी झाले होते. यामध्ये आमिर खान, जिनिलिया, रितेश देशमुख आणि समांथा रूथ प्रभू सारखे सेलिब्रिटी होते. जेनेलिया तिच्या मुलांसोबत सामन्याचा आनंद घेत असल्याचे दिसून आले. ती त्यांच्यासोबत असताना, तिचा धाकटा मुलगा राहिलचा एक रडतानाचा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. परंतु तो त्याच्या हेअरस्टाईलमुळे ट्रोल देखील होताना दिसत आहे.

जिनिलिया आणि रितेश देशमुख शनिवारी त्यांच्या दोन्ही मुलांसह मुंबईत झालेल्या वर्ल्ड पिकलबॉल लीग (WPBL) २०२६ मध्ये सहभागी झालेली दिसली. त्यांचे संपूर्ण कुटुंब सामना पाहत होते आणि आनंद घेत होते तेव्हा त्यांचा धाकटा मुलगा रडू लागला. रितेश सामना बघताना व्यस्त असताना, जिनिलियाने तिच्या मुलाला प्रेमाने हाताळले. परंतु, मुलाच्या रडण्याने लोकांचे लक्ष विचलित झाले आणि कमेंट सेक्शनमधील प्रत्येकाने त्याच्या हेअरस्टाईलबद्दल चर्चा करण्यास सुरुवात केली.

संगीत इंडस्ट्रीला मोठा झटका! रॉक स्टार Brad Arnold यांचे वयाच्या ४७ व्या वर्षी धक्कादायक निधन

लोकांनी त्यांच्या मुलाबद्दल केली टिप्पणी

कमेंट सेक्शनमध्ये, एकाने लिहिले, “कृपया मुलाची हेअरस्टाईल बदला.” दुसऱ्याने लिहिले, “यांचे केस असे का आहेत? ते त्यांना अजिबात शोभत नाहीत.” दुसऱ्या वापरकर्त्याने म्हटले, “जिनिलियाची मुले पूर्णपणे वेगळी दिसतात, विशेषतः धाकटा.” दुसऱ्याने कौतुक करत लिहिले, “मला आवडले की तिने बोलून त्याला स्वतःला सांभाळायला लावले. तो मोठा होऊन एक खूप चांगला आणि स्वतंत्र मुलगा होईल. हे दोघेही सर्वोत्तम पालक आहेत.” दुसऱ्याने लिहिले, “त्याने संजय दत्तची हेअरस्टाईल का केली?”

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Bol Bollywood (@bolbollywood.in)

जिनिलिया डिसूझा आणि रितेश देशमुखचा लग्नाचा वाढदिवस

यापूर्वी, जिनिलिया डिसूझा आणि रितेश देशमुख यांनी मंगळवारी त्यांचा १४ वा लग्नाचा वाढदिवस साजरा केला. जिनिलियाने इन्स्टाग्रामवर लग्नाचे अनेक फोटो शेअर केले. या पोस्टने चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेतले, कारण हे जोडपे हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सर्वात प्रसिद्ध जोडप्यांपैकी एक आहे.जिनिलियाने तिच्या पोस्टमध्ये तिच्या लग्नाचे अनेक फोटो शेअर केले आहेत. पहिल्या काही फोटोंमध्ये पारंपारिक महाराष्ट्रीयन लग्नाच्या विधी दाखवल्या आहेत.

‘Dhurandhar’ मधील ‘शरारत’च्या शूटिंगदरम्यान आयशा खानला आले रडू, म्हणाली ‘माझे पीरियडमुळे शरीर सुजले…’

रितेश आणि जेनेलियाची पहिली भेट

जिनिलिया आणि रितेश या दोघांची पहिली भेट “तुझे मेरी कसम” (२००३) च्या सेटवर झाली आणि त्यानंतर “मस्ती,” “मिस्टर या मिस,” “लय भारी,” आणि “वेद” यासह अनेक चित्रपटांमध्ये ते एकत्र दिसले. गेल्या काही वर्षांत, त्यांची ऑन-स्क्रीन जोडी आणि त्यांच्या मजबूत ऑफ-स्क्रीन बंधामुळे त्यांचा मोठा चाहता वर्ग निर्माण झाला आहे. रितेश आणि जिनिलियाने फेब्रुवारी २०१२ मध्ये लग्न केले. या जोडप्याचा पहिला मुलगा रायन २०१४ मध्ये जन्मला आणि त्यांचा दुसरा मुलगा राहिल २०१६ मध्ये जन्मला आहे.

