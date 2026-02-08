रितेश देशमुखच्या धाकट्या मुलाचा Video Viral; लेकाची रडून रडून अवस्था खराब, जिनिलियाच्या कृतीचं कौतुक

शनिवारी मुंबईत झालेल्या वर्ल्ड पिकलबॉल लीग (WPBL) २०२६ मध्ये अनेक बॉलीवूड स्टार्स सहभागी झाले होते. यामध्ये आमिर खान, जिनिलिया, रितेश देशमुख आणि समांथा रूथ प्रभू सारखे सेलिब्रिटी होते. जेनेलिया तिच्या मुलांसोबत सामन्याचा आनंद घेत असल्याचे दिसून आले. ती त्यांच्यासोबत असताना, तिचा धाकटा मुलगा राहिलचा एक रडतानाचा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. परंतु तो त्याच्या हेअरस्टाईलमुळे ट्रोल देखील होताना दिसत आहे.
जिनिलिया आणि रितेश देशमुख शनिवारी त्यांच्या दोन्ही मुलांसह मुंबईत झालेल्या वर्ल्ड पिकलबॉल लीग (WPBL) २०२६ मध्ये सहभागी झालेली दिसली. त्यांचे संपूर्ण कुटुंब सामना पाहत होते आणि आनंद घेत होते तेव्हा त्यांचा धाकटा मुलगा रडू लागला. रितेश सामना बघताना व्यस्त असताना, जिनिलियाने तिच्या मुलाला प्रेमाने हाताळले. परंतु, मुलाच्या रडण्याने लोकांचे लक्ष विचलित झाले आणि कमेंट सेक्शनमधील प्रत्येकाने त्याच्या हेअरस्टाईलबद्दल चर्चा करण्यास सुरुवात केली.
लोकांनी त्यांच्या मुलाबद्दल केली टिप्पणी
कमेंट सेक्शनमध्ये, एकाने लिहिले, “कृपया मुलाची हेअरस्टाईल बदला.” दुसऱ्याने लिहिले, “यांचे केस असे का आहेत? ते त्यांना अजिबात शोभत नाहीत.” दुसऱ्या वापरकर्त्याने म्हटले, “जिनिलियाची मुले पूर्णपणे वेगळी दिसतात, विशेषतः धाकटा.” दुसऱ्याने कौतुक करत लिहिले, “मला आवडले की तिने बोलून त्याला स्वतःला सांभाळायला लावले. तो मोठा होऊन एक खूप चांगला आणि स्वतंत्र मुलगा होईल. हे दोघेही सर्वोत्तम पालक आहेत.” दुसऱ्याने लिहिले, “त्याने संजय दत्तची हेअरस्टाईल का केली?”
जिनिलिया डिसूझा आणि रितेश देशमुखचा लग्नाचा वाढदिवस
यापूर्वी, जिनिलिया डिसूझा आणि रितेश देशमुख यांनी मंगळवारी त्यांचा १४ वा लग्नाचा वाढदिवस साजरा केला. जिनिलियाने इन्स्टाग्रामवर लग्नाचे अनेक फोटो शेअर केले. या पोस्टने चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेतले, कारण हे जोडपे हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सर्वात प्रसिद्ध जोडप्यांपैकी एक आहे.जिनिलियाने तिच्या पोस्टमध्ये तिच्या लग्नाचे अनेक फोटो शेअर केले आहेत. पहिल्या काही फोटोंमध्ये पारंपारिक महाराष्ट्रीयन लग्नाच्या विधी दाखवल्या आहेत.
रितेश आणि जेनेलियाची पहिली भेट
जिनिलिया आणि रितेश या दोघांची पहिली भेट “तुझे मेरी कसम” (२००३) च्या सेटवर झाली आणि त्यानंतर “मस्ती,” “मिस्टर या मिस,” “लय भारी,” आणि “वेद” यासह अनेक चित्रपटांमध्ये ते एकत्र दिसले. गेल्या काही वर्षांत, त्यांची ऑन-स्क्रीन जोडी आणि त्यांच्या मजबूत ऑफ-स्क्रीन बंधामुळे त्यांचा मोठा चाहता वर्ग निर्माण झाला आहे. रितेश आणि जिनिलियाने फेब्रुवारी २०१२ मध्ये लग्न केले. या जोडप्याचा पहिला मुलगा रायन २०१४ मध्ये जन्मला आणि त्यांचा दुसरा मुलगा राहिल २०१६ मध्ये जन्मला आहे.