Web Title: Riteish deshmukh younger son crying genelia dsouza receive advice for hairstyle

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 08, 2026 | 01:24 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

संगीत इंडस्ट्रीला मोठा झटका! रॉक स्टार Brad Arnold यांचे वयाच्या ४७ व्या वर्षी धक्कादायक निधन
1

संगीत इंडस्ट्रीला मोठा झटका! रॉक स्टार Brad Arnold यांचे वयाच्या ४७ व्या वर्षी धक्कादायक निधन

Bigg Boss Marathi 6: ‘बिग बॉस’चे धक्कादायक एव्हिक्शन! या आठवड्यात ‘हा’ स्पर्धक पडणार घराबाहेर
2

Bigg Boss Marathi 6: ‘बिग बॉस’चे धक्कादायक एव्हिक्शन! या आठवड्यात ‘हा’ स्पर्धक पडणार घराबाहेर

Shashank Ketkar : आधी पैसे बुडवले म्हणून दिल्या धमक्या; आता स्वतःच ‘उत्तम दिग्दर्शक’ म्हणत शेअर केली पोस्ट
3

Shashank Ketkar : आधी पैसे बुडवले म्हणून दिल्या धमक्या; आता स्वतःच ‘उत्तम दिग्दर्शक’ म्हणत शेअर केली पोस्ट

धर्मेंद्र यांच्या ५३ वर्षे जुने हिट गाण्याचा रिमेक; चाहत्यांना राग अनावर, म्हणाले ‘प्रसिद्ध गाण्याचा अपमान..’
4

धर्मेंद्र यांच्या ५३ वर्षे जुने हिट गाण्याचा रिमेक; चाहत्यांना राग अनावर, म्हणाले ‘प्रसिद्ध गाण्याचा अपमान..’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
रितेश देशमुखच्या धाकट्या मुलाचा Video Viral; लेकाची रडून रडून अवस्था खराब, जिनिलियाच्या कृतीचं कौतुक

रितेश देशमुखच्या धाकट्या मुलाचा Video Viral; लेकाची रडून रडून अवस्था खराब, जिनिलियाच्या कृतीचं कौतुक

Feb 08, 2026 | 01:24 PM
Epstein Files मध्ये नाव आल्यानंतर दलाई लामा यांनी सोडले मौन; धर्मशाळेने दिले कडक शब्दात उत्तर

Epstein Files मध्ये नाव आल्यानंतर दलाई लामा यांनी सोडले मौन; धर्मशाळेने दिले कडक शब्दात उत्तर

Feb 08, 2026 | 01:22 PM
पत्रकारितेच्या इतिहासातील ‘ब्लॅक वेनस्डे’! 300 पत्रकारांना घरचा रस्ता दाखवल्यानंतर CEOचा राजीनामा; Washington Postमध्ये धुमाकूळ

पत्रकारितेच्या इतिहासातील ‘ब्लॅक वेनस्डे’! 300 पत्रकारांना घरचा रस्ता दाखवल्यानंतर CEOचा राजीनामा; Washington Postमध्ये धुमाकूळ

Feb 08, 2026 | 01:19 PM
कोरोनानंतर आता ‘या’ व्हायरसचा धोका कायम; संपर्कात आलेल्या लोकांना ठेवले निरीक्षणाखाली

कोरोनानंतर आता ‘या’ व्हायरसचा धोका कायम; संपर्कात आलेल्या लोकांना ठेवले निरीक्षणाखाली

Feb 08, 2026 | 01:12 PM
India US Trade Deal : टॅरिफ कमी करणं ही डोनाल्ड ट्रम्पची नवी खेळी! भारताला करावी लागणार उपकाराची परतफेड?

India US Trade Deal : टॅरिफ कमी करणं ही डोनाल्ड ट्रम्पची नवी खेळी! भारताला करावी लागणार उपकाराची परतफेड?

Feb 08, 2026 | 01:11 PM
Madhyapradesh Crime: संतापजनक! विवाहित महिला व अल्पवयीन बहिणीवर मावसभाऊ-मित्राकडून अत्याचार

Madhyapradesh Crime: संतापजनक! विवाहित महिला व अल्पवयीन बहिणीवर मावसभाऊ-मित्राकडून अत्याचार

Feb 08, 2026 | 01:08 PM
‘Dhurandhar’ मधील ‘शरारत’च्या शूटिंगदरम्यान आयशा खानला आले रडू, म्हणाली ‘माझे पीरियडमुळे शरीर सुजले…’

‘Dhurandhar’ मधील ‘शरारत’च्या शूटिंगदरम्यान आयशा खानला आले रडू, म्हणाली ‘माझे पीरियडमुळे शरीर सुजले…’

Feb 08, 2026 | 01:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM
विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

Feb 07, 2026 | 01:49 PM
Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Feb 07, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Feb 07, 2026 | 01:42 PM
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